คิมซูฮยอน เตรียมกลับมาทำงาน หลังชนะคดีคลิปเสียง โยงคิมแซรน
คิมซูฮยอน เตรียมคัมแบ็กงานโฆษณา เดือนกรกฎาคม หลังชนะคดีข่าวปลอมบิดเบือนคลิปเสียง โยงคิมแซรน จบชีวิต ลุ้นผลคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากแบรนด์อาหารเสริมต่อ
คิมซูฮยอน พระเอกชื่อดังชาวเกาหลีใต้ เตรียมกลับมาลุยงานในวงการบันเทิงอีกครั้งหลังชนะคดีความครั้งสำคัญ สื่อเกาหลีใต้รายงานว่านักแสดงหนุ่มจะประเดิมงานแรกด้วยการถ่ายโฆษณาให้แบรนด์แฟชั่นฟิลิปปินส์ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถือเป็นการกลับมารับงานครั้งแรกในรอบ 1 ปีเต็มหลังจากต้องหยุดพักงานทั้งหมดเพื่อจัดการปัญหาข่าวฉาว
ก่อนหน้านี้ คิมเซอึย จากสถาบันกาโรเซโร เผยแพร่ข้อมูลเท็จโจมตีคิมซูฮยอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคิมแซรน ล่าสุดศาลพิพากษาให้คิมซูฮยอนชนะคดี ศาลตัดสินว่าคิมเซอึยมีความผิดจริงฐานแพร่กระจายข้อมูลเท็จ ใช้เทคโนโลยี AI ปลอมแปลงเสียงของคิมแซรนในคลิปบันทึกเสียงที่นำมาเปิดเผยต่อสาธารณะ
การเคลียร์มลทินครั้งนี้ส่งผลดีต่อการหวนคืนวงการของคิมซูฮยอนทันที แบรนด์แฟชั่นฟิลิปปินส์อย่าง Bench นัดหมายถ่ายทำโฆษณาตัวใหม่ร่วมกับพระเอกหนุ่มในเดือนกรกฎาคมนี้ ทราบข้อมูลว่าคิมซูฮยอนทำหน้าที่แบรนด์แอมบาสเดอร์ให้แบรนด์แฟชั่นนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567
นอกจากนี้หลายฝ่ายเริ่มจับตามองคดีความที่ยังค้างคาอยู่ ระหว่าง FromBio บริษัทผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กับคิมซูฮยอนและต้นสังกัด Gold Medalist ทางบริษัทฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินเกือบ 4,000 ล้านวอน หรือประมาณ 2.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ชัยชนะในคดีแรกอาจส่งผลให้รูปคดีเปลี่ยนทิศทาง เป็นประโยชน์ต่อตัวนักแสดงหนุ่มในคดีที่เหลือต่อไป
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