แสวง บุญมี ยืนยัน ระบบเลือกตั้งไทยโปร่งใสที่สุดในโลก
แสวง บุญมี เลขาฯ กกต. ระบุ ระบบเลือกตั้งไทยโปร่งใสที่สุดในโลก พรรคการเมืองและประชาชนไม่เคยทักท้วงระบบเลือกตั้ง ชี้ปัญหาอยู่ที่การปฏิบัติของผู้เล่น ผู้เลือก และผู้จัดเลือกตั้ง ไม่ใช่ตัวระบบ
แสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยืนยันว่าระบบเลือกตั้งของไทยโปร่งใสมากที่สุดในโลก ระหว่างเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพรรคการเมืองคุณภาพ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2569 ที่โรงแรมทีเค พาเลช เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569
แสวงระบุว่า ทั้งพรรคการเมืองและประชาชนไม่เคยทักท้วง “ระบบการเลือกตั้ง” สิ่งที่ถูกตั้งคำถามคือการปฏิบัติหน้าที่ของ 3 ฝ่าย ได้แก่ ผู้เล่น (นักการเมือง) ผู้เลือก (ประชาชน) และผู้จัดการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่ใช่ตัวระบบ
แสวงยกประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญขึ้นมาประกอบ โดยมองว่ากฎหมายที่ดีเป็นเพียงเงื่อนไขหนึ่ง ไม่ได้ทำให้การเมืองดีขึ้นโดยอัตโนมัติ พร้อมอ้างถึงรัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2560 ว่าแม้ถูกมองว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีหรือปราบโกง แต่การเมืองไทยเกือบ 30 ปีที่ผ่านมายังไม่เดินหน้าอย่างที่ควร
แสวงยังอ้างถึงดัชนีการรับรู้การทุจริตของไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งยังอยู่เกือบท้ายตารางและไม่ได้ดีขึ้น โดยสรุปว่าปัญหาของการเมืองไทยไม่ได้อยู่ที่กฎหมาย แต่อยู่ที่ “คน” ในระบบ
คำพูดดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสวิจารณ์ กกต. หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 อ้างอิงข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ การเลือกตั้งมีปัญหาหลายจุด ทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้า การใช้บัตรที่มีคิวอาร์โค้ดและบาร์โค้ดซึ่งถูกตั้งคำถามเรื่องความลับในการลงคะแนน รวมถึงผลคะแนนบางเขตที่ไม่ตรงกัน
นอกจากนี้ แสวงอาจต้องพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการ กกต. เนื่องจากผลประเมินงานปี 2568 ได้คะแนนต่ำกว่า 60% แต่เรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นตอนรวบรวมเอกสารก่อนเสนอที่ประชุม กกต. ชุดใหญ่
แสวงกล่าวทิ้งท้ายว่า หากจะโทษ กกต. เขาพร้อมรับในฐานะเจ้าภาพจัดการเลือกตั้ง แต่ย้ำว่าตัวระบบการเลือกตั้งไทยไม่มีปัญหา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ใคร? แฉกลุ่มคนดีรุมขุด “พิพัฒน์” หวังรีดเงินเดือนละ 5 ล้าน “อนุทิน” บอกทายถูกว่าใคร
- “อนุทิน” สั่งเบรก ยกเลิกการนำชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษี ตัดสิทธิบัตรคนจน 2569
- ทำไม ไทยช่วยไทย พลัส ยังสั่งเดลิเวอรีไม่ได้? เช็กวิธีใช้สิทธิที่นี่
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: