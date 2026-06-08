ศาลยกฟ้อง “โกวิท” บก.อีสานเรคคอร์ด คดีสุชาติฟ้องหมิ่นฯ แชร์ข่าวแรงงานเบอร์รี่ป่า
ศาลยกฟ้องคดี “สุชาติ” ฟ้องหมิ่นประมาท “โกวิท” บก.อีสานเรคคอร์ด ชี้แชร์โพสต์แรงงานเบอร์รีป่า เป็นการติชมสุจริตในฐานะสื่อมวลชน
จากกรณีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยื่นฟ้องนายโกวิท โพธิสาร บรรณาธิการบริหารสำนักข่าวเดอะอีสานเรคคอร์ด (The Isaan Record) ในข้อหาหมิ่นประมาทตามมาตรา 326 และ 328 พร้อมเรียกค่าเสียหาย 1 ล้านบาท
เนื่องจากโกวิทแชร์โพสต์ของ น.ส.หทัยรัตน์ พหลทัพ บรรณาธิการบริหารจากสำนักข่าวเดียวกัน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ในกลุ่มแรงงานเก็บเบอร์รีป่าในฟินแลนด์และสวีเดน รวมถึงการเรียกรับสินบนในการส่งแรงงานไทยไปยังบริษัทเก็บเบอร์รีดังกล่าว
นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความสิทธิมนุษยชน เปิดเผยว่า ล่าสุดศาลพิพากษายกฟ้องคดีของโกวิทในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง โดยให้เหตุผลว่าการโพสต์ข้อความดังกล่าวเป็นการแสดงความคิดเห็นติชมโดยสุจริตในฐานะสื่อมวลชน
ศาลระบุว่าเจตนาของผู้เขียนและจำเลยมุ่งตั้งคำถามและข้อสังเกตต่อโจทก์ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นเท่านั้น โดยไม่มีข้อความใดยืนยันข้อเท็จจริงว่าโจทก์กระทำโดยมิชอบ ศาลยังชี้ว่าโจทก์เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนมาจากการที่โจทก์นำเสนอตัวต่อประชาชน จำเลยในฐานะสื่อมวลชนจึงมีความชอบธรรมที่จะแสดงความเห็นติชมการปฏิบัติหน้าที่ของโจทก์ได้
ศาลยังพิจารณาด้วยว่า แม้ขณะโกวิทเผยแพร่ข้อความนั้นโจทก์ยังไม่ถูกชี้มูลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด แต่โจทก์กับจำเลยไม่เคยรู้จักหรือมีสาเหตุขัดแย้งกันมาก่อน ประกอบกับเนื้อหาที่แชร์สะท้อนว่ามีแรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก และพยานโจทก์เองยังเบิกความยอมรับว่าเรื่องแรงงานไทยไปเก็บเบอร์รีป่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ
ศาลจึงเชื่อว่าจำเลยไม่มีเจตนากลั่นแกล้งหรือใส่ร้ายโจทก์ แต่กระทำไปเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและเป็นกระบอกเสียงแทนประชาชน คดีของโจทก์ไม่มีมูล ศาลพิพากษายกฟ้อง
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