สรุปเกณฑ์บัตรคนจน 2569 ใครหลุดบ้าง? หลังนายกฯ สั่งทบทวนปมลูกลดหย่อนภาษี

เปิดเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี 2569 ผู้ถือบัตรเดิมต้องยืนยันสิทธิ์ภายใน 21 มิ.ย. นี้ ส่วนปมร้อน “ลูกลดหย่อนภาษีพ่อแม่” รัฐบาลสั่งทบทวนเกณฑ์ใหม่ หวั่นลูกใช้สิทธิ์แต่ไม่ดูแลจริง
โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะในประเด็นการคัดกรองคุณสมบัติที่อาจส่งผลกระทบต่อพ่อแม่ที่ถูกลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษี ล่าสุด นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้คณะกรรมการทบทวนหลักเกณฑ์นี้ใหม่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีสิทธิ์จริง
พ่อแม่ที่ลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี ยังมีสิทธิ์ได้รับบัตรหรือไม่?
ประเด็นที่สร้างความกังวลใจให้พ่อแม่หลายท่าน คือเงื่อนไขเดิมที่ระบุว่า “หากลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่ พ่อแม่จะไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิบัตรคนจน” แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน รัฐบาลพบว่ามีกรณีที่ลูกนำชื่อพ่อแม่ไปใช้ลดหย่อนภาษี แต่ในความเป็นจริงลูกไม่ได้ดูแลหรือส่งเสียพ่อแม่แต่อย่างใด ทำให้พ่อแม่สูญเสียสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปโดยไม่ได้รับประโยชน์จริง
ในขณะนี้ ยังไม่มีการยกเลิกเกณฑ์นี้อย่างเป็นทางการ ดังนั้นเพื่อรักษาสิทธิ์ไว้ก่อน ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนควรลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิ์ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2569 โดยสถานะการพิจารณายังอยู่ระหว่างการทบทวนของคณะกรรมการฯ หากมีการแก้ไขเกณฑ์ในปีนี้ ทางโครงการจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
ทำไมต้องทบทวนเกณฑ์?
การทบทวนครั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่ว่า
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ป้องกันการสวมสิทธิ์: ป้องกันไม่ให้ลูกบางกลุ่มนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีเพื่อประโยชน์ส่วนตน
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สร้างความเป็นธรรม: เพื่อให้พ่อแม่ที่ยากจนและไม่มีรายได้จริง ได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างแท้จริง
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ปรับฐานข้อมูล: ให้ข้อมูลทะเบียนราษฎร์และฐานภาษีมีความแม่นยำและเป็นปัจจุบัน
สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิม และผู้ที่ต้องการลงทะเบียนใหม่ ขอให้เตรียมเอกสารและติดตามประกาศจากกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิด เพราะความชัดเจนเกี่ยวกับ “เกณฑ์ลูกลดหย่อนภาษี” จะประกาศผ่านช่องทางหลักของโครงการฯ เท่านั้น เพื่อป้องกันข่าวปลอมที่อาจสร้างความสับสนครับ
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ข้อมูลจาก
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