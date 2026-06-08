ข่าวต่างประเทศ

ทัวร์สนั่น! อินฟลูฯ เขมร โชว์กินปลาดาว ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ แท็กหากระทรวงให้ตรวจสอบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 16:23 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 16:23 น.
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ทัวร์สนั่น! อินฟลูฯ เขมร โชว์กินปลาดาว ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ แท็กหากระทรวงตรวจสอบ

ทัวร์สนั่น! อินฟลูฯ เขมร โชว์กินปลาดาว ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ ถามแรงขาดแคลนของกินขนาดนั้นหรือ แท็กหากระทรวงให้ตรวจสอบ

กลายเป็นที่พูดถึงของชาวเน็ตฝั่งกัมพูชา หลังจากที่ “มัก ลิน” (Mak Lin) อินฟลูเอนเซอร์และดาวติ๊กต็อกชื่อดัง นั่งกินปลาดาวและมีคนช่วยแงะปลาดาวก่อนที่จะกินเนื้อด้านใน จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์ โดยชาวเน็ตจำนวนมากพากันเรียกร้องให้กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของกัมพูชา เข้ามาตรวจสอบคลิปดังกล่าว

ก่อนหน้านี้ มัก ลิน เคยมีประเด็นดรามาจากการกินอึ่งอ่างโชว์ แต่ทว่าเธอกลับมีอาการอาการคลื่นไส้อาเจียน ก่อนที่จะอัดคลิปโชว์กินปลาดาวต่อ

อินฟลูเซอร์ชาวกัมพูชากำลังกินปลาดาวในคลิปไวรัล
FB/ ផ្ទះបាយអ៊ូហូ

ชาวเน็ตหลายรายแท็กไปยังเพจทางการของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง พร้อมตั้งคำถามว่าปลาดาวจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่ต้องอนุรักษ์ หรือเป็นสัตว์ที่นำมาบริโภคได้โดยไม่มีข้อห้าม บัญชีผู้ใช้รายหนึ่งระบุว่า “ขอแค่ให้ดังอะไรก็กล้าทำ ปลาดาวไม่ควรนำมารับประทาน” ขณะที่คนอื่น ๆ สะท้อนความกังวลในทิศทางเดียวกัน

ขณะที่ชาวเน็ตรายหนึ่งตั้งข้อสงสัยว่า ” “ทำไม ??? ยุคนี้เราขาดแคลนของกินขนาดนั้นเลยเหรอ?”

ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของกัมพูชาว่าปลาดาวอยู่ในข่ายคุ้มครองหรือไม่ และทางเจ้าตัวก็ยังไม่ได้ออกมาตอบโต้กระแสที่เกิดขึ้น

ที่มา: KBN

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 16:23 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 16:23 น.
54
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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