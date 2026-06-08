ยิว ฉัตรมงคล ปกป้อง เจนนี่ โดนแซะ ติดเชื้อ HPV จ่อฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด

ยิว ฉัตรมงคล ปกป้อง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น หลังแชร์ประสบการณ์ติดเชื้อ HPV แล้วถูกแซะ เตรียมเดินหน้าฟ้องคนคอมเมนต์โจมตี
ยิว ฉัตรมงคล โพสต์ข้อความปกป้อง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น หรือ รัชนก สุวรรณเกตุ ภรรยา หลังเจอวิพากษ์วิจารณ์จากการแชร์ประสบการณ์ตรวจพบเชื้อ HPV สายพันธุ์ 16 อยู่ร่วมกับเชื้อมานานกว่า 5 ปี ก
สามีนักร้องดังชี้แจงข้อมูลทางการแพทย์ระบุว่า ผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์มีโอกาสติดเชื้อ HPV อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตประมาณ 80-90% ประเทศไทยพบผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ประมาณ 5,200 ถึง 8,000 คนต่อปี ร่างกายสามารถขับเชื้อออกไปเองได้ ไม่ใช่ทุกคนที่ติดเชื้อจะพัฒนาไปเป็นมะเร็ง
การออกมาพูดของภรรยามีวัตถุประสงค์เพื่อแชร์ความรู้ เนื่องจากมีคนจำนวนมากไม่ทราบเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกัน การตรวจหาเชื้อ HPV หากปล่อยทิ้งไว้จนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกจะเกิดอันตราย การเป็นกระบอกเสียงควรได้รับความชื่นชม
ยิวเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่คอมเมนต์สร้างความเสียหาย ที่ผ่านมาฟ้องร้องไปหลายกรณีแต่ไม่ได้ออกสื่อ ล่าสุดโพสต์ข้อความประกาศตามหาทนายความรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงานในบริษัทเพื่อเตรียมจัดการเรื่องทางกฎหมายอย่างจริงจัง
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