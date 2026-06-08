ข่าวดาราบันเทิง

สั่งพักงาน ติณติณ วงนิวคันทรี ปมดราม่าพฤติกรรมส่วนตัว เร่งหาความจริง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 18:01 น.
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สั่งพักงาน ติณติณ วงนิวคันทรี หลังดราม่าพฤติกรรมส่วนตัว เร่งหาความจริง

แกรมมี่ โกลด์ ออกแถลงการณ์สั่งพักงาน ติณติณ สมาชิกวง NEW COUNTRY ชั่วคราว หลังเกิดกระแสข่าวลือเกี่ยวกับพฤติกรรมส่วนตัวบนโลกออนไลน์ เดินหน้าสอบข้อเท็จจริงให้เป็นธรรมทุกฝ่าย

ค่ายเพลงลูกทุ่งยักษ์ใหญ่ แกรมมี่ โกลด์ ในเครือ GMM MUSIC ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ กรณีเกิดกระแสข่าวและข้อกล่าวหาบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ ติณติณ ศิลปินหนุ่มสมาชิกวงบอยแบนด์ลูกทุ่ง NEW COUNTRY โดยเนื้อหาข่าวดังกล่าวมีการพาดพิงถึงพฤติกรรมส่วนบุคคลในหลายประเด็น

ทางบริษัทฯ ระบุว่าได้รับทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว และไม่ได้นิ่งนอนใจ ขณะนี้กำลังอยู่ในกระบวนการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ทั้งนี้ในระหว่างที่กระบวนการตรวจสอบยังไม่เสร็จสิ้น ทางค่ายมีมติให้ศิลปินรายดังกล่าวพักการปฏิบัติงานและงดเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะทั้งหมดเป็นการชั่วคราว โดยมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

แถลงการณ์ระบุเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรมในการดำเนินงาน ตลอดจนบทบาทของศิลปินในฐานะแบบอย่างที่ดีของเยาวชนและสาธารณชน พร้อมทั้งยึดมั่นในหลักการไม่สนับสนุนพฤติกรรมที่ขัดต่อกฎหมายหรือคุณค่าที่ดีของสังคม

ในตอนท้ายของเอกสาร แกรมมี่ โกลด์ ได้ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่หรือแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าให้สังคมทราบอีกครั้งเมื่อได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจน

ภาพจาก : tintin_newcountry

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 18:01 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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