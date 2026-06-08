สลด! แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ เสียชีวิตแล้ว 15 ศพ ได้รับบาดเจ็บ 129 ราย
แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ เสียชีวิตแล้ว 15 ศพ ได้รับบาดเจ็บ 129 ราย ประธานาธิบดีขอให้ขึ้นที่สูงเป็นการด่วน หลังมีอาฟเตอร์ช็อก 138 ครั้ง
จากกรณีเหตุแผ่นดินไหวระดับ 8.2 ที่เกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 7.40 น. ตามเวลาท้องถิ่น ส่งผลให้ทางการอินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ และ ญี่ปุ่น ได้ประกาศแจ้งเตือนสึนามินั้น
ล่าสุดสำนักข่าว BBC รายงานว่า พบผู้เสียชีวิตแล้ว 15 ศพ และได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 129 รายจากเหตุการณ์ดังกล่าว
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเกิดสึนามิขนาดเล็กที่บริเวณหกพื้นที่ของเกาะมินดาเนา นอกจากนี้ยังมีรายงานคลื่นสึนามิขนาดเล็กในหมู่เกาะปาเลา, ญี่ปุ่น และ อินโดนีเซีย พร้อมทั้งมีรายงานเกิดอาฟเตอร์ช็อก 138 ครั้งขนาดตั้งแต่ 1.3 จนไปถึง 6.7
ขณะที่นาย “บงบง” เฟอร์ดินาน มาร์กอส จูเนียร์ ขอให้ประชาชนอย่าห่วงทรัพย์สินและขอให้รีบอพนพขึ้นที่สูง โดยย้ำว่าชีวิตนั้นมีค่ากว่าทรัพย์สิน
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