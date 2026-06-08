ข่าวการเมือง

“ศรีสุวรรณ” ร้องไต่สวนเอาผิด “ชัชชาติ” ปล่อยให้ “อากง” วิ่งซื้อขายตำแหน่ง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 12:57 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 12:57 น.
67

ศรีสุวรรณ ร้องไต่สวนเอาผิด ชัชชาติ ปล่อยให้อากง วิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งข้าราชการระดับสูง กทม. ใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือไม่

นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ได้มายื่นคำร้อง ขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยเอาผิด นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตผู้ว่าฯ กทม. กรณีถูก 2 นักการเมืองกล่าวหาว่าปล่อยให้อากง วิ่งเต้นซื้อ-ขายตำแหน่งข้าราชการระดับสูงของ กทม. เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือไม่

สืบเนื่องจากกรณี นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ อดีต สส.กทม. พรรคเพื่อไทย เปิดประเด็นในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ในช่วงเช้าวันที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมาว่า ในการแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการเขต ผู้ตรวจราชการ หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ กทม. มีคนทำงานหลังบ้านให้กับนายชัชชาติ คือ เสี่ย ต. กับเสี่ย ป. มีอำนาจชี้เป็นชี้ตายข้าราชการได้ และคุมงบประมาณใหญ่ๆ ด้วย

มีส่วยในหน่วยงานต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย รวมทั้งมีการใช้เต้าไต่ ในการแต่งตั้งโยกย้าย-ซื้อขายเก้าอี้กันด้วย กระทั่งนายจิรายุเอาหนังสือที่มีคนเขียนมาร้องเรียนเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ การนั่ง ผอ.เขตไวผิดสังเกต มาเผยแพร่ในโซเชียลเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในขณะนี้

กรณี นายคริส โปตระนันทน์ สส.บัญชีรายชื่อ และประธานพรรคเศรษฐกิจ เปิดแถลงข่าว “เปิดปฏิบัติการทุบ! ระบอบอากง เปิดแผลทุจริต กทม.” โดยตั้งข้อสังเกตว่าใครเป็นผู้บริหาร กทม.ที่แท้จริงระหว่างนายชัชชาติ หรือบุคคลที่พรรคเรียกว่า อากง ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองที่ได้รับการแต่งตั้ง พร้อมอ้างว่ายังมีบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งพรรคใช้ชื่อย่อว่า ป.ร. เป็นกลไกสำคัญในเครือข่ายเพื่อรองรับการเจรจาวิ่งเต้นเรียกรับผลประโยชน์ในการซื้อ-ขายตำแหน่งกันในตัวเลขระดับ 4 ล้าน

ตามข้อกล่าวหาของ 2 นักการเมืองดังกล่าว น่าจะมิใช่เพียงการดิสเครดิตกันธรรมดาในช่วงฤดูการหาเสียงเลือกตั้ง หากแต่ข้อมูลที่ทั้งสอง นำเสนอนั้น ย่อมชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติ และข้อพิรุธของนายชัชชาติว่า จะมีฐานของข้อเท็จจริงมากเพียงใด

โดยเฉพาะเป็นเรื่องที่เข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 (เรื่องรับสินบน) ซึ่งชอบที่ ป.ป.ช. ซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรง ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 จะใช้อำนาจตามกฎหมาย เรียกนักการเมืองทั้ง 2 คน พร้อมพยานหลักฐานที่ใช้แถลงข่าวมาสอบเพิ่ม

รวมทั้งเรียกผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดมาสอบ เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยว่า การกระทำของนายชัชชาติ อากง และ ป.ร. เข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

สลด! แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ เสียชีวิตแล้ว 15 ศพ ได้รับบาดเจ็บ 129 ราย

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” ซัดรัฐบาลพยายามฟอกขาว TH-AI Passport 1.6 พันล้าน

37 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! ‘ไอ้เบียร์’ มือยิง ‘ป้อนข้าว’ ดาวติ๊กต็อก ปลิดชีพตัวเองหนีความผิดกลางถนน

48 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แสวง” ไม่ออกความเห็น หลังมีกระแสข่าวไม่ผ่านประเมิน ส่อหลุดเก้าอี้เลขาฯ

53 นาที ที่แล้ว
ศาลยกฟ้อง &quot;โกวิท&quot; บก.อีสานเรคคอร์ด คดีสุชาติฟ้องหมิ่นฯ แชร์ข่าวแรงงานเบอร์รี่ ข่าว

ศาลยกฟ้อง “โกวิท” บก.อีสานเรคคอร์ด คดีสุชาติฟ้องหมิ่นฯ แชร์ข่าวแรงงานเบอร์รี่ป่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

แสวง บุญมี ยืนยัน ระบบเลือกตั้งไทยโปร่งใสที่สุดในโลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดี้ นิติพงษ์ เล่านาทีตื้นตัน พระราชินี ทรงไหว้ขอบคุณ แต่งเพลง ยิ่งนาน..ยิ่งรัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผนซ้อนแผนขั้นเทพ เจ้าหน้าที่ปลอมตัวเป็นนายหน้า ลวงจับต่างด้าวซ่อนในป่า ข่าว

ซ้อนแผนขั้นเทพ จนท.ไทยปลอมเป็นนายหน้า ลวงต่างด้าวในป่า กวักเรียกขึ้นรถยกแก๊ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศรีสุวรรณ” ร้องไต่สวนเอาผิด “ชัชชาติ” ปล่อยให้ “อากง” วิ่งซื้อขายตำแหน่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยิว ฉัตรมงคล ปกป้อง เจนนี่ โดนแซะ ติดเชื้อ HPV จ่อฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด บันเทิง

