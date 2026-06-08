น้ำตาซึม! ชายติดกล้องดูแล ยายวัย 85 ปี ใช้ชีวิตในบ้านเพียงลำพัง ลูกเสียชีวิตหมด
น้ำตาซึม! ชายติดกล้องดูแล ยายวัย 85 ปี ใช้ชีวิตในบ้านเพียงลำพัง บ่นหิวผ่านกล้อง นั่งเคี้ยวใบกระถินด้วยความเหงา ลูกทั้ง 4 คนเสียชีวิตหมด
ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Nitsorn Phokha โพสต์คลิปวิดีโอเปิดเผยเรื่องราวของ ยายตุ่นวัย 85 ปี หลังจากที่เจ้าของโพสต์นำกล้องวงจรปิดไปติดให้ที่บ้านของคุณยาย เพื่อพูดคุยและดูแลเป็นประจำ วันหนึ่งยายบอกผ่านกล้องว่าไข่และปลากระป๋องหมดแล้วและยังไม่ได้กินข้าว ผู้โพสต์จึงรีบสั่งซื้อของกินของใช้ให้มาส่งที่บ้านของยายทันที
ยายตุ่นต้องอาศัยอยู่ตัวคนเดียวเนื่องจากลูกทั้ง 4 คนเสียชีวิตไปหมดแล้ว ส่วนผู้โพสต์ไม่ใช่ญาติแต่รู้จักกันจากการไปอุดหนุนข้าวหลามของยาย เมื่อทราบเรื่องราวของยายจึงคอยให้ความช่วยเหลือมาตลอดหลายปี หากใครอยากอุดหนุนข้าวหลามก็ติดต่อผ่านผู้โพสต์ได้
ภาพที่ยายตุ่นนั่งเคี้ยวใบกระถินแทนหมากอยู่หน้าบ้านเพียงลำพังทำให้ผู้พบเห็นรู้สึกเศร้าใจ ผู้สูงอายุไม่ได้ต้องการเงินทองแต่ต้องการคนพูดคุยและเอาใจใส่ เรื่องราวนี้ฝากเตือนใจให้ทุกคนหาเวลาโทรศัพท์ไปถามไถ่ผู้สูงอายุที่บ้านบ้าง
โดยข้อความจากผู้โพสต์ได้เล่าว่า “ก่อนสิเปิดคลิปนี้ อยากให้เบิ่งภาพยายตุ่นให้ดี ๆ เด้อ… ยายอายุ 85 ปีแล้ว ทุกมื้อเช้าแกสิออกมานั่งอยู่โต๊ะหินหน้าบ้านคือเก่า บ่ได้มีของกินหรู ๆ ดอก มีแค่ “ใบกระถิน” กำหนึ่งวางอยู่ข้างโต๊ะ
ตอนแรกผมกะสงสัยคือกัน เลยถามยายว่า “ยาย…กินใบกระถินเฮ็ดหยัง” ยายหัวเราะเบา ๆ แล้วตอบว่า “กินแทนหมากลูกเอ้ย บางมื้อบ่มีหมาก กะกินกระถินนี่ล่ะ” คำตอบสั้น ๆ แต่มันจุกอยู่ในใจผมหลาย
คนอายุ 85 ปี ควรมีลูกมีหลานมานั่งล้อมวงนำกัน ควรมีคนคอยถามไถ่ คอยหาข้าวหาน้ำให้ แต่ยายตุ่น… มื้อนี้นั่งอยู่ผู้เดียว หลายคนอาจบ่ฮู้ ยายเคยมีลูกตั้ง 4 คน แต่สุดท้าย… ลูกทุกคนจากโลกนี้ไปก่อนแม่เบิ้ดแล้ว เป็นความสูญเสียที่คนเป็นแม่คนใด๋กะบ่อยากพ้อ
หลายคนถามผมว่า “ยายมีหลานบ่” มีเด้อ… แต่ชีวิตของคนแต่ละคนกะมีทางเดินของโตเอง มีงาน มีครอบครัว มีภาระที่ต้องรับผิดชอบ บางเรื่องเฮากะบ่ฮู้ดอกว่าเป็นจั่งใด๋ สิ่งที่เฮาเห็นมีเพียงยายคนหนึ่ง นั่งเคี้ยวใบกระถินเบิ่งถนนอยู่เงียบ ๆ เบิ่งแล้วคือสิธรรมดา แต่ถ้าได้ลองนั่งนำแกจักพัก สิฮู้เลยว่า… ผู้เฒ่าคนหนึ่งกำลังใช้ชีวิตอยู่กับความคิดฮอด กับความทรงจำ กับคนที่เคยอยู่พร้อมหน้าในมื้อเก่า ๆ
บางเทื่อผู้เฒ่าบ่ได้อยากได้เงินหลายล้าน บ่ได้อยากได้บ้านหลังใหญ่ แต่อยากได้คนมานั่งเว้าหยอกนำจัก 5 นาที อยากได้ยินคำว่า “ยาย กินข้าวแล้วบ่” แค่นั้นกะมีความสุขแล้ว มื้อนี้ยายตุ่นยังนั่งอยู่โต๊ะหินโตเดิม ยังมีใบกระถินกำเดิม แต่สิ่งที่บ่คือเดิม… คือคนที่เคยนั่งอยู่ข้าง ๆ เหลือไว้เพียงความทรงจำ กับรอยยิ้มบาง ๆ ของยายผู้ยังสู้ชีวิตในวัย 85 ปี
ถ้าเบิ่งคลิปนี้แล้ว คิดฮอดพ่อ คิดฮอดแม่ คิดฮอดผู้เฒ่าที่บ้าน อย่าลืมโทรหาเพิ่นแนเด้อ บางเทื่อสิ่งที่เพิ่นรอทั้งมื้อ… อาจเป็นแค่เสียงของลูกหลานเท่านั้นเอง”
ทั้งนี้ ทางเจ้าของโพสต์ยังได้ระบุด้วยว่า “ท่านใดอยากอุดหนุนข้าวหลามคุณยายตุ่น เพื่อนำไปกิน นำไปแจก หรือแบ่งปันให้ผู้เฒ่าผู้แก่ เด็กน้อย หรือคนทั่วไป ผมยินดีประสานงานและไปรับให้คือเก่าครับ อย่างน้อยออเดอร์เล็ก ๆ ของทุกท่าน อาจกลายเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้คุณยายในอีกหนึ่งมื้อของชีวิต”
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