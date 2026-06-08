กรมทรัพยากรธรณี อธิบายสาเหตุแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ ทำอาคารถล่ม
กรมทรัพยากรธรณี อธิบายสาเหตุแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ ทำอาคารถล่ม มาจากแผ่นเปลือกโลกทะเลฟิลิปปินส์ มุดตัวใต้แผ่นเปลือกยูเรเซีย
เพจ ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี ชี้แจงกรณีแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ระดับ 8.2 หรือระดับ 7.7 หากอ้างอิงตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยา ภูมิอากาศวิทยา และธรณีฟิสิกส์แห่งอินโดนีเซีย