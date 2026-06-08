ฝันร้ายกลางดึก สาวถูกแก๊ง 9 คนร้ายควงมีดรุมโทรมขณะเดินกลับบ้าน
เกิดเหตุสะเทือนขวัญในเมืองโอคาฮันจา ประเทศนามิเบีย หญิงสาววัย 25 ปี ถูกกลุ่มคนร้ายประมาณ 9 คน ใช้มีดข่มขู่รุมโทรม ก่อนอาศัยจังหวะไฟหน้ารถยนต์ที่แล่นมาใกล้หลบหนีไป
รายงานข่าวอาชญากรรมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญในเมืองโอคาฮันจา (Okahandja) ประเทศนามิเบีย เมื่อหญิงสาววัย 25 ปี ตกเป็นเหยื่อของการถูกรุมโทรมโดยกลุ่มชายฉกรรจ์จำนวนประมาณ 9 คน เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2569 ในพื้นที่ Nau-Aib
ตามรายงานระบุว่า ในระหว่างที่เหยื่อกำลังเดินเท้ากลับที่พักตามลำพัง ได้ถูกกลุ่มคนร้ายประมาณ 9 คน ซึ่งพกอาวุธมีด เข้าจู่โจมและข่มขู่ไม่ให้ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือ โดยคนร้ายขู่ว่าจะทำร้ายด้วยการใช้มีดแทงหากเหยื่อขัดขืน
ปฏิบัติการก่อเหตุยุติลงเมื่อกลุ่มคนร้ายสังเกตเห็นแสงไฟจากรถยนต์ที่กำลังแล่นเข้ามาใกล้ ทำให้คนร้ายทั้งหมดตัดสินใจทิ้งเหยื่อแล้วหลบหนีไปทันที เมื่อสถานการณ์ปลอดภัย เหยื่อจึงรวบรวมสติและแรงเฮือกสุดท้ายเดินไปขอความช่วยเหลือจากบ้านเรือนประชาชนในละแวกใกล้เคียง
เบื้องต้นเหยื่อถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วน โดยรายงานล่าสุดระบุว่าอาการของเธออยู่ในระดับ “คงที่” (Stable condition)
ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานและออกติดตามกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วน โดยขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวผู้ต้องหา แต่เหตุการณ์นี้ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวเมืองโอคาฮันจาเป็นอย่างมาก
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ข้อมูลจาก
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