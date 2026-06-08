สุกี้ตี๋น้อย แจ้งข่าวปิดปรับปรุง 3 สาขา เจอพิษ “ไทยช่วยไทยพลัส” เปิดใหม่ตุลาคม
กี้ตี๋น้อย แจ้งข่าวปิดปรับปรุง 3 สาขา เจอพิษ “ไทยช่วยไทยพลัส” ทำให้ลูกค้าน้อยลง เตรียมพบโฉมใหม่ทั้งสามสาขา ช่วงเดือนตุลาคม
เพจเฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย สุกี้เจ้าดังได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุแจ้งข่าวปิดปรับปรุงสามสาขาเนื่องจากเจอพิษไทยช่วยไทยพลัส โดยระบุว่า “เนื่องด้วย “ไทยช่วยไทยพลัส “ เป็นโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย SME ซึ่งเป็นโครงการที่ดี ประสบความสำเร็จอย่างสูง
ตี๋น้อย! เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ จึงทำให้ลูกค้าสุกี้ตี๋น้อย น้อยลงอย่างชัดเจน
ตี๋น้อย! จึงถือโอกาสที่ลูกค้าน้อยลง ปิดปรับปรุงสาขาที่เปิดมาเกิน 6 ปี จำนวน 3 สาขา ดังนี้
1. สาขาลำลูกกา คลอง 2
ปิดปรับปรุงตั้งแต่ 9 มิ.ย. 69
2. สาขาเดอะเซ้นส์ ปิ่นเกล้า
ปิดปรับปรุงตั้งแต่ 17 มิ.ย. 69
3. สาขาลาดพร้าว-วังหิน
ปิดปรับปรุงตั้งแต่ 23 มิ.ย. 69
เตรียมพบโฉมใหม่ทั้ง 3 สาขา เดือน ต.ค. 69 หลังจบโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส”
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