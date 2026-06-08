กรมอุตุฯ แถลงแจ้งสาเหตุไม่มีเตือน Cell Broadcast แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์
กรมอุตุนิยมวิทยา แถลงแจ้งสาเหตุไม่มีเตือน Cell Broadcast แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ เนื่องจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ในพื้นที่ทวีปเอเชีย
จากกรณีแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ระดับ 8.2 หรือระดับ 7.7 หากอ้างอิงตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยา ภูมิอากาศวิทยา และธรณีฟิสิกส์แห่งอินโดนีเซีย ส่งผลให้ทางการอินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ และ ญี่ปุ่น ได้ประกาศแจ้งเตือนสึนามินั้น
ล่าสุด กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่ไม่มีการแจ้งเตือน Cell Broadcast ว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เวลา 06.37 น. จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณ เกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ ขนาด 8.2 ที่ละติจูด 5.64 องศาเหนือลองจิจูด 125.19 และมีการอัปเดตข้อมูลเมื่อเวลา 8.00 น. ขนาด 7.8 ตามมาตราโมเมนต์ ความ ลึก 50 กิโลเมตร ที่ละติจูด 5.750 องศาเหนือ ลองจิจูด 125.030 องศาตะวันออก เกิดจากแผ่น เปลือกโลกทะเลฟิลิปปินส์ มุดใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย
ผลกระทบ วัดความรุนแรงของแผ่นดินไหวได้ถึง ระดับ 8 ตามมาตราเมอร์คิวรี่ บริเวณใกล้จุดศูนย์กลาง มีรายงานความเสียหายของอาคารบ้านเรือนเป็นวงกว้าง และเกิดสึนามิในทะเล เซเลบีส วัดความสูงของคลื่นได้สูงสุด 1.5 เมตร ที่สถานีตรวจวัดระดับน้ำ ที่หมู่เกาะสุลาเวสี ประเทศอินโดนีเซีย และไม่มีผลกระทบทั้งภัยแผ่นดินไหวและภัยสึนามิต่อประเทศไทย
โดยเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวมีแผ่นดินไหวตาม (Aftershock) เกิดขึ้นแล้ว (อ้างอิง ข้อมูลจากสถาบันภูเขาไฟและแผ่นดินไหววิทยาแห่งฟิลิปปินส์) ขนาด 1- 4.9 จำนวน 41 ครั้ง ขนาด 5 – 6.9 จำนวน 1 ครั้ง (อัปเดต เวลา 09:50 น.)
สำหรับเหตุการณ์นี้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ในพื้นที่ทวีปเอเชียและไม่เข้าเกณฑ์การแจ้ง เตือนผ่านระบบ Cell Broadcast
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