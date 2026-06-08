พบเสียชีวิตแล้ว 1 ราย เหตุแผ่นดินไหว 7.8 นอกชายฝั่งมินดาเนา ฟิลิปปินส์
เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ แรงสั่นสะเทือนทำอาคารร้าว-ไฟฟ้าดับ ทางการยืนยันพบผู้เสียชีวิต 1 ราย 5 รายยังอยู่ระหว่างตรวจสอบ พร้อมประกาศเตือนภัยสึนามิสั่งประชาชนอพยพขึ้นที่สูงทันที
รัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศเตือนภัยสึนามิและสั่งอพยพประชาชนขึ้นที่สูงด่วน หลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของเกาะมินดาเนา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 1 ราย และอีก 5 รายยังอยู่ระหว่างตรวจสอบ รายงานล่าสุดมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายจากเศษซากอาคารที่ถล่มลงมา
เหตุการณ์ระทึกขวัญนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2569 (ตามเวลาท้องถิ่น) โดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ทะเลประมาณ 10 กิโลเมตร บริเวณใกล้กับเมืองเจเนอรัลซานโตส แรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้รุนแรงในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดซารังกานี ซึ่งอาคารหลายแห่งเกิดรอยร้าว เศษวัสดุร่วงหล่นใส่ยานพาหนะ รวมถึงเกิดปัญหาไฟฟ้าดับและระบบสื่อสารขัดข้องเป็นวงกว้าง
ศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิก (PTWC) ประเมินความเสี่ยงว่าชายฝั่งบางจุดของฟิลิปปินส์อาจเผชิญคลื่นสูงกว่าระดับปกติ ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียและมาเลเซียได้ยกระดับการเฝ้าระวังผลกระทบจากคลื่นทะเลเช่นกัน
ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ สั่งการให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางเร่งลงพื้นที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและประเมินความเสียหายทันที
ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงกระจายกำลังตรวจสอบพื้นที่เสียหายอย่างละเอียด ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการยังต้องรอการยืนยันเพิ่มเติมจากหน่วยงานรัฐ ทางการฟิลิปปินส์ขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำสั่งอพยพอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย
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ข้อมูลจาก
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