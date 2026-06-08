ดร.ธรณ์ เผยเตือนสึนามิ แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ ไกลจากไทย-ญี่ปุ่น ไม่ต้องตกใจ
ผศ.ดร.ธรณ์ เผยเตือนสึนามิ แผ่นดินไหวที่เกาะมินดาเนา ฟิลิปปินส์ ขนาด 8.2 ไกลจากไทย-ญี่ปุ่น ไม่ต้องตกใจ แต่ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
จากกรณีเหตุแผ่นดินไหว ที่เกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 7.40 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ขนาด 8.2 ส่งผลให้ประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และญี่ปุ่นประกาศแจ้งเตือนสึนามิ
โดยกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) ระบุว่า แผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 08:37 น. บริเวณนอกชายฝั่งใกล้กับเกาะมินดาเนา โดยมีขนาด 8.2 อาจเกิดคลื่นสึนามิสูงถึง 1 เมตรในประเทศญี่ปุ่น โดยคาดว่าคลื่นจะส่งผลกระทบต่อเกาะมิยาโกจิมะเป็นที่แรกภายในเวลา 11:00 น. และจะไปถึงพื้นที่ทางตอนเหนือถัดไปในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า
ประกาศเตือนภัยดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งในจังหวัดอิบารากิ ชิบะ โตเกียว คานากาว่า ชิซูโอกะ ไอจิ มิเอะ วากายามะ โคจิ มิยาซากิ คาโกชิมะ และโอกินาว่า นอกจากนี้ยังมีการออกคำสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ
ขณะที่ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์ข้อความระบุว่า “แผ่นดินไหวขนาด 7.8 ในทะเลฟิลิปปินส์ทางใต้ ค่อนข้างตื้น มีการเตือนภัยสึนามิ แต่ไกลจากไทย (และญี่ปุ่น) ไม่ต้องตกใจ หากทางการประเทศใดเตือน ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
เส้นสีแดงในภาพคือพื้นที่อาจได้รับผลกระทบจากสึนามิ (หากเกิด) ขอให้ผู้คนปลอดภัยครับ”
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