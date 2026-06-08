นรเศรษฐ์ ท้า กัน จอมพลัง ฟ้องตรงต่อศาล ยันสิทธิ์ตรวจสอบคนสาธารณะ
ชี้แจงเหตุผลตั้งคำถามปมชุดเครื่องแบบปกติขาวเนื่องจากเป็นคำสั่งภายในที่ไม่มีการประกาศต่อสาธารณะ ยืนยันสิทธิ์สมาชิกองค์กรในการตรวจสอบความโปร่งใส เตือนหากยกฟ้องเตรียมดำเนินคดีกลับทันที
เปิดฉากโต้กลับ ท้าฟ้องตรงศาลลดภาระตำรวจ
ชนวนเหตุเกิดจากการที่ นรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความ โพสต์ตั้งคำถามเชิงวิชาการถึงสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องสิทธิ์การแต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาวของ กัน จอมพลัง ต่อมา กัน จอมพลัง ออกมาตอบโต้พร้อมแสดงหลักฐานการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกสภาทนายความ ยืนยันสิทธิ์การแต่งกายถูกต้อง พร้อมเตรียมเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกลุ่มบุคคลที่บิดเบือนข้อมูล
ล่าสุด นรเศรษฐ์ นาหนองตูม โพสต์ข้อความโต้กลับ ท้าทายให้ฟ้องตรงต่อศาลได้เลย การฟ้องตรงต่อศาลจะช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้มีเวลาไปทำคดีสำคัญที่มีประโยชน์ต่อประชาชน
ทนายความชื่อดังระบุความพร้อมเดินทางไปศาลเพื่อเซ็นรับหมาย รวมถึงรับทราบวันนัดด้วยตัวเอง หากศาลอนุญาต จะขอให้เปิดไต่สวนโดยเร็วที่สุด ยืนยันว่าการฟ้องคดีโดยสุจริตเป็นสิทธิ์ที่ทำได้ หากเป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตจนศาลพิพากษายกฟ้อง ทนายความชื่อดังเตือนว่าจะมีเหตุการณ์ภาคสองตามมาแน่นอน
แจงปมไม่รู้ข้อมูล ยันสิทธิ์การตรวจสอบคนสาธารณะ
นรเศรษฐ์อธิบายเพิ่มเติมถึงกรณีข้อสงสัยเรื่องการไม่หาข้อมูลก่อนโพสต์ ระบุว่าการดำรงตำแหน่งนี้เป็นเรื่องภายในองค์กร ไม่มีการประกาศต่อสาธารณะหรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสภาทนายความ การที่คนนอกหรือทนายความรวมถึงคณะทำงานบางท่านจะไม่ทราบเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก คนส่วนใหญ่ไม่มีใครรู้เรื่องนี้
การตั้งคำถามทำโดยแท็กถึงสภาทนายความโดยตรง ในฐานะสมาชิกองค์กรวิชาชีพ ย่อมมีสิทธิมีความชอบธรรมเต็มที่ในการตั้งคำถามเพื่อความโปร่งใส ในสังคมประชาธิปไตย การตั้งคำถามโดยสุจริตต่อองค์กรหรือบุคคลสาธารณะเป็นเรื่องปกติวิญญูชนทำกัน การตั้งคำถามเมื่อไม่ทราบข้อเท็จจริงไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย แต่คือรากฐานของการตรวจสอบที่พึงมี
นอกจากนี้นรเศรษฐ์ยังหยิบยกประเด็นข้อกำหนดในข้อบังคับของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ซึ่งระบุว่าหากมูลนิธิเลิกกัน ทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นของมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้อาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการฟ้องร้องในครั้งนี้
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