เพจดังเล่า วงในแฉ “แม่น้องฟ้าใส” ติดการพนัน ใช้เงินลูก? ยังไม่มีใครยืนยัน
เพจ บันเทิงหน้าตุ๊ด แฉ มีผู้กล่าวอ้างผ่านโซเชียลว่าแม่ของ น้องฟ้าใส ติดพนันและนำรายได้ลูกไปใช้ส่วนตัว ฝ่ายที่เกี่ยวข้องยังไม่ออกมาชี้แจง
เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 69 เฟซบุ๊ก เพจ บันเทิงหน้าตุ๊ด โพสต์เปิดเผยเรื่องราวว่า มีผู้กล่าวอ้างในโซเชียลมีเดียว่าแม่ของ “ฟ้าใส” มีพฤติกรรมติดการพนันและนำรายได้ของลูกไปใช้ส่วนตัว อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีฝ่ายใดออกมายืนยันข้อกล่าวอ้างดังกล่าว
วงในอ้างพฤติกรรมแม่ ซื้อหวย-ปั่นสล็อต ด้วยเงินลูก
เฟซบุ๊ก เพจ บันเทิงหน้าตุ๊ด ได้เผยแพร่ข้อมูลที่อ้างว่ามาจาก “เพื่อนบ้านและคนใกล้ชิด” ในซอยเดียวกันกับครอบครัวของฟ้าใส ระบุว่าแม่ของเธอซื้อสลากกินแบ่งครั้งละ 20,000–40,000 บาท และโอนเงินเข้าเว็บพนันออนไลน์เกินครั้งละ 50,000 บาท โดยใช้เงินที่ลูกหาได้
มีผู้กล่าวอ้างเพิ่มเติมว่าแม่เป็นผู้ตัดสินใจพาฟ้าใสออกจากต้นสังกัดเดิม เพราะไม่พอใจสัดส่วนรายได้ และต้องการรับงานโดยตรงเพื่อไม่ต้องแบ่งค่าตอบแทน ข้อกล่าวอ้างเหล่านี้ยังไม่ผ่านการยืนยันจากแหล่งข้อมูลอิสระ
ยังไม่มีฝ่ายใดออกมาชี้แจง
จนถึงขณะเผยแพร่ข่าวนี้ ทั้งแม่และครอบครัวของฟ้าใสยังไม่ได้ออกมาตอบโต้หรือชี้แจงต่อข้อกล่าวอ้างดังกล่าว The Thaiger ยังไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่แพร่สะพัดได้ในขั้นตอนนี้
ผู้ที่ติดตามกระแสนี้บางส่วนแสดงความเป็นห่วงต่อสุขภาพจิตของฟ้าใส และเรียกร้องให้สังคมหยุดวิจารณ์ตัวเยาวชนโดยตรง เนื่องจากเธอยังเป็นเด็กที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง
ดราม่าฟ้าใสเริ่มต้นจากไหน
กระแสวิจารณ์ฟ้าใสเกิดขึ้นก่อนหน้านี้จากคลิปที่หลายคนมองว่าแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว โดยมีทั้งฝ่ายที่เห็นใจว่าเธอเป็นเด็กที่ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม และฝ่ายที่ตั้งคำถามถึงบทบาทของผู้ปกครอง
ข้อกล่าวอ้างใหม่นี้ยังคงอยู่ในระดับของข่าวลือในโซเชียลมีเดีย และยังต้องรอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงก่อนที่จะสรุปได้ว่าเรื่องใดเป็นความจริง
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