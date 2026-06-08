วินาทีระทึก! แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ ขนาด 7.8 เขย่าโรงเรียนประถม เด็กนักเรียนหนีตายวุ่น
วินาทีระทึก! แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ ขนาด 7.8 เขย่าโรงเรียนประถม เด็กนักเรียนหนีตายวุ่น หลังคาถล่ม โชคดีทุกคนปลอดภัย
จากกรณีเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 บริเวณเกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 16 ราย และได้รับบาดเจ็บอีกกว่า 200 คน ซึ่งส่วนใหญ่ติดอยู่ภายในอาคารที่ได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ยังเกิดคลื่นสึนามิสูง 1 เมตร พัดเข้าสู่ชายฝั่งใกล้เคียง
อาคารบางส่วนพังถล่มและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวในเมืองเจเนอรัล ซานโตส และมีรายงานความเสียหายจากสึนามิในหมู่บ้านชายฝั่งอย่างน้อยหนึ่งแห่ง คลื่นขนาดเล็กกว่าถูกวัดได้ในอินโดนีเซียและปาเลา และไกลออกไปถึงทางตอนใต้ของญี่ปุ่น
แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นมีจุดศูนย์กลางอยู่กลางทะเลนอกเกาะมินดาเนา ที่ระดับความลึก 33 กิโลเมตร (20 ไมล์) ห่างจากเมืองมาอาซิมในจังหวัดซารังกานีไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 32 กิโลเมตร (20 ไมล์)
เมืองเจเนอรัล ซานโตส เมืองท่าที่มีประชากรมากกว่า 700,000 คน ซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการส่งออกปลาทูน่าและการค้าอื่นๆ เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด
ขณะที่โรงเรียนประถมมาฮายาฮาย (Mahayahay Elementary School) โพสต์คลิปวิดีโอขณะแผ่นดินไหวเกิดขึ้น ระหว่างพิธีเชิญธงชาติเวลาประมาณ 07:38 น. ในคลิปเห็นแรงสั่นสะเทือนรุนแรง กล้องส่ายหนัก ต้นไม้โยก และหลังคาส่วนหนึ่งพังถล่ม ก่อนที่ทุกคนจะวิ่งออกจากพื้นที่
ทางโรงเรียนระบุว่าครูและนักเรียนปฏิบัติตามแผนรับมือภัยพิบัติของโรงเรียนทันที ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ และสั่งระงับการเรียนการสอนหลังประเมินความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว พร้อมระบุว่าเหตุการณ์นี้ย้ำถึงความสำคัญของการฝึกซ้อมรับมือแผ่นดินไหวอย่างสม่ำเสมอ
ที่มา: AP , FB/ Deped Mahayahay Elementary School
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