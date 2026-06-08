ข่าวดาราบันเทิง

ดี้ นิติพงษ์ เล่านาทีตื้นตัน พระราชินี ทรงไหว้ขอบคุณ แต่งเพลง ยิ่งนาน..ยิ่งรัก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 13:26 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 13:26 น.
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โลกหยุดหมุน ดี้ นิติพงษ์ เล่านาทีตื้นตัน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงยกพระหัตถ์ไหว้ขอบคุณ หลังร่วมฟังเพลง ยิ่งนาน..ยิ่งรัก ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

วินาทีส่งสาส์นทรงจำถึงผู้สร้างสรรค์บทเพลงถวาย ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค นักแต่งเพลงชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถ่ายทอดความปลาบปลื้มใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ หลังมีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการแสดงเฉลิมพระเกียรติ Edelweiss : พราวพร่างกลางดวงใจ ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

เหตุประทับใจ เกิดขึ้นภายในโรงละครซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติ นายกรัฐมนตรี รวมถึงศิลปินดารานักแสดงมาร่วมงานอย่างคับคั่ง นิติพงษ์เล่าว่าได้รับจัดสรรที่นั่งใกล้ที่ประทับมาก เมื่อการแสดงสิ้นสุดลง นักร้องและนักแสดงทุกคน ตั้งแต่ระดับศิลปินแห่งชาติ อาทิ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ จนถึงนักแสดงเด็ก ร่วมกันขับร้องเพลง ยิ่งนาน..ยิ่งรัก ซึ่งเป็นบทเพลงที่นิติพงษ์เป็นผู้แต่งถวาย โดยผู้ชมทั้งโรงละครร่วมใจกันร้องเพลงนี้จนจบอย่างสมพระเกียรติ

เมื่อเพลงจบลง นิติพงษ์หันไปมองที่ประทับตามผู้ชมคนอื่น ทันใดนั้นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรตรงมาที่เขา แล้วทรงยกพระหัตถ์ไหว้เพื่อขอบคุณที่แต่งเพลงนี้ถวาย นักแต่งเพลงชื่อดังระบุว่าวินาทีนั้นเหมือนโลกหยุดหมุน ด้วยความตื้นตันจึงได้ยกมือรับไหว้พระองค์ไปโดยสัญชาตญาณ

นิติพงษ์ทิ้งท้ายในโพสต์ว่า ความตั้งใจที่นำเรื่องราวนี้มาเล่าต่อไม่ใช่เพียงเพราะความปลาบปลื้มส่วนตัว แต่ต้องการสื่อสารให้ทุกคนรับรู้ว่า บทเพลงที่แต่งถวายยังไม่สามารถเทียบเท่าพระองค์จริงที่ทรงเป็น พร้อมทั้งร่วมถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญตราบนานเท่านาน

ดี้ นิติพงษ์ เล่านาทีตื้นตัน พระราชินี ทรงยกพระหัตถ์ไหว้ขอบคุณ แต่งเพลง ยิ่งนาน..ยิ่งรัก ดี้ นิติพงษ์ เล่านาทีตื้นตัน พระราชินี ทรงยกพระหัตถ์ไหว้ขอบคุณ แต่งเพลง ยิ่งนาน..ยิ่งรัก

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 13:26 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 13:26 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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