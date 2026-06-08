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ทราย สก๊อต แจงเงินในตู้เซฟมรดกยายหาย เตรียมดำเนินคดีอาญา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 15:39 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 15:40 น.
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ทราย สก๊อต แจงเงินในตู้เซฟมรดกยายหาย เตรียมดำเนินคดีอาญา
ภาพจาก : FB/ทราย - Merman Ψ

ทราย สก๊อต นักอนุรักษ์ทะเลชื่อดัง โพสต์พบเงินและทรัพย์สินในตู้เซฟที่ยายมอบตามพินัยกรรมหายไป เตรียมฟ้องคดีอาญา

สิรณัฐ สมุทร หรือที่รู้จักกันในชื่อ ทราย สก๊อต นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ ทราย – Merman Ψ ระบุว่าพบเงินและทรัพย์สินในตู้เซฟที่ยายมอบให้ตามพินัยกรรมหายไป พร้อมประกาศเตรียมดำเนินคดีอาญา

ทรายระบุในโพสต์ว่า “ทรายพบว่าเงินในตู้เซฟที่คุณยายยกให้ตามในพินัยกรรมของท่านหายไปด้วย (ไม่ได้มีแค่เงิน)… เตรียมดำเนินคดีอาญา”

ทราย สก๊อต นักอนุรักษ์ทะเลชื่อดัง โพสต์พบเงินและทรัพย์สินในตู้เซฟที่ยายมอบตามพินัยกรรมหายไป
ภาพจาก : FB/ทราย – Merman Ψ

ขณะนี้ยังไม่มีการระบุชื่อผู้ต้องสงสัย และทรายยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่ามีทรัพย์สินใดหายไปอีกบ้าง หรือมูลค่าความเสียหายรวมเท่าไร

ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความเป็นห่วงและให้กำลังใจในคอมเมนต์ โดยแนะนำให้รวบรวมหลักฐานทั้งสลิป แชท ชื่อบัญชี และข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ให้ครบก่อนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย

ทีมงาน The Thaiger จะติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ต่อไป

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 15:39 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 15:40 น.
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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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