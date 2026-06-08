เช็กพื้นที่เสี่ยงสึนามิ 9 จังหวัดตอนใต้ฟิลิปปินส์ หลังแผ่นดินไหว 7.8
ฟิลิปปินส์เตือน ชายฝั่งหลายจังหวัดทางตอนใต้เร่งอพยพขึ้นที่สูง หลังเกิดคลื่นสึนามิราว 1 เมตร ขณะที่กรมอุตุฯ ไทยยืนยันไม่กระทบประเทศไทย
เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของเกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2569 ส่งผลให้หลายพื้นที่ชายฝั่งในฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ต้องเฝ้าระวังคลื่นสึนามิ ขณะที่ประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุครั้งนี้
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า แผ่นดินไหวมีศูนย์กลางอยู่ในทะเล ห่างจากเมืองเจเนอรัลซานโตสประมาณ 13 กิโลเมตร แรงสั่นสะเทือนทำให้อาคารเสียหาย สะพานบางจุดแตกร้าว ไฟฟ้าดับในบางพื้นที่ และมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4 ราย บาดเจ็บมากกว่า 200 รายในฟิลิปปินส์
หลังเกิดเหตุ ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งที่เสี่ยงสึนามิรีบอพยพขึ้นที่สูงทันที พร้อมระบุว่าหน่วยงานรับมือภัยพิบัติของรัฐบาลเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือพื้นที่มินดาเนา
พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังหลักอยู่บริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะจังหวัดใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว เช่น
- ซารังกานี
- ดาเวาอ็อกซิเดนตัล
- ตาวี-ตาวี
- ซูลู
- บาซิลัน
- ซัมโบอังกา เดล ซูร์
- ซัมโบอังกา ซิบูไกย์
- สุลต่านกูดารัต
- เซาท์โคตาบาโต
สถานีตรวจวัดสึนามิภาคพื้นดินของฟิลิปปินส์ตรวจพบคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรในจังหวัดสุลต่านกูดารัตและซารังกานี ขณะที่ศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิกประเมินว่า บางชายฝั่งของฟิลิปปินส์อาจเผชิญคลื่นสูงได้ถึง 3 เมตร ส่วนชายฝั่งบางพื้นที่ของอินโดนีเซียและมาเลเซียอาจเจอคลื่นสูงถึง 1 เมตร
มาเลเซียออกคำเตือนสึนามิในรัฐซาบาห์บนเกาะบอร์เนียว ส่วนอินโดนีเซียตรวจวัดคลื่นสูง 83 เซนติเมตรบริเวณนอกเกาะสุลาเวสี ขณะที่บางพื้นที่ในแปซิฟิกตะวันตก เช่น ญี่ปุ่น ปาปัวนิวกินี และกวม อาจพบระดับน้ำทะเลเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยคำแนะนำสำหรับกวมถูกยกเลิกในเวลาต่อมา และไม่มีภัยคุกคามต่อฮาวาย
สำหรับประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ 3 เวลา 10.30 น. วันที่ 8 มิถุนายน 2569 ระบุว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดบริเวณเกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ และทำให้เกิดสึนามิในทะเลเซเลบีส โดยสถานีตรวจวัดระดับน้ำที่หมู่เกาะสุลาเวสี ประเทศอินโดนีเซีย วัดคลื่นสูงสุดได้ 1.5 เมตร แต่ไม่มีผลกระทบทั้งภัยแผ่นดินไหวและภัยสึนามิต่อประเทศไทย
กรมอุตุนิยมวิทยาระบุเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์นี้มีอาฟเตอร์ช็อกต่อเนื่องหลายครั้ง แต่ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ในพื้นที่ทวีปเอเชียและไม่เข้าเกณฑ์การแจ้งเตือนผ่านระบบ Cell Broadcast ของไทย
สรุปคือ พื้นที่เสี่ยงสึนามิจากเหตุครั้งนี้อยู่บริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์และบางพื้นที่ใกล้เคียงในอินโดนีเซียกับมาเลเซีย ส่วนไทยไม่อยู่ในเส้นทางผลกระทบโดยตรง ประชาชนในไทยจึงไม่จำเป็นต้องอพยพ แต่ยังควรติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
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