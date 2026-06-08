หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 8/6/69 เช็กหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยวันจันทร์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 14:15 น.
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ตรวจหวยลาว งวด 8/6/69 เช็กหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยวันจันทร์

ตรวจหวยลาว วันนี้ งวด 8/6/69 เช็กหวยลาว เจาะลึกสถิติ เลขออกบ่อย วันจันทร์ พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์

การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันอังคารย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 8 มิ.ย. 69 (8/6/69)

ผลหวยลาววันนี้ 8 มิ.ย. 69 (8/6/69)

  • เลข 6 ตัว: XXXXXX
  • เลข 5 ตัว: XXXXX
  • เลข 4 ตัว: XXXX
  • เลข 3 ตัว: XXX
  • เลข 2 ตัว: XX
  • เลข 1 ตัว: X

ผลหวยลาวพัฒนา: XX / XX / XX / XX / XX

เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา

  • รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
  • รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
  • รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ

สถิติหวยลาว ออกวันจันทร์ ย้อนหลัง 1 ปี

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
1/6/69 7788 788 88 8
4/5/69 9193 193 93 3
6/4/69 4488 488 88 8
2/3/69 3289 289 89 9
2/2/69 7085 085 85 5
5/1/69 3845 845 45 5
1/12/68 4105 105 05 5
3/11/68 1226 226 26 6
6/10/68 1739 739 39 9
1/9/68 4088 088 88 8
4/8/68 8242 242 42 2
7/7/68 2066 066 66 6
2/6/68 3119 119 19 9

ส่องสถิติวันจันทร์ที่ 8 มิ.ย. 69 และเลขตำรานามสัตว์

จากการวิเคราะห์เชิงสถิติของผลหวยลาวพิจารณาเฉพาะ “วันจันทร์” ย้อนหลัง 1 ปี พบแนวโน้มที่น่าสนใจมาก คือ เลข 8 มีสถิติการออกซ้ำบ่อยที่สุด โดยเฉพาะเลขเบิ้ล 88 ที่ออกมาแล้วถึง 3 ครั้ง นอกจากนี้กลุ่มเลขท้าย 5 และ 9 ก็เป็นตัวเลขที่มีแรงเหวี่ยงสลับกลับมาออกอย่างต่อเนื่อง

  • เลขเด่นประจำงวด: 8
  • เลขรองน่าลุ้น: 5 – 9

ชุดเลขท้ายนำโชค

  • ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 85 – 89 – 59 – 98 – 58 – 38
  • ชุดเลข 3 ตัวแรง: 788 – 285 – 059 – 985 – 488

ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์

  • กลุ่มสัตว์ใหญ่: เสือ (86) ช้าง (93) และ สิงโต (85)
  • กลุ่มสัตว์เล็ก: กระต่าย (88) ผีเสื้อ (19) และ หนู (95)

สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์

  • ชุดเลขท้าย 2 ตัว: 86 – 93 – 85 – 88 – 19 – 95
  • ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 886 – 593 – 195 – 885

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 14:15 น.
51
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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