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พ่อร้องสื่อ! ลูกชาย ป.4 ถูกครูสั่งกระโดดตบ 1,000 ครั้ง ส่ง รพ. ด้านครูปัดไม่ได้ลงโทษ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 17:21 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 17:21 น.
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พ่อร้องสื่อ! ลูกชาย ป.4 ถูกครูสั่งกระโดดตบ 1,000 ครั้ง ส่ง รพ. ด้านครูปัดไม่ได้ลงโทษ

พ่อร้องสื่อ! ลูกชาย ป.4 ถูกครูสั่งทำโทษกระโดดตบ 1,000 ครั้ง อาการสาหัสเข้า รพ. ครอบครัวลุยแจ้งความเอาผิด ด้านครูปัดไม่ได้ลงโทษ

นายธีรัตม์ พ่อของเด็กชายเอ (นามสมมุติ) อายุ 9 ปี นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งใน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เดินทางร้องเรียนกับสื่อมวลชน หลังลูกชายถูกครูสั่งลงโทษให้กระโดดตบถึง 1,000 ครั้ง จนได้รับบาดเจ็บและต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

น.ส.มาริสา แม่ของเด็ก เปิดเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงหลังพักเที่ยงของวันที่ 28 พ.ค. 2569 โดยลูกชายเดินเข้าไปเก็บขวดน้ำบริเวณสนามฟุตบอลด้านหลังประตู เพื่อนำไปทิ้งในถังขยะ แต่ครูเข้าใจผิดว่าเป็นคนเอาขวดน้ำไปทิ้งในบริเวณนั้น จึงนัดให้มาพบที่โดมอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนหลังทานอาหารเสร็จ

เด็กชายคิดว่าครูเรียกไปสอบถามหรือให้ช่วยงาน แต่เมื่อไปถึงกลับถูกสั่งให้กระโดดตบ 1,500 ครั้ง กระโดดไปได้ 1,000 ครั้งก็รู้สึกเหนื่อยมาก บอกครูว่าทำต่อไม่ไหวแล้ว ครูจึงให้หยุดพักได้ เด็กกลับถึงบ้านโดยไม่ได้บอกแม่ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น

ช่วงเย็นของวันที่ 29 พ.ค. 2569 น.ส.มาริสา สังเกตว่าลูกชายเดินผิดปกติ จึงสอบถาม เด็กชายเล่าว่าปวดข้อเท้าและเจ็บบริเวณน่องมาก แม่โทรปรึกษาเพื่อนที่เป็นพยาบาล จากนั้นพาลูกไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์

และน้ำเกลือแร่ พร้อมตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะ อยู่ในความดูแลของแพทย์ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. จนถึงวันที่ 3 มิ.ย. 2569 ก่อนส่งตัวต่อมายังโรงพยาบาลสุรินทร์เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. เพื่อรับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กโดยเฉพาะ

วันที่ 30 พ.ค. 2569 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ และคณะครูเดินทางมาเยี่ยมเด็กที่โรงพยาบาล พร้อมมอบเงิน 10,000 บาทให้ครอบครัว โดยครูที่สั่งลงโทษก็เดินทางมาด้วย แต่ยืนรออยู่ข้างนอกห้อง ไม่ได้เข้าไปเยี่ยมเด็ก

ครอบครัวปรึกษากันแล้วตัดสินใจไม่รับเงินดังกล่าว จึงนำเงิน 10,000 บาทไปลงบันทึกประจำวันเพื่อขอคืนให้กับทางโรงเรียน ต่อมาผู้ปกครองทราบว่าครูที่สั่งโทษไม่ยอมรับผิด และยืนยันว่าตัวเองไม่ได้สั่งให้เด็กกระโดดตบและไม่ได้พบเด็กในวันและเวลาดังกล่าว ครอบครัวจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความดำเนินคดี

พ.ต.ต.สยามรัตน์ ภูมี สารวัตรสอบสวน สภ.สังขะ เปิดเผยว่า ขณะนี้คำให้การของครูกับเด็กไม่ตรงกัน จึงอยู่ระหว่างสืบสวนข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำผิดกฎหมายหรือทำร้ายร่างกายเด็กจริงหรือไม่ โดยพนักงานสอบสวนรับเรื่องไว้แล้วและจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ล่าสุด 8 มิ.ย. 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยเวร สภ.สังขะ นำแม่ของเด็กเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ที่ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.สุรินทร์ เพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับเด็ก ขณะเดียวกัน ย่าและเด็กชายเอ (นามสมมุติ) เข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สุรินทร์ และจิตแพทย์โรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อประเมินสภาพจิตใจ แต่ยังไม่มีข้อสรุปเรื่องแนวทางการเยียวยา

แม่ของเด็กกล่าวว่า อยากทราบว่าครูอ้างอิงมาตรฐานใดหรือคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการฉบับใดในการลงโทษเด็กหนักขนาดนี้ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพื่อหาความเป็นธรรมให้ครอบครัว ด้านย่าของเด็กกล่าวว่า ไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับหลานชาย และตั้งคำถามว่าหลานทำผิดอะไรหนักหนาถึงต้องถูกลงโทษขนาดนี้

ย่าของเด็กเผยอีกว่า ยังถูกเจ้าหน้าที่บางคนตำหนิด้วยว่าเรื่องแค่นี้ทำไมต้องไปแจ้งนักข่าวและทำให้เป็นเรื่องใหญ่โต ขณะที่คดียังอยู่ระหว่างการสืบสวนของตำรวจ สภ.สังขะ

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 17:21 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 17:21 น.
55
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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