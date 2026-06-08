“ไอซ์ รักชนก” ซัดรัฐบาลพยายามฟอกขาว TH-AI Passport 1.6 พันล้าน
ไอซ์ รักชนก ซัดรัฐบาลพยายามฟอกขาว TH-AI Passport 1.6 พันล้าน หาทางไปต่อแม้สีข้างถลอก พร้อมตั้งข้อสงสัย 4 ประเด็น
น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “หลังจากที่พรรคประชาชนได้เปิดโปงความผิดปกติโครงการ TH-AI Passport 1600 ล้าน ของนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีกระทรวง DE ประชาชนคนธรรมดาและผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาคัดค้านกัรอย่างถล่มทลาย
จึงมีคปฏิบัติการ “ฟอกขาว” เพื่อให้โครงการของน้องลูกนกไปต่อ แม้จะไปต่อแบบสีข้างถลอกก็ต้องไป เสียงบประมาณแผ่นดินเท่าไหร่ไม่ว่า แต่รัฐมนตรีลูกนกจะเสียหน้าไม่ได้
4 ความพยายามฟอกขาว TH-AI Passport 1600ล้าน
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1) ดร.ธารินี วรินทรากุล io ที่เจนคอนเท้นจาก ai
นักวิชาการผีที่ออกมาอวยโครงการแบบไส้แตก เรียกว่าผีเพราะถูกจับโป๊ะว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีตัวตนอยู่จริง? ไม่มีชื่อในสาระบบใดๆ ไม่มีงานตีพิมพ์ ไม่มีชื่อในมหาวิทยาลัย แต่สำนักข่าวฝั่งอนุรักษ์ตกขอบ มักนำไปอ้างอิงบ่อยๆทั้งๆที่ไม่รู้เป็นใครมาจากไหน
2) ให้ปลัดกระทรวง DE มาโกหกออกสื่อ
ปลัดบอกว่าจะเอาข้อมูลไปใช้เพื่อเทรน ThaiLLM แต่ open ai ระดับโลกทุกเจ้า มีข้อห้ามในเรื่องการนำข้อมูลในระบบไปใช้ อีกทั้งใน TOR ยังบอกว่าจบโครงการต้องทำลายข้อมูลทั้งหมด สรุปใครหลอกใคร รัฐมนตรีหลอกปลัดมาตาย หรือ ปลัดหลอกตัวเอง หรือทุกคนรวมหัวกันหลอกประชาชน?
3) ซุปเปอร์โพล ชี้ ปชช. 63.7% สนับสนุนสำรวจจักวาลไหน ?
กี่โพลต่อกี่โพลของสำนักนี้ มีแต่ค้านสายตาค้านความรู้สึก รอบนี้เอาอีกแล้ว ชี้ 63.7% คนอยากได้ TH-ai passport ประชาชนงงกับครึ่งประเทศเพราะไม่รู้ไปสำรวจใคร แต่รัฐบาลรีบงับมาใช้ทำข่าวอ้างอิงทันที แบบนี้ชงเองกินเองไหม ?
4) FORUM ฟอกขาว
พฤหัสบดี 11 มิ.ย DE เปิดเวทีรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็น เตรียมจ้างอินฟลู พร้อมเรียกตัวแทนบริษัทยักใหญ่มาโอ๋น้องลูกนก ดิฉันเชียร์ให้ประชาชนที่สนใจและเชี่ยวชาญเรื่องนี้ ลงทะเบียนไปให้มากที่สุด แล้วจำหน้าคนในงานไว้ให้หมด เซเลป อินฟลู บริษัทไหน ที่เรียงหน้ากันออกมาช่วยฟอกขาวโครงการที่ชัดเจนว่าลอคสเปคให้คนในเครือข่ายสีน้ำเงิน
ไม่รู้ว่าคนกลุ่มนี้รู้ตัวหรือไม่ แต่กำลังจะถูกใช้เป็นตราประทับให้โครงการ 1600ล้านนี้ เดินหน้าต่อ แต่!! เรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาถามหาความคุ้มค่า หรือ ปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเพื่อเดินหน้าต่อ แต่ความสำคัญของเรื่องนี้ มันคือการปั้นโครงการขึ้นมาล้วงเอาเงินกองทุน DE 1600ล้าน ออกไปอย่างถูกต้องตามระเบียบรายการทุกประการ
ดังนั้นอย่ายอมขายตัวและค่าปรากฏตัวให้เค้าฟอกขาวโครงการแบบนี้เลย ถ้าไป ต้องไปช่วยกันตีแผ่ความไม่ชอบมาพากล และสนับสนุนให้ล้มโครงการ!
