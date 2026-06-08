การเงินเศรษฐกิจ

สรุปเกณฑ์บัตรคนจน 2569 ใครหลุดบ้าง? หลังนายกฯ สั่งทบทวนปมลูกลดหย่อนภาษี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 11:42 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 11:47 น.
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สรุปเกณฑ์บัตรคนจน 2569 ใครหลุด หลังนายกฯ สั่งทบทวนปมลูกลดหย่อนภาษี

เปิดเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี 2569 ผู้ถือบัตรเดิมต้องยืนยันสิทธิ์ภายใน 21 มิ.ย. นี้ ส่วนปมร้อน “ลูกลดหย่อนภาษีพ่อแม่” รัฐบาลสั่งทบทวนเกณฑ์ใหม่ หวั่นลูกใช้สิทธิ์แต่ไม่ดูแลจริง

โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะในประเด็นการคัดกรองคุณสมบัติที่อาจส่งผลกระทบต่อพ่อแม่ที่ถูกลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษี ล่าสุด นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้คณะกรรมการทบทวนหลักเกณฑ์นี้ใหม่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีสิทธิ์จริง

สรุปเกณฑ์เบื้องต้นและการเตรียมตัว

  • คุณสมบัติผู้สมัคร คนไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ปิดลงทะเบียน
  • รายได้สูงสุด ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
  • ช่องทางการยืนยันสิทธิ์ เว็บไซต์โครงการ และแอปฯ เป๋าตัง
  • ระยะเวลาลงทะเบียน 4 – 21 มิถุนายน 2569

พ่อแม่ที่ลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี ยังมีสิทธิ์ได้รับบัตรหรือไม่?

ประเด็นที่สร้างความกังวลใจให้พ่อแม่หลายท่าน คือเงื่อนไขเดิมที่ระบุว่า “หากลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่ พ่อแม่จะไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิบัตรคนจน” แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน รัฐบาลพบว่ามีกรณีที่ลูกนำชื่อพ่อแม่ไปใช้ลดหย่อนภาษี แต่ในความเป็นจริงลูกไม่ได้ดูแลหรือส่งเสียพ่อแม่แต่อย่างใด ทำให้พ่อแม่สูญเสียสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปโดยไม่ได้รับประโยชน์จริง

ในขณะนี้ ยังไม่มีการยกเลิกเกณฑ์นี้อย่างเป็นทางการ ดังนั้นเพื่อรักษาสิทธิ์ไว้ก่อน ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนควรลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิ์ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2569 โดยสถานะการพิจารณายังอยู่ระหว่างการทบทวนของคณะกรรมการฯ หากมีการแก้ไขเกณฑ์ในปีนี้ ทางโครงการจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ทำไมต้องทบทวนเกณฑ์?

การทบทวนครั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่ว่า

  • ป้องกันการสวมสิทธิ์: ป้องกันไม่ให้ลูกบางกลุ่มนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีเพื่อประโยชน์ส่วนตน

  • สร้างความเป็นธรรม: เพื่อให้พ่อแม่ที่ยากจนและไม่มีรายได้จริง ได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างแท้จริง

  • ปรับฐานข้อมูล: ให้ข้อมูลทะเบียนราษฎร์และฐานภาษีมีความแม่นยำและเป็นปัจจุบัน

สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิม และผู้ที่ต้องการลงทะเบียนใหม่ ขอให้เตรียมเอกสารและติดตามประกาศจากกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิด เพราะความชัดเจนเกี่ยวกับ “เกณฑ์ลูกลดหย่อนภาษี” จะประกาศผ่านช่องทางหลักของโครงการฯ เท่านั้น เพื่อป้องกันข่าวปลอมที่อาจสร้างความสับสนครับ

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ข้อมูลจาก

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 11:42 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 11:47 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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