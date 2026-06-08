ทราย สก๊อต แจงเงินในตู้เซฟมรดกยายหาย เตรียมดำเนินคดีอาญา
ทราย สก๊อต นักอนุรักษ์ทะเลชื่อดัง โพสต์พบเงินและทรัพย์สินในตู้เซฟที่ยายมอบตามพินัยกรรมหายไป เตรียมฟ้องคดีอาญา
สิรณัฐ สมุทร หรือที่รู้จักกันในชื่อ ทราย สก๊อต นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ ทราย – Merman Ψ ระบุว่าพบเงินและทรัพย์สินในตู้เซฟที่ยายมอบให้ตามพินัยกรรมหายไป พร้อมประกาศเตรียมดำเนินคดีอาญา
ทรายระบุในโพสต์ว่า “ทรายพบว่าเงินในตู้เซฟที่คุณยายยกให้ตามในพินัยกรรมของท่านหายไปด้วย (ไม่ได้มีแค่เงิน)… เตรียมดำเนินคดีอาญา”
ขณะนี้ยังไม่มีการระบุชื่อผู้ต้องสงสัย และทรายยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่ามีทรัพย์สินใดหายไปอีกบ้าง หรือมูลค่าความเสียหายรวมเท่าไร
ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความเป็นห่วงและให้กำลังใจในคอมเมนต์ โดยแนะนำให้รวบรวมหลักฐานทั้งสลิป แชท ชื่อบัญชี และข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ให้ครบก่อนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย
ทีมงาน The Thaiger จะติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ต่อไป
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