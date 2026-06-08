ประวัติ พัคกอนอุค ZEROBASEONE ไอดอลหุ่นยักษ์หัวใจมุ้งมิ้ง เจอดราม่า เลือกปฏิบัติแฟนคลับ
ส่องประวัติ พัคกอนอุค ZEROBASEONE ไอดอลหุ่นยักษ์หัวใจมุ้งมิ้ง กระชากใจแฟนคลับทั่วโลก เส้นทางจากรายการบอยส์แพลนเน็ต
แฟนคลับวงการเคป็อปยุคนี้ไม่มีใครไม่รู้จักวง ZEROBASEONE บอยแบนด์กระแสแรง สมาชิกคนสำคัญที่ดึงดูดสายตาผู้คนได้ทันทีคือ พัคกอนอุค เด็กหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ สไตล์การโชว์บนเวทีมีความดุดัน ทว่าตัวจริงกลับมีมุมน่ารักน่าเอ็นดูจนแฟนเพลงตั้งฉายาให้เป็นลูกหมาตัวยักษ์
กอนอุคเกิดวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2548 ปัจจุบันอายุ 21 ปี เติบโตมาด้วยความรักของพ่อแม่ พี่ชาย ช่วงวัยเด็กสร้างผลงานโดดเด่นมาตลอด เคยดำรงตำแหน่งประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน ทำหน้าที่หัวหน้าทีมกีฬา เรียนเก่ง ชื่นชอบการโต้วาที ทักษะการเป็นผู้นำฉายแววชัดเจนตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการบันเทิง
เส้นทางนักล่าฝันใน Boys Planet
เส้นทางไอดอลเริ่มต้นจากการเป็นเด็กฝึกค่าย Jellyfish Entertainment ต่อมาเข้าแข่งขันรายการ Boys Planet รายการเซอร์ไววัลค้นหาบอยแบนด์ระดับโลก ช่วงแรกผู้ชมมองว่ามีบุคลิกน่าเกรงขาม มั่นใจในตัวเองสูง ทักษะการร้อง การเต้น และการแรปยอดเยี่ยมทำให้กรรมการชื่นชม เด็กหนุ่มแสดงความสามารถเต็มที่ พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายชนะใจแฟนคลับทั่วโลก คว้าอันดับ 5 ของรายการ ก้าวเข้าเป็นสมาชิกวง ZEROBASEONE สมใจ
เสน่ห์ขัดกันคือจุดขาย รูปร่างภายนอกสูงเกือบ 184 เซนติเมตร ร่างกายบึกบึน แฟนคลับกลับพบว่ามีนิสัยขี้อ้อน อ่อนไหวง่าย ร้องไห้บ่อย กลัวผี และชอบกินของหวาน ตัวจริงขัดกับภาพลักษณ์ดุดันบนเวทีอย่างสิ้นเชิง ความน่ารักธรรมชาติรูปแบบนี้ทำให้คนดูเอ็นดู หลงรักได้ไม่ยาก
ปัจจุบันพัคกอนอุคเดินหน้าสร้างผลงานร่วมกับเพื่อนสมาชิกวง ZEROBASEONE อย่างมุ่งมั่น ทักษะรอบด้านเสน่ห์เฉพาะตัวทำให้กลายเป็นไอดอลเจนสี่ที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง แฟนเพลงที่เพิ่งเข้าวงการลองเปิดใจทำความรู้จัก รับรองว่าจะหลงเสน่ห์ความขัดกันของลูกหมาตัวยักษ์แน่นอน
เจอดราม่าเลือกปฏิบัติแฟนคลับ
ล่าสุด พัคกอนอุค โดนแฟนคลับพากันวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง หลังเกิดกรณีต้องสงสัยในงานพบปะแฟนคลับ ช่วงกิจกรรมจับฉลากแจกภาพถ่ายโพลารอยด์พร้อมลายเซ็น ไอดอลหนุ่มเผชิญข้อหาประกาศหมายเลขผู้โชคดีไม่ตรงกับกระดาษที่หยิบได้จริง
หลังงาน กลุ่มแฟนคลับนำภาพ คลิปวิดีโอในงานมาวิเคราะห์อย่างละเอียด ภาพซูมใกล้แสดงให้เห็นว่า ตัวเลขบนกระดาษที่หยิบขึ้นมาคือหมายเลข 9 ทว่าเจ้าตัวกลับประกาศผ่านไมโครโฟนว่าเป็นหมายเลข 10 หลายคนตั้งข้อสงสัยเรื่องการล็อกมง หรือตั้งใจเปลี่ยนผลรางวัลเพื่อให้แฟนคลับเฉพาะกลุ่มได้รับสิทธิ์
หลังเกิดกระแสโจมตีรุนแรง พัคกอนอุคตัดสินใจเขียนจดหมายขอโทษแฟนคลับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ขอโทษที่ตัดสินใจไม่รอบคอบ ควรจะต้องมีวิจารณญาณกว่านี้ รู้ดัว่า การกระทำของตนทำให้หลายคนเสียใจ
ยืนยันให้ความสำคัญกับแฟนๆ ที่ซัพพอร์ตมาโดนตลอด เสียใจที่ทำตัวไม่คู่ควรกับความรู้สึกแฟนคลับมีให้ ขอทบทวนการกระทำตัวเอง จะระมัดระวังมากขึ้น ให้สมกับที่ ZEROSE มอบความไว้วางใจฃ
อ้างอิงจาก: mt.co.kr
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