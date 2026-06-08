“แสวง” ไม่ออกความเห็น หลังมีกระแสข่าวไม่ผ่านประเมิน ส่อหลุดเก้าอี้เลขาฯ
แสวง บุญมี ขอไม่ออกความเห็น หลังมีกระแสข่าวไม่ผ่านประเมิน ต่ำกว่า 60% ส่อหลุดเก้าอี้เลขาฯ กกต.
นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า การประเมินจากการทำงานจาก กกต. ต่ำกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งให้อาจหลุดจากตำแหน่งเลขาธิการนั้น โดยนานแสวงระบุว่า ตนเป็นผู้รับประเมิน และย้ำว่าไม่มีความเห็น
เมื่อถามย้ำว่าแต่มีรายงานข่าวว่ามีมติ 4 ต่อ 3 เสียง ไม่ผ่านการประเมินการทำงาน นายแสวง กล่าวว่า ไม่มีความเห็น ซึ่งการประเมินนั้นหมดไปแล้ว ในการทำหน้าที่เมื่อปี 2568 ในเดือน ก.ย. และย้ำเพียงว่าเป็นเรื่องของคู่สัญญา
เมื่อถามว่ามีแนวโน้มที่จะส่งเรื่องนี้ให้กฤษฎีกาตีความหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า เรื่องนี้จะตอบคำถาม โดยระบุสั้นๆ เพียงว่า มี ตนรู้เท่าที่ควรรู้
เมื่อถามถึงความคืบหน้าคดีฮั้วเลือก สว. อยู่ในชั้นของ กกต. แล้ว จะมีการพิจารณาแบบทยอยทีละบุคคลหรือทั้งหมด นายแสวง กล่าวว่า การพิจารณาอยู่ที่กกต. ทั้ง 7 คน ซึ่งคงจะเป็นการพิจารณาที่รอบคอบและสมบูรณ์ ตนไม่สามารถทราบได้ หากเป็นข้อมูลในวันนี้คือเริ่มพิจารณาแล้ว
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