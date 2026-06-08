อิหร่าน เดินทางถึงเม็กซิโกแล้ว เตรียมความพร้อมลงเตะบอลโลกที่สหรัฐฯ
อิหร่าน เดินทางถึงเม็กซิโกแล้ว เตรียมความพร้อมลงเตะบอลโลกที่สหรัฐฯ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเดินทางเข้าและออกเฉพาะวันแข่งเท่านั้น
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า ทีมชาติอิหร่านเดินทางถึงประเทศเม็กซิโกแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงเตะฟุตบอลโลก 2026 แม้ว่าสงครามอิหร่านและสหรัฐฯจะไม่สิ้นสุด
โดยทั้งสามเกมในรอบแบ่งกลุ่มของอิหร่านนั้นลงเตะในประเทศอเมริกา ซึ่งทางสหรัฐฯอนุญาตให้อิหร่านลงเตะได้ โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องเดินทางเข้าและออกในวันที่มีการแข่งขันเท่านั้น
ทั้งนี่จะเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรกที่ประเทศเจ้าภาพจะต้อนรับทีมจากประเทศที่กำลังทำสงครามด้วย
ขณะที่ทางอิหร่านระบุว่าเจ้าหน้าที่และทีมงานของทีมชาติอิหร่าน 15 คนถูกปฏิเสธวีซ่า ซึ่งทางการอิหร่านชี้ว่าเป็นความพยายามขัดขวางด้านกีฬาผ่านกลไกการเมือง
สำหรับรอบแบกกลุ่มของอิหร่านนั้น จะลงเล่นเจอกับประเทศนิวซีแลนด์, เบลเยียม และ อียิปต์ ตามลำดับ
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