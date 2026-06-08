บันเทิงเกาหลี

คิมซูฮยอน เตรียมกลับมาทำงาน หลังชนะคดีคลิปเสียง โยงคิมแซรน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 11:32 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 11:32 น.
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คิมซูฮยอน เตรียมคัมแบ็กงานโฆษณา เดือนกรกฎาคม หลังชนะคดีข่าวปลอมบิดเบือนคลิปเสียง โยงคิมแซรน จบชีวิต ลุ้นผลคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากแบรนด์อาหารเสริมต่อ

คิมซูฮยอน พระเอกชื่อดังชาวเกาหลีใต้ เตรียมกลับมาลุยงานในวงการบันเทิงอีกครั้งหลังชนะคดีความครั้งสำคัญ สื่อเกาหลีใต้รายงานว่านักแสดงหนุ่มจะประเดิมงานแรกด้วยการถ่ายโฆษณาให้แบรนด์แฟชั่นฟิลิปปินส์ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถือเป็นการกลับมารับงานครั้งแรกในรอบ 1 ปีเต็มหลังจากต้องหยุดพักงานทั้งหมดเพื่อจัดการปัญหาข่าวฉาว

ก่อนหน้านี้ คิมเซอึย จากสถาบันกาโรเซโร เผยแพร่ข้อมูลเท็จโจมตีคิมซูฮยอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคิมแซรน ล่าสุดศาลพิพากษาให้คิมซูฮยอนชนะคดี ศาลตัดสินว่าคิมเซอึยมีความผิดจริงฐานแพร่กระจายข้อมูลเท็จ ใช้เทคโนโลยี AI ปลอมแปลงเสียงของคิมแซรนในคลิปบันทึกเสียงที่นำมาเปิดเผยต่อสาธารณะ

การเคลียร์มลทินครั้งนี้ส่งผลดีต่อการหวนคืนวงการของคิมซูฮยอนทันที แบรนด์แฟชั่นฟิลิปปินส์อย่าง Bench นัดหมายถ่ายทำโฆษณาตัวใหม่ร่วมกับพระเอกหนุ่มในเดือนกรกฎาคมนี้ ทราบข้อมูลว่าคิมซูฮยอนทำหน้าที่แบรนด์แอมบาสเดอร์ให้แบรนด์แฟชั่นนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567

นอกจากนี้หลายฝ่ายเริ่มจับตามองคดีความที่ยังค้างคาอยู่ ระหว่าง FromBio บริษัทผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กับคิมซูฮยอนและต้นสังกัด Gold Medalist ทางบริษัทฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินเกือบ 4,000 ล้านวอน หรือประมาณ 2.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ชัยชนะในคดีแรกอาจส่งผลให้รูปคดีเปลี่ยนทิศทาง เป็นประโยชน์ต่อตัวนักแสดงหนุ่มในคดีที่เหลือต่อไป

คิมซูฮยอน Y.O.U Beauty
ภาพจาก : Y.O.U Beauty
Disney+ ซีรีส์ Knockoff คิมซูฮยอน
ภาพจาก : disneypluskr
คิมซูฮยอน แถลงข่าว
South Korean actor Kim Soo-hyun speaks at a news conference in Seoul, South Korea, Monday, March 31, 2025. (AP Photo/Lee Jin-man)
คิมซูฮยอน แถลงข่าว
South Korean actor Kim Soo-hyun sheds tears as he was speaking at a news conference in Seoul, South Korea, Monday, March 31, 2025. (AP Photo/Lee Jin-man)
คิมซูฮยอน
ภาพจาก : soohyun_k216
รูปเซลฟี่คิมซูฮยอนคิมแซรน
ภาพจาก : ron_saeฃ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 11:32 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 11:32 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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