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ศาลยกฟ้อง “โกวิท” บก.อีสานเรคคอร์ด คดีสุชาติฟ้องหมิ่นฯ แชร์ข่าวแรงงานเบอร์รี่ป่า

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 13:32 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 13:32 น.
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ศาลยกฟ้อง "โกวิท" บก.อีสานเรคคอร์ด คดีสุชาติฟ้องหมิ่นฯ แชร์ข่าวแรงงานเบอร์รี่

ศาลยกฟ้องคดี “สุชาติ” ฟ้องหมิ่นประมาท “โกวิท” บก.อีสานเรคคอร์ด ชี้แชร์โพสต์แรงงานเบอร์รีป่า เป็นการติชมสุจริตในฐานะสื่อมวลชน

จากกรณีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยื่นฟ้องนายโกวิท โพธิสาร บรรณาธิการบริหารสำนักข่าวเดอะอีสานเรคคอร์ด (The Isaan Record) ในข้อหาหมิ่นประมาทตามมาตรา 326 และ 328 พร้อมเรียกค่าเสียหาย 1 ล้านบาท

เนื่องจากโกวิทแชร์โพสต์ของ น.ส.หทัยรัตน์ พหลทัพ บรรณาธิการบริหารจากสำนักข่าวเดียวกัน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ในกลุ่มแรงงานเก็บเบอร์รีป่าในฟินแลนด์และสวีเดน รวมถึงการเรียกรับสินบนในการส่งแรงงานไทยไปยังบริษัทเก็บเบอร์รีดังกล่าว

นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความสิทธิมนุษยชน เปิดเผยว่า ล่าสุดศาลพิพากษายกฟ้องคดีของโกวิทในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง โดยให้เหตุผลว่าการโพสต์ข้อความดังกล่าวเป็นการแสดงความคิดเห็นติชมโดยสุจริตในฐานะสื่อมวลชน

ศาลระบุว่าเจตนาของผู้เขียนและจำเลยมุ่งตั้งคำถามและข้อสังเกตต่อโจทก์ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นเท่านั้น โดยไม่มีข้อความใดยืนยันข้อเท็จจริงว่าโจทก์กระทำโดยมิชอบ ศาลยังชี้ว่าโจทก์เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนมาจากการที่โจทก์นำเสนอตัวต่อประชาชน จำเลยในฐานะสื่อมวลชนจึงมีความชอบธรรมที่จะแสดงความเห็นติชมการปฏิบัติหน้าที่ของโจทก์ได้

ศาลยังพิจารณาด้วยว่า แม้ขณะโกวิทเผยแพร่ข้อความนั้นโจทก์ยังไม่ถูกชี้มูลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด แต่โจทก์กับจำเลยไม่เคยรู้จักหรือมีสาเหตุขัดแย้งกันมาก่อน ประกอบกับเนื้อหาที่แชร์สะท้อนว่ามีแรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก และพยานโจทก์เองยังเบิกความยอมรับว่าเรื่องแรงงานไทยไปเก็บเบอร์รีป่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ

ศาลจึงเชื่อว่าจำเลยไม่มีเจตนากลั่นแกล้งหรือใส่ร้ายโจทก์ แต่กระทำไปเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและเป็นกระบอกเสียงแทนประชาชน คดีของโจทก์ไม่มีมูล ศาลพิพากษายกฟ้อง

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 13:32 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 13:32 น.
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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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