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เวอร์ชั่น ขยายข้างบน
ประเด็นที่ 1) ดร.ธารินี วรินทรากุล นักวิชาการที่ไม่มีตัวตนอยู่จริง คาดว่าเป็น io ที่ใช้ ia เจนคอนเท้นมาทั้งหมด ถ้ามีก็แสดงตัวออกมา
1.1) ธารินี วรินทรากุล – Tharinee Warintrakul ธารินี วรินทรากุล – Tharinee Warintrakul ที่เปิดบัญชีธันวาคม 2568 ในช่วงใกล้ ๆ ยุบสภา บังเอิญจริง ๆ อย่าไปคิดมาก บัญชีนี้มักจะโพสต์สนับสนุนนโยบายและคนของพรรคภูมิใจไทย ไปพร้อม ๆ กับการด่าคนที่ออกมาวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลสีน้ำเงิน อย่างเช่นเรื่องโครงการแจก AI 2วัน จัดไป 5โพส ขยันกว่ารักชนกอีก
– โพสต์พยายามอธิบายว่า การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง AI Pro ไม่ใช่เพียงลดค่าใช้จ่าย แต่คือการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับทุนมนุษย์ ที่ช่วยทวีคูณศักยภาพคนทำงานให้เหนือกว่า AI แบบฟรี ซึ่งจะกลายเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่ม Productivity ของประเทศ ช่วยให้ไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง โครตเว่อ https://web.facebook.com/share/p/1D7khwkuNn/
– โพสต์นี้โจมตีคนออกมาวิจารณ์ น่าเศร้าที่สภาไทยต้องเสียเวลาให้ “ไชยชนก” มาอธิบายพื้นฐานความต่างของ AI ฟรี กับ AI Pro ให้ “ภาวุธ” ตัวเต็ง รมว.ดศ. จากพรรคประชาชนฟัง ใครเสียเวลาฟังใครประชาชนคิดเอาเองได้ https://web.facebook.com/share/p/1AaZm6BaAu/
– โพสต์นี้ดีเฟนด์งบ 1,621 ล้านบาท เพื่อให้คนไทย 5 ล้านคนเข้าถึง AI ถือเป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ที่คุ้มค่า ตกเพียงคนละไม่ถึง 1 บาทต่อวัน ซึ่งช่วยทำหน้าที่เป็น “โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา” ในการยกระดับศักยภาพแรงงาน SMEs และคนตัวเล็กให้พร้อมแข่งขันในเศรษฐกิจยุคใหม่ พร้อมลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล https://web.facebook.com/share/p/1D8oEQLt4g/
– โพสต์นี้อวยโครงการ TH-AI Passport ว่าเป็นนโยบายลด “ค่าครองชีพดิจิทัล” ที่มอง AI เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่จำเป็น ไม่ใช่ของเล่นไฮเทค https://web.facebook.com/share/p/18dKARh7my/
– โพสต์นี้เปรียบเทียบ AI ฟรีกับ AI Pro เหมือนรถเมล์กับสนามบิน เพราะของฟรีเหมาะแค่การใช้งานพื้นฐาน แต่เวอร์ชัน Pro คือเครื่องมือเพิ่ม Productivity ผู้ที่วิจารณ์ว่าใช้ของฟรีก็พอ ไม่เข้าใจว่าโลกการทำงานจริง https://web.facebook.com/share/p/1GZCmory5p/
ถ้ามีตัวตนจริง รีบตั้งทนายมาฟ้องรักชนก ข้อหาหมิ่นประมาทเลยนะคะ รอ
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ประเด็นที่ 2) ให้ปลัด DE ซึ่งเป็นข้าราชการประจำ ออกมาตายแทนรัฐมนตรีไชยชนก
ซึ่งมันผิดฝาผิดตัวมาก คนอยากได้โครงการ คนดันโครงการ คนสั่ง คนออกนโยบายคือรัฐมนตรี ข้าราชการไม่ว่าจะเป็นปลัด หรือ ระดับไหนในกระทรวงเค้าก็มีหน้าที่ทำตามธงที่เจ้ากระทรวงสั่งมา ดังนั้นคนที่ควรมาตอบคำถามคือคนที่ออกนโยบาย แต่รัฐมนตรีกลับมุดอยุ่ในรูไม่กล้าเผชิญแรงเสียดทาน ดันหลังท่านปลัดให้มารับก้อนหินแทน แล้วท่านปลัดก็มาพูดโกหกกลางรายการ ซึ่งให้ความเป็นธรรมกันเท่า ว่าจริงๆวันนั้นไม่ควรเป็นท่านปลัดแต่ควรเป้นรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ตรงนั้น ฝากไปถึงคุณไชยชนกเราจะหลบอยู่หลังพ่อตลอดไปไม่ได้นะ โตแล้ว หัดเผชิญความจริงด้วยตัวเองบ้าง
ปลัดบอกว่าจะเอาข้อมูลจากโครงการนี้ ไปใช้เพื่อเทรน ThaiLLM ที่เป็น ai ของไทย แต่ open ai ระดับโลกทุกเจ้า มีข้อห้ามในเรื่องนี้อ่านได้จากโพสของพี่แม๊ก ทั้งใน TOR ยังบอกว่าจบโครงการต้องทำลายข้อมูลทั้งหมด สรุปใครหลอกใคร รัฐมนตรีหลอกปลัดมาตาย หรือ ปลัดหลอกตัวเอง หรือ ทุกคนรวมหัวกันหลอกปล้นประชาชน
โพสของพี่แม๊ก https://web.facebook.com/share/p/1EPtTEapSN/
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3) ซูเปอร์โพล สำรวจจักวาลไหนไม่รู้ ชี้ประชาชน 63.7% หนุนเดินหน้าโครงการ TH-AI Passport ทำโพลเสร็จปุ๊ป รองโฆษกรัฐบาลก็แถลงปั๊ป รับลูกกันเหมือนนัดกันมา แต่ซูปเปอร์โพลเป็นอย่างไร เดี๋ยวดิฉันจะชวนไปดูอดีตของพวกเขากัน
– ปี 2562 ชี้ประยุทธ์รัฐมนตรีขวัญใจประชาชนอันดับหนึ่ง 42.9% ขณะที่อนุทินคว้าอันดับสอง 41.7% https://www.workpointtoday.com/superpoll
– ปี 2565 เสนอผลสำรวจ “อนุทิน” คนพูดจริง ทำตามที่พูด กล้าเปลี่ยนแปลง กล้าช่วยชาวบ้าน 86.8% https://archive.siamrath.co.th/n/404812
– ปี 2565 ยก “อนุทิน” นำโด่ง 71.1% มีผลงงานดีเด่นด้านสาธารณสุข ลดความเดือดร้อนของประชาชนช่วงวิกฤตโควิด https://prachatai.com/journal/2023/02/102930
– ปี 2566 ผลสำรวจเผย “อนุทิน” เบียดแซง “พิธา” ได้อันดับแรก 30.2% ประชาชนหนุนตั้งรัฐบาล https://plewseengern.com/plewseengern/114601
– ปี 2567 ประชาชนพึงพอใจ “อนุทิน” ผลงานรัฐมนตรีด้านสังคม ได้คะแนนอันดับหนึ่ง 7.52 จาก 10 คะแนน https://www.matichon.co.th/politics/news_4954781
ประชาชนคงมีแอบคิดบ้างแหละว่า เลียจนตีนเปียกแบบนี้ เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินๆทองๆไหมน้า ดิฉันแค่พูดแทนตามที่ประชาชนคิดเห็นเฉยๆ ไม่ได้กล่าวหานะคะ
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ประเด็นที่ 4) ตามที่ท่านปลัดกระทรวง DE ได้เชิญไปงาน TH-AI Passport Forum เวทีเปิดรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดิฉันได้ข่าวจากคนในกระทรวง 2เรื่อง
เรื่องที่ 1 การลงทะเบียนใช้งาน จากเดิมที่จะให้ลงทะเบียน 5-10 มิถุนายน ตอนนี้เลื่อนออกไปไม่มีกำหนด ธงคือจะรอจนกว่ากระแสวิจารณ์จะซาลงไป เมื่อคนเลิกสนใจเลิกด่าถึงจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งนึง
เรื่องที่ 2 จัดเวทีฟอกขาว ใช้เงินแก้ปัญหา ด้วยการจ้างอินฟูที่น่าเชื่อถือมาพูดให้ความเห็นว่าเราจะปรับปรุงโครงการนี้อย่างไรเพื่อให้คุ้มค่า โดยกระทรวงจะทำทีเป็นรับฟังความเห็นทุกฝ่ายและทำไปปรับปรุงเพื่อเดินหน้าโครงการต่อ ฟังนะ ใครที่รับเงินรับงานจากงานนี้คุณจำไว้ให้ดี คุณกำลังเป็นส่วนนึงในการรับรองโครงการที่ส่อทุจริตคอรัปชั่น เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของความคุ้มค่า แต่มันคือความพยายามอย่างเป็นระบบ ที่จะล้วงเงินแผ่นดินจากทุกท่อทุกกระทรวงทุกกองทุน แล้วเอาออกไปให้ได้มากที่สุด โดยทำผ่านโครงการที่ฟังแล้วดูดีทำแล้วไม่มีแรงต้าน ดังนั้นธงของเรื่องคือ ต้องหยุดยั้งโครงการแบบนี้ให้ได้ ไม่ใช้หาเหตุผลหาความชอบธรรมให้มันได้ไปต่อ!
บริษัทยักใหญ่ที่ตอบรับมางาน คุณคิดว่าจะมีใครพูดความจริงกับประชาชนบ้าง ทุกคนต้องห่วงความสัมพันธ์กับรัฐบาล คนในรัฐบาล ห่วงผลประโยชน์ของตัวเองกันทั้งนั้นดังนั้นคงมีคำพูดตำหนิเล็กน้อยจากนั้นก็จะตามมาด้วยคำหวานเป้นพวง
เวทีนี้คงไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่าพื้นที่ คนที่มีส่วนร่วมทั้งหมดมาแก้ตัว มาฟอกขาว ทำให้เรื่องส่อทุจริตกลางเป็นแค่เรื่องความคุ้มค่า ไหนๆก็ไหนๆ ถ้าท่านอยากจะชี้แจงให้กระจ่างทุกเวทีจริง ๆ ขอเชิญทั้งรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง เลขากองทุน คณะยกร่าง TOR มาชี้แจงที่การประชุมร่วม กมธ.ติดตามงบฯ และ กมธ.การกฎหมาย การยุติธรรมฯ ในงาน Forum คงไม่มี ปปช. สตง. มาฟังหรอก แต่ใน กมธ. พวกเราเชิญมาให้แล้ว
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