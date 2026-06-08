ซ้อนแผนขั้นเทพ จนท.ไทยปลอมเป็นนายหน้า ลวงต่างด้าวในป่า กวักเรียกขึ้นรถยกแก๊ง
โซเชียลแชร์คลิปเหตุการณ์สกัดจับแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง เจ้าหน้าที่งัดแผนเด็ดแฝงตัวเป็นคนพาข้าม ตะโกนเรียกให้ออกจากที่ซ่อน ก่อนหักมุมเปิดไซเรนรวบตัวยกแก๊ง
เฟซบุ๊ก เพจ ขยี้ข่าว เผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์สกัดจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ซึ่งกำลังกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ใช้วิธีการจับกุมด้วยการแฝงตัวเป็น นายหน้าพาข้ามแดน ลวงให้กลุ่มต่างด้าวที่หลบซ่อนตัวอยู่ในป่ายอมวิ่งออกมาให้จับกุมโดยละม่อม
ฉากที่ 1 แผนซ้อนแผน ลวงให้ออกจากป่า
เจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้แผนการสุดแยบยล ปลอมตัวเป็นผู้นำพาหรือนายหน้า ทำทีส่งสัญญาณเรียกกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่กำลังหลบซ่อนตัวอยู่ให้รีบหนีออกมา โดยตะโกนเร่งเร้าด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นและสมจริงว่า “รอตรงนู้น เร็ว ๆ วิ่ง ๆ ข้างไปเร็ว เร็ว ๆ เดี๋ยวจะรอตรงนู้น เดี๋ยวรถมา เดี๋ยวรถมา เออ เดี๋ยวรถมา เดี๋ยวรถมา รถมาแล้ว รถมาแล้ว”
ฉากที่ 2 นาทีวิ่งสู่อิสรภาพ (จอมปลอม)
ทันทีที่กลุ่มต่างด้าวได้ยินเสียงเรียก พวกเขาต่างดีใจสุดขีดเพราะคิดว่าภารกิจหนีเข้าเมืองสำเร็จและรถของนายหน้ามารับตามนัดหมายแล้ว จึงรีบพากันวิ่งกรูกันออกจากป่าอย่างไม่คิดชีวิต เพื่อมารวมตัวกันตรงจุดนัดพบตามคำสั่งโดยไม่ได้เอะใจถึงความผิดปกติ
ฉากที่ 3 หักมุมช็อก เปิดไซเรนรวบตัว
เมื่อกลุ่มแรงงานต่างด้าววิ่งมารวมตัวกันจนครบ เจ้าหน้าที่ก็ทำการหักมุมปฏิบัติการทันทีด้วยการนำรถเข้ามาจอดพร้อมเปิดเสียงไซเรนดังสนั่น ทำให้กลุ่มต่างด้าวเพิ่งรู้ตัวว่าตกหลุมพรางและถูกควบคุมตัวไปดำเนินการตามกฎหมายในที่สุด
หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยส่วนใหญ่มองว่าเป็นสถานการณ์ที่ทั้งขำทั้งสงสาร ขณะเดียวกันก็ชื่นชมไหวพริบของเจ้าหน้าที่ที่สามารถจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เกิดการปะทะรุนแรง
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