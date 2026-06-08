ทัวร์สนั่น! อินฟลูฯ เขมร โชว์กินปลาดาว ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ แท็กหากระทรวงให้ตรวจสอบ
ทัวร์สนั่น! อินฟลูฯ เขมร โชว์กินปลาดาว ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ ถามแรงขาดแคลนของกินขนาดนั้นหรือ แท็กหากระทรวงให้ตรวจสอบ
กลายเป็นที่พูดถึงของชาวเน็ตฝั่งกัมพูชา หลังจากที่ “มัก ลิน” (Mak Lin) อินฟลูเอนเซอร์และดาวติ๊กต็อกชื่อดัง นั่งกินปลาดาวและมีคนช่วยแงะปลาดาวก่อนที่จะกินเนื้อด้านใน จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์ โดยชาวเน็ตจำนวนมากพากันเรียกร้องให้กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของกัมพูชา เข้ามาตรวจสอบคลิปดังกล่าว
ก่อนหน้านี้ มัก ลิน เคยมีประเด็นดรามาจากการกินอึ่งอ่างโชว์ แต่ทว่าเธอกลับมีอาการอาการคลื่นไส้อาเจียน ก่อนที่จะอัดคลิปโชว์กินปลาดาวต่อ
ชาวเน็ตหลายรายแท็กไปยังเพจทางการของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง พร้อมตั้งคำถามว่าปลาดาวจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่ต้องอนุรักษ์ หรือเป็นสัตว์ที่นำมาบริโภคได้โดยไม่มีข้อห้าม บัญชีผู้ใช้รายหนึ่งระบุว่า “ขอแค่ให้ดังอะไรก็กล้าทำ ปลาดาวไม่ควรนำมารับประทาน” ขณะที่คนอื่น ๆ สะท้อนความกังวลในทิศทางเดียวกัน
ขณะที่ชาวเน็ตรายหนึ่งตั้งข้อสงสัยว่า ” “ทำไม ??? ยุคนี้เราขาดแคลนของกินขนาดนั้นเลยเหรอ?”
ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของกัมพูชาว่าปลาดาวอยู่ในข่ายคุ้มครองหรือไม่ และทางเจ้าตัวก็ยังไม่ได้ออกมาตอบโต้กระแสที่เกิดขึ้น
ที่มา: KBN
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