ยิว ฉัตรมงคล ปกป้อง เจนนี่ โดนแซะ ติดเชื้อ HPV จ่อฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภานิวยอร์ก ผ่านกฎหมาย ยกเลิกคำว่า &quot;พ่อแม่&quot; อ้างล้าหลัง ไม่รองรับคู่รัก LGBT ข่าวต่างประเทศ

สภานิวยอร์ก ผ่านกฎหมาย ยกเลิกคำว่า “พ่อแม่” อ้างล้าหลัง ไม่รองรับคู่รัก LGBT

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กพื้นที่เสี่ยงสึนามิ 9 จังหวัดทางตอนใต้ฟิลิปปินส์ หลังแผ่นดินไหว 7.8 ข่าวต่างประเทศ

เช็กพื้นที่เสี่ยงสึนามิ 9 จังหวัดตอนใต้ฟิลิปปินส์ หลังแผ่นดินไหว 7.8

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.ธรณ์ เผยเตือนสึนามิ แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ ไกลจากไทย-ญี่ปุ่น ไม่ต้องตกใจ ข่าว

ดร.ธรณ์ เผยเตือนสึนามิ แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ ไกลจากไทย-ญี่ปุ่น ไม่ต้องตกใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปเกณฑ์บัตรคนจน 2569 ใครหลุด หลังนายกฯ สั่งทบทวนปมลูกลดหย่อนภาษี เศรษฐกิจ

สรุปเกณฑ์บัตรคนจน 2569 ใครหลุดบ้าง? หลังนายกฯ สั่งทบทวนปมลูกลดหย่อนภาษี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิงเกาหลี

คิมซูฮยอน เตรียมกลับมาทำงาน หลังชนะคดีคลิปเสียง โยงคิมแซรน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุฯ แถลงแจ้งสาเหตุไม่มีเตือน Cell Broadcast แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมการปกครอง สั่งสำรวจกลุ่มตกหล่น &quot;บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ&quot; กว่า 1 ล้านราย ไม่ต้องมาธนาคาร เศรษฐกิจ

กรมการปกครอง สั่งสำรวจกลุ่มตกหล่น “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” กว่า 1 ล้านราย ไม่ต้องมาธนาคาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สุกี้ตี๋น้อย แจ้งข่าวปิดปรับปรุง 3 สาขา เจอพิษ “ไทยช่วยไทยพลัส” เปิดใหม่ตุลาคม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องประวัติ พัคกอนอุค ZEROBASEONE ไอดอลหุ่นยักษ์หัวใจมุ้งมิ้ง เจอดราม่า เลือกปฏิบัติแฟนคลับ บันเทิงเกาหลี

ประวัติ พัคกอนอุค ZEROBASEONE ไอดอลหุ่นยักษ์หัวใจมุ้งมิ้ง เจอดราม่า เลือกปฏิบัติแฟนคลับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน เดินทางถึงเม็กซิโกแล้ว เตรียมความพร้อมลงเตะบอลโลกที่สหรัฐฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำตาซึม! ชายติดกล้องดูแล ยายวัย 85 ปี ใช้ชีวิตในบ้านเพียงลำพัง ลูกเสียชีวิตหมด ข่าว

น้ำตาซึม! ชายติดกล้องดูแล ยายวัย 85 ปี ใช้ชีวิตในบ้านเพียงลำพัง ลูกเสียชีวิตหมด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นรเศรษฐ์ ท้า กัน จอมพลัง ฟ้องตรงต่อศาล ยันสิทธิ์ตรวจสอบคนสาธารณะ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พบเสียชีวิตแล้ว 1 ราย เหตุแผ่นดินไหว 7.8 นอกชายฝั่งมินดาเนา ฟิลิปปินส์ ข่าวต่างประเทศ

พบเสียชีวิตแล้ว 1 ราย เหตุแผ่นดินไหว 7.8 นอกชายฝั่งมินดาเนา ฟิลิปปินส์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลอุ้มคนตัวเล็ก รอบบิล มิ.ย. ค่าไฟฟ้า 200 หน่วยแรกไม่เกิน 3 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมทรัพยากรธรณี อธิบายสาเหตุแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ ทำอาคารถล่ม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 12:57 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 12:57 น.
67
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สลด! แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ เสียชีวิตแล้ว 15 ศพ ได้รับบาดเจ็บ 129 ราย

เผยแพร่: 8 มิถุนายน 2569

ด่วน! ‘ไอ้เบียร์’ มือยิง ‘ป้อนข้าว’ ดาวติ๊กต็อก ปลิดชีพตัวเองหนีความผิดกลางถนน

เผยแพร่: 8 มิถุนายน 2569
ศาลยกฟ้อง &quot;โกวิท&quot; บก.อีสานเรคคอร์ด คดีสุชาติฟ้องหมิ่นฯ แชร์ข่าวแรงงานเบอร์รี่

ศาลยกฟ้อง “โกวิท” บก.อีสานเรคคอร์ด คดีสุชาติฟ้องหมิ่นฯ แชร์ข่าวแรงงานเบอร์รี่ป่า

เผยแพร่: 8 มิถุนายน 2569

ดี้ นิติพงษ์ เล่านาทีตื้นตัน พระราชินี ทรงไหว้ขอบคุณ แต่งเพลง ยิ่งนาน..ยิ่งรัก

เผยแพร่: 8 มิถุนายน 2569
Back to top button