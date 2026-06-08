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สื่อกัมพูชายก “ข้าวเหนียวมะม่วงเขมร” เป็นของหวานยอดฮิต ชาวเน็ตไทยถล่มเพียบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 15:01 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 15:01 น.
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สื่อกัมพูชายก "ข้าวเหนียวมะม่วงเขมร" เป็นของหวานยอดฮิต ชาวเน็ตไทยถล่มเมนต์เพียบ

สื่อกัมพูชาเคลม ยก “ข้าวเหนียวมะม่วงเขมร” เป็นของหวานยอดฮิต สุดคลาสสิก ชาวเน็ตไทยแห่ถล่มเพียบ

กลายเป็นที่สนใจของชาวเน็ตในโซเชียลมีเดีย หลังสื่อของกัมพูชารายงานเรื่องราวจากเว็บไซต์ Wonders of Cambodia พร้อมกับโพสต์ภาพข้าวเหนียวมะม่วง โดยระบุว่า

“ชามดินเผาอันเรียบง่าย ข้าวเหนียวมูนอุ่นๆ และมะม่วงกัมพูชาที่หวานฉ่ำด้วยไอแดด ได้โคจรมาพบกันในเมนูของหวานอันเหนือกาลเวลา ขนมหวานสุดคลาสสิกแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จานนี้ อบอวลไปด้วยความเข้มข้นของน้ำกะทิและนมรสหวาน ถือเป็นการเฉลิมฉลองอันเรียบง่ายต่อฤดูกาลเก็บเกี่ยวและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในชีวิตประจำวัน

ในกัมพูชา การแบ่งปันข้าวเหนียวมะม่วงหลังมื้ออาหาร ให้ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่กว่าการเป็นแค่ของหวาน แต่เปรียบเสมือนพิธีกรรมเล็ก ๆ ที่มอบความอบอุ่นใจ หวนนึกถึงความทรงจำ และประกายแสงแห่งดินแดนเขตร้อน”

ภาพข้าวเหนียวมะม่วงจากเว็บไซต์ Wonders of Cambodia
Wonders of Cambodia

จากรายดังกล่าว ชาวเน็ตไทยได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เช่น “บอกบุญเขมร ควรจัดเรียงให้สวยงาม ถ่ายรูปให้มีสีสันน่ากิน” , “อยากเป็นไทยใจจะขาดแล้ว” , “ยังมี บัวลอยไข่หวาน ลอดช่อง ข้าวเหนียวทุเรียน ขนมหม้อแกง และอื่น ๆ อีกเยอะเลยนะ เผื่อยังไม่รู้” , “ขอมีส่วนร่วมตลอดเลยนะ พัฒนาอะไรเป็นกับเค้าบ้างเนี้ย”

สำหรับข้าวเหนียวมะม่วง เป็นขนมหวานของไทยที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมในระดับโลก โดยเว็บไซต์ TasteAtlas ได้รายงาน 100 ของหวานที่ดีที่สุดในโลกปี 2025-2026 เผยว่า ข้าวเหนียวมะม่วง (Mango Sticky Rice) ได้อันดับที่ 64 ขณะที่ขนมครกได้อันดับที่ 24

ที่มา: Cambodianess

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 15:01 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 15:01 น.
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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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