ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! ‘ไอ้เบียร์’ มือยิง ‘ป้อนข้าว’ ดาวติ๊กต็อก ปลิดชีพตัวเองหนีความผิดกลางถนน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 13:49 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 13:55 น.
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ปิดฉากคดีสะเทือนขวัญ “ไอ้เบียร์” ผู้ก่อเหตุสังหาร “น้องป้อนข้าว” ดาวติ๊กต็อกชื่อดัง ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองขณะหลบหนีในพื้นที่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

กลายเป็นบทสรุปปิดคดีสะเทือนใจ หลังจากเพจเฟซบุ๊ก เพจ อีจัน รายงานข่าวด่วนระบุว่า “ไอ้เบียร์” ผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนสังหาร “น้องป้อนข้าว” ดาวติ๊กต็อกคนดัง ตัดสินใจปลิดชีพตัวเองระหว่างการหลบหนีในพื้นที่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของคดีสะเทือนขวัญนี้ เกิดขึ้นในพื้นที่ จ.สระบุรี โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองสระบุรี ระบุว่า ผู้ก่อเหตุคือนายสุทัศน์ หรือ “เบียร์” อายุ 42 ปี (บางแหล่งข้อมูลระบุว่า อายุ 21 ปี) ซึ่งเป็นแฟนของผู้เสียชีวิต เหตุการณ์เกิดขึ้นขณะน้องป้อนข้าวกำลังเติมน้ำมันใส่รถยนต์ โดยในระหว่างนั้นน้องป้อนข้าวกำลังวิดีโอคอลคุยกับแฟนอีกคนอยู่ ก่อนจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 2 นัด และโทรศัพท์ของผู้เสียชีวิตร่วงหล่นลงพื้น ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะหลบหนีไป

ทางด้าน ร.ต.ต.สมบูรณ์ ผ่องพูน รอง สว. (สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี ได้เชิญตัวนางสมปอง อายุ 55 ปี แม่ของผู้เสียชีวิต และญาติเข้ามาสอบปากคำ ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว โดยญาติระบุว่าน้องป้อนข้าวเป็นคนร่าเริงสดใส ส่วนประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ ทางครอบครัวไม่ขอให้ข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติม และได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดแล้ว

ล่าสุด ญาติกำลังเตรียมการบำเพ็ญกุศลศพของน้องป้อนข้าวที่วัดพุแค ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี สำหรับการดำเนินการทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้รับรายงานยืนยันการจบชีวิตของผู้ก่อเหตุในระหว่างการหลบหนีดังกล่าว

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 13:49 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 13:55 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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