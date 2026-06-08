ตรวจหวยลาว งวด 8/6/69 เช็กหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยวันจันทร์
ตรวจหวยลาว วันนี้ งวด 8/6/69 เช็กหวยลาว เจาะลึกสถิติ เลขออกบ่อย วันจันทร์ พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์
การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันอังคารย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 8 มิ.ย. 69 (8/6/69)
ผลหวยลาววันนี้ 8 มิ.ย. 69 (8/6/69)
- เลข 6 ตัว: XXXXXX
- เลข 5 ตัว: XXXXX
- เลข 4 ตัว: XXXX
- เลข 3 ตัว: XXX
- เลข 2 ตัว: XX
- เลข 1 ตัว: X
ผลหวยลาวพัฒนา: XX / XX / XX / XX / XX
เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา
- รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
- รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
- รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ
สถิติหวยลาว ออกวันจันทร์ ย้อนหลัง 1 ปี
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|1/6/69
|7788
|788
|88
|8
|4/5/69
|9193
|193
|93
|3
|6/4/69
|4488
|488
|88
|8
|2/3/69
|3289
|289
|89
|9
|2/2/69
|7085
|085
|85
|5
|5/1/69
|3845
|845
|45
|5
|1/12/68
|4105
|105
|05
|5
|3/11/68
|1226
|226
|26
|6
|6/10/68
|1739
|739
|39
|9
|1/9/68
|4088
|088
|88
|8
|4/8/68
|8242
|242
|42
|2
|7/7/68
|2066
|066
|66
|6
|2/6/68
|3119
|119
|19
|9
ส่องสถิติวันจันทร์ที่ 8 มิ.ย. 69 และเลขตำรานามสัตว์
จากการวิเคราะห์เชิงสถิติของผลหวยลาวพิจารณาเฉพาะ “วันจันทร์” ย้อนหลัง 1 ปี พบแนวโน้มที่น่าสนใจมาก คือ เลข 8 มีสถิติการออกซ้ำบ่อยที่สุด โดยเฉพาะเลขเบิ้ล 88 ที่ออกมาแล้วถึง 3 ครั้ง นอกจากนี้กลุ่มเลขท้าย 5 และ 9 ก็เป็นตัวเลขที่มีแรงเหวี่ยงสลับกลับมาออกอย่างต่อเนื่อง
- เลขเด่นประจำงวด: 8
- เลขรองน่าลุ้น: 5 – 9
ชุดเลขท้ายนำโชค
- ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 85 – 89 – 59 – 98 – 58 – 38
- ชุดเลข 3 ตัวแรง: 788 – 285 – 059 – 985 – 488
ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์
- กลุ่มสัตว์ใหญ่: เสือ (86) ช้าง (93) และ สิงโต (85)
- กลุ่มสัตว์เล็ก: กระต่าย (88) ผีเสื้อ (19) และ หนู (95)
สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์
- ชุดเลขท้าย 2 ตัว: 86 – 93 – 85 – 88 – 19 – 95
- ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 886 – 593 – 195 – 885
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