สื่อกัมพูชายก “ข้าวเหนียวมะม่วงเขมร” เป็นของหวานยอดฮิต ชาวเน็ตไทยถล่มเพียบ
สื่อกัมพูชาเคลม ยก “ข้าวเหนียวมะม่วงเขมร” เป็นของหวานยอดฮิต สุดคลาสสิก ชาวเน็ตไทยแห่ถล่มเพียบ
กลายเป็นที่สนใจของชาวเน็ตในโซเชียลมีเดีย หลังสื่อของกัมพูชารายงานเรื่องราวจากเว็บไซต์ Wonders of Cambodia พร้อมกับโพสต์ภาพข้าวเหนียวมะม่วง โดยระบุว่า
“ชามดินเผาอันเรียบง่าย ข้าวเหนียวมูนอุ่นๆ และมะม่วงกัมพูชาที่หวานฉ่ำด้วยไอแดด ได้โคจรมาพบกันในเมนูของหวานอันเหนือกาลเวลา ขนมหวานสุดคลาสสิกแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จานนี้ อบอวลไปด้วยความเข้มข้นของน้ำกะทิและนมรสหวาน ถือเป็นการเฉลิมฉลองอันเรียบง่ายต่อฤดูกาลเก็บเกี่ยวและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในชีวิตประจำวัน
ในกัมพูชา การแบ่งปันข้าวเหนียวมะม่วงหลังมื้ออาหาร ให้ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่กว่าการเป็นแค่ของหวาน แต่เปรียบเสมือนพิธีกรรมเล็ก ๆ ที่มอบความอบอุ่นใจ หวนนึกถึงความทรงจำ และประกายแสงแห่งดินแดนเขตร้อน”
จากรายดังกล่าว ชาวเน็ตไทยได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เช่น “บอกบุญเขมร ควรจัดเรียงให้สวยงาม ถ่ายรูปให้มีสีสันน่ากิน” , “อยากเป็นไทยใจจะขาดแล้ว” , “ยังมี บัวลอยไข่หวาน ลอดช่อง ข้าวเหนียวทุเรียน ขนมหม้อแกง และอื่น ๆ อีกเยอะเลยนะ เผื่อยังไม่รู้” , “ขอมีส่วนร่วมตลอดเลยนะ พัฒนาอะไรเป็นกับเค้าบ้างเนี้ย”
สำหรับข้าวเหนียวมะม่วง เป็นขนมหวานของไทยที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมในระดับโลก โดยเว็บไซต์ TasteAtlas ได้รายงาน 100 ของหวานที่ดีที่สุดในโลกปี 2025-2026 เผยว่า ข้าวเหนียวมะม่วง (Mango Sticky Rice) ได้อันดับที่ 64 ขณะที่ขนมครกได้อันดับที่ 24
ที่มา: Cambodianess
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