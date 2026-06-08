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CAAT ออกกฎห้ามพกพาวเวอร์แบงค์เกิน 2 ก้อน ห้ามชาร์จระหว่างบิน ป้องกันอันตราย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 15:08 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 15:08 น.
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CAAT ออกกฎห้ามพกพาวเวอร์แบงค์เกิน 2 ก้อน ต่อคน ห้ามชาร์จระหว่างบิน ห้ามจัดเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ ป้องกันอันตราย

นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านการคมนาคมและการเดินทางทางอากาศของประชาชน โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท. หรือ CAAT) ได้ออก “ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 122 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพาแบตเตอรี่ลิเทียมไปกับอากาศยาน” เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และมาตรฐานสากลที่ใช้ร่วมกันทั่วโลก

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ข้อกำหนดดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่แบตเตอรี่ลิเทียมและ Power Bank กลายเป็นอุปกรณ์ที่ผู้โดยสารพกพาเป็นประจำในการเดินทาง แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นวัตถุที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย หากเกิดความเสียหาย การลัดวงจร หรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดความร้อนสูง ควัน หรือเพลิงไหม้ได้ โดยที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Power Bank บนอากาศยานในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ส่งผลให้ต้องอพยพผู้โดยสาร เปลี่ยนเส้นทางบิน หรือลงจอดฉุกเฉิน จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันเชิงรุกเพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสาร ลูกเรือ และอากาศยาน

ภายใต้ข้อกำหนดใหม่ ผู้โดยสารสามารถนำ Power Bank ขึ้นเครื่องบินได้เฉพาะในรูปแบบสัมภาระติดตัว (Carry-on Baggage) เท่านั้น และห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ Power Bank ที่นำขึ้นเครื่องต้องมีค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 100 วัตต์ชั่วโมง (Wh) หรือหากมีขนาดเกิน 100 Wh แต่ไม่เกิน 160 Wh จะต้องได้รับอนุญาตจากสายการบินก่อนเดินทาง โดยผู้โดยสารสามารถพกพา Power Bank ได้ไม่เกิน 2 ก้อนต่อคน

ข้อกำหนดยังห้ามชาร์จ Power Bank บนอากาศยาน รวมถึงห้ามใช้ Power Bank ชาร์จโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นระหว่างเที่ยวบิน และห้ามจัดเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ (Overhead Compartment) โดยต้องเก็บไว้ในจุดที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก เช่น กระเป๋าหน้าที่นั่ง พื้นที่ใต้ที่นั่งด้านหน้า หรือพกติดตัว เพื่อให้ลูกเรือสามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุผิดปกติ

รองโฆษกฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กพท. ยังกำหนดให้ห้ามนำ Power Bank ที่ไม่แสดงค่าพลังงานไฟฟ้าหรือไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ขึ้นอากาศยาน รวมถึงกำหนดให้ผู้โดยสารต้องมีมาตรการป้องกันการลัดวงจร เช่น การเก็บในบรรจุภัณฑ์เดิม หรือจัดเก็บในถุงป้องกันเฉพาะ เพื่อป้องกันการสัมผัสกับวัสดุโลหะหรือแบตเตอรี่อื่นระหว่างการเดินทาง

“รัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนเป็นอันดับแรก การออกข้อกำหนดครั้งนี้ไม่ใช่การเพิ่มภาระหรือสร้างข้อจำกัดให้ผู้โดยสาร แต่เป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของประเทศให้สอดคล้องกับแนวทางสากล และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากแบตเตอรี่ลิเทียมและ Power Bank บนอากาศยาน” นางสาวลลิดา กล่าว

ทั้งนี้ รัฐบาลขอความร่วมมือผู้โดยสารตรวจสอบข้อมูลและปฏิบัติตามข้อกำหนดของ กพท. และสายการบินอย่างเคร่งครัดก่อนการเดินทางทุกครั้ง เพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสาร ลูกเรือ และระบบการบินของประเทศ โดยมาตรการดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินของไทยในระดับสากลต่อไป

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 15:08 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 15:08 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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