ลสด ผัวทหาร ปล่อยเมียป่วย หนอนหมื่นตัว ไชร่างทั้งเป็น ศาลเกาหลีสั่งคุก 30 ปี
ศาลทหารเกาหลีใต้พิพากษาจำคุก 30 ปี นายทหาร ประพฤติมิชอบ ปล่อยเมียป่วยจนหนอนขึ้นท่วมตัว เสียชีวิตคากองสิ่งปฏิกูล
ศาลทหารเกาหลีใต้พิพากษาลงโทษจำคุก 30 ปี นายทหารชั้นประทวนยศรองผู้บังคับหมู่ ในข้อหาฆาตกรรม หลังก่อเหตุปล่อยปละละเลยภรรยาวัย 30 ปี โดยไม่เหลียวแลจนตามร่างกายเกิดแผลกดทับ มีหนอนแมลงวันรุมชอนไชเป็นจำนวนมากทั่วร่าง ส่งผลให้ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดจนเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เหตุการณ์ดังกล่าวถูกเปิดเผยเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนปีที่ผ่านมา หลังจากนายทหารรายนี้โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 119 ว่าภรรยาเริ่มหมดสติ เจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุพบผู้ป่วยเพศหญิงนั่งหายใจรวยรินอยู่บนเก้าอี้โดยมีผ้าห่มคลุมร่าง ทั่วทั้งตัวเปรอะเปื้อนไปด้วยสิ่งปฏิกูลและอุจจาระ
เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน ทว่าผู้ป่วยเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นระหว่างการนำส่งและเสียชีวิตในวันถัดมาจากอาการภาวะพิษเหตุติดเชื้อ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นระบุว่า สภาพในบ้านมีความน่าสะเทือนใจเป็นอย่างมาก ตามร่างกายของผู้ป่วยเต็มไปด้วยหนอนแมลงวันจำนวนหลายหมื่นตัวเกาะอยู่ทั่วร่าง สอดคล้องกับคำให้การของแพทย์ประจำห้องฉุกเฉินที่ขึ้นเบิกความต่อศาลว่า แม้จะพยายามใช้น้ำเกลือล้างทำความสะอาดบาดแผลเท่าใดก็ตาม แต่ก็ยังมีหนอนชอนไชออกมาจากบาดแผลไม่หยุดจนไม่สามารถล้างออกได้หมด จำเป็นต้องใช้ผ้าพันแผลโพกทับไว้ในลักษณะนั้น
กลิ่นเนื้อเน่าภายในห้องฉุกเฉินยังรุนแรงจนติดเสื้อผ้าของเจ้าหน้าที่ แพทย์จึงใช้ข้อเท็จจริงนี้หักล้างข้อต่อสู้ของจำเลยที่อ้างว่าภายในบ้านมีน้ำหอมปรับอากาศจึงทำให้ตนเองไม่ได้กลิ่นเหม็นเน่าจากตัวภรรยา
ขณะที่แพทย์นิติเวชจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติเกาหลีใต้ ขึ้นแถลงต่อศาลว่า ตลอดระยะเวลา 15 ปีในการทำงานชันสูตรพลิกศพ เคยเจอเคสที่มีหนอนแมลงวันเติบโตในร่างกายของคนที่ยังมีชีวิตอยู่เพียงแค่ 2 ครั้งเท่านั้น
ระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นศาล นายทหารสามีให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา อ้างว่าตนเองไม่ทราบว่าอาการของภรรยารุนแรงถึงเพียงนี้ ประกอบกับภรรยาปฏิเสธที่จะเข้ารับการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ศาลทหารชั้นต้นไม่รับฟังข้อต่อสู้ดังกล่าว พิพากษาว่าจำเลยย่อมเล็งเห็นผลและคาดเดาได้อยู่แล้วว่าการปล่อยปละละเลยผู้ป่วยเป็นเวลานานจะนำไปสู่ความตาย ถือว่าจำเลยมีเจตนาฆ่า อีกทั้งยังพยายามแก้ตัวด้วยเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นและไม่มีท่าทีสำนึกผิด
ทั้งนี้ ในช่วงการพิจารณาคดี กลุ่มญาติของผู้เสียชีวิตเกิดความโกรธแค้นเนื่องจากเห็นจำเลยแสดงท่าทีนิ่งเฉยไร้ความรู้สึกและไม่มีอาการสลดใจแม้แต่น้อย จึงพยายามกรูเข้าไปทำร้ายจำเลยจนเจ้าหน้าที่ต้องเข้าห้ามปราม โดยญาติระบุว่ารับไม่ได้ที่จำเลยไม่เคยกล่าวคำขอโทษหรือแสดงความเสียใจต่อครอบครัวเลยแม้แต่ครั้งเดียว ล่าสุด ทางอัยการทหารแสดงความประสงค์ที่จะยื่นอุทธรณ์คดีต่อไปเนื่องจากเห็นว่าจำเลยควรได้รับโทษทัณฑ์ที่หนักหนากว่านี้
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