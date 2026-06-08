บันเทิง

เพจดังเล่า วงในแฉ “แม่น้องฟ้าใส” ติดการพนัน ใช้เงินลูก? ยังไม่มีใครยืนยัน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 17:40 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 17:40 น.
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เพจ บันเทิงหน้าตุ๊ด แฉ มีผู้กล่าวอ้างผ่านโซเชียลว่าแม่ของ น้องฟ้าใส ติดพนันและนำรายได้ลูกไปใช้ส่วนตัว ฝ่ายที่เกี่ยวข้องยังไม่ออกมาชี้แจง

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 69 เฟซบุ๊ก เพจ บันเทิงหน้าตุ๊ด โพสต์เปิดเผยเรื่องราวว่า มีผู้กล่าวอ้างในโซเชียลมีเดียว่าแม่ของ “ฟ้าใส” มีพฤติกรรมติดการพนันและนำรายได้ของลูกไปใช้ส่วนตัว อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีฝ่ายใดออกมายืนยันข้อกล่าวอ้างดังกล่าว

วงในอ้างพฤติกรรมแม่ ซื้อหวย-ปั่นสล็อต ด้วยเงินลูก

เฟซบุ๊ก เพจ บันเทิงหน้าตุ๊ด ได้เผยแพร่ข้อมูลที่อ้างว่ามาจาก “เพื่อนบ้านและคนใกล้ชิด” ในซอยเดียวกันกับครอบครัวของฟ้าใส ระบุว่าแม่ของเธอซื้อสลากกินแบ่งครั้งละ 20,000–40,000 บาท และโอนเงินเข้าเว็บพนันออนไลน์เกินครั้งละ 50,000 บาท โดยใช้เงินที่ลูกหาได้

มีผู้กล่าวอ้างเพิ่มเติมว่าแม่เป็นผู้ตัดสินใจพาฟ้าใสออกจากต้นสังกัดเดิม เพราะไม่พอใจสัดส่วนรายได้ และต้องการรับงานโดยตรงเพื่อไม่ต้องแบ่งค่าตอบแทน ข้อกล่าวอ้างเหล่านี้ยังไม่ผ่านการยืนยันจากแหล่งข้อมูลอิสระ

ยังไม่มีฝ่ายใดออกมาชี้แจง

จนถึงขณะเผยแพร่ข่าวนี้ ทั้งแม่และครอบครัวของฟ้าใสยังไม่ได้ออกมาตอบโต้หรือชี้แจงต่อข้อกล่าวอ้างดังกล่าว The Thaiger ยังไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่แพร่สะพัดได้ในขั้นตอนนี้

ผู้ที่ติดตามกระแสนี้บางส่วนแสดงความเป็นห่วงต่อสุขภาพจิตของฟ้าใส และเรียกร้องให้สังคมหยุดวิจารณ์ตัวเยาวชนโดยตรง เนื่องจากเธอยังเป็นเด็กที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง

ยังไม่มีฝ่ายใดออกมาชี้แจง
เฟซบุ๊ก เพจ บันเทิงหน้าตุ๊ด

ดราม่าฟ้าใสเริ่มต้นจากไหน

กระแสวิจารณ์ฟ้าใสเกิดขึ้นก่อนหน้านี้จากคลิปที่หลายคนมองว่าแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว โดยมีทั้งฝ่ายที่เห็นใจว่าเธอเป็นเด็กที่ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม และฝ่ายที่ตั้งคำถามถึงบทบาทของผู้ปกครอง

ข้อกล่าวอ้างใหม่นี้ยังคงอยู่ในระดับของข่าวลือในโซเชียลมีเดีย และยังต้องรอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงก่อนที่จะสรุปได้ว่าเรื่องใดเป็นความจริง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 17:40 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 17:40 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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