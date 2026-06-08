ดราม่าหวย 6 ล้าน! ฝากลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 กับเพื่อนบ้าน ขยำทิ้งขยะ ค้นเจอแค่ 2 ใบ ใบถูกหาย
ดราม่าหวย 6 ล้าน! ป้าเก็บผักบุ้งขายฝากลอตเตอรี่ไว้กับเพื่อนบ้าน ปรากฎถูกหวยรางวัลที่ 1 อีกวันเพื่อนบ้านอ้างไม่ถูกขยำทิ้งขยะ ค้นเจอแค่ 2 ใบไร้ร่องรอยใบถูก
ดราม่าลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 หายในโหนกระแส ป้าวัย 51 ปี ฝากหวยไว้กับเพื่อนบ้าน สุดท้ายอ้างไม่ถูกรางวัลขยำทิ้งขยะ แต่ค้นเจอแค่ 2 ใบ แม่ค้าหวยยันขายให้จริงมีหลักฐานครบ
จากกรณีหญิงชาวจังหวัดสุโขทัยซื้อลอตเตอรี่ 3 ใบ แล้วนำไปให้เพื่อนบ้านช่วยตรวจรางวัล ซึ่งตอนแรกเพื่อนบ้านแจ้งว่าถูกรางวัลที่ 1 พร้อมเข้ามากอดแสดงความยินดีและอาสาเก็บรักษาลอตเตอรี่ไว้ให้ ทว่าในวันถัดมากลับปฏิเสธว่าไม่ถูกรางวัล อ้างเลขหน้าผิดไป 1 ตัว ขยำทิ้งถังขยะไปแล้ว เมื่อเจ้าของไปค้นหาในถังขยะกลับพบลอตเตอรี่เพียง 2 ใบ ไม่พบใบที่ถูกรางวัล
รายการโหนกระแส ดำเนินรายการโดย หนุ่ม กรรชัย เชิญ นางขยัน อายุ 51 ปี ผู้ซื้อลอตเตอรี่ พร้อมด้วย เจ๊แห้ง เจ้าของแผงลอตเตอรี่ มาร่วมพูดคุยถึงประเด็นดังกล่าว เจ๊แห้งยืนยันว่าที่แผงของตนมีลอตเตอรี่เลขท้าย 70 จำนวน 2 ใบ คือ 770 และ 970 ซึ่งเลข 970 ขายออกไปก่อนหน้านี้แล้ว
ตนถ่ายรูปจัดเรียงลอตเตอรี่ไว้ทุกครั้ง ภาพถ่ายปรากฏเลข 173770 ซึ่งตรงกับรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 1 มิถุนายน อย่างชัดเจน นางขยันสั่งจองลอตเตอรี่ไว้ 3 ใบ ประกอบด้วยเลขท้าย 15, 70 และ 73 ก่อนจะเดินทางมารับและจ่ายเงินสดในเช้าวันที่ 1 มิถุนายน มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้
นางขยันเล่าว่า ปกติตนเองตรวจลอตเตอรี่ไม่เป็น จึงมักไหว้วานให้คนอื่นช่วยตรวจ แต่งวดนี้เพิ่งนำมาให้เพื่อนบ้านรายนี้ตรวจเป็นครั้งแรก วินาทีที่เพื่อนบ้านแจ้งว่าถูกรางวัลที่ 1 ตนเองไม่ได้รู้สึกตกใจ แต่เพื่อนบ้านแสดงอาการตกใจและเสนอตัวขอเก็บลอตเตอรี่ไว้ให้เพื่อป้องกันการสูญหายหรือถูกขโมย พร้อมรับปากว่าจะพาไปลงบันทึกประจำวัน ตนจึงยินยอมฝากไว้ จนกระทั่งวันรุ่งขึ้นเดินทางไปขอรับลอตเตอรี่คืน เพื่อนบ้านกลับบอกว่าตรวจสอบอีกครั้งแล้วไม่ถูกรางวัล จึงขยำทิ้งไปแล้ว
หลังจากนั้นนางขยันไปเล่าเรื่องราวให้เจ๊แห้งฟัง แม่ค้าสลากจึงพากลับไปค้นหาในถังขยะบ้านเพื่อนบ้าน ปรากฏว่าพบลอตเตอรี่เพียง 2 ใบ ซึ่งตรวจสอบแล้วเป็นลอตเตอรี่จากแผงของเจ๊แห้งจริง แต่ไม่มีใบหมายเลข 173770 พยายามสอบถามเพื่อนบ้านย้ำอีกครั้ง ยืนยันคำเดิมว่าทิ้งไปแล้วและหาไม่เจอ
เมื่อพิธีกรถามถึงสภาพจิตใจ นางขยันตอบว่ารู้สึกเฉย ๆ ขณะที่ลูกสาวอธิบายเพิ่มเติมว่า มารดามีอาการเครียดสลับกับไม่เครียดเนื่องจากไม่ทราบมูลค่าของเงิน 6 ล้านบาทว่ามากมายขนาดไหน เพราะชีวิตประจำวันมารดามีอาชีพเก็บผักบุ้งขายกำละ 5 ถึง 10 บาท ปกติเงินหลักพันหลักหมื่นก็ถือว่ามากแล้ว ในชีวิตยังไม่เคยจับเงินแสนมาก่อนเลย
ที่มา: โหนกระแส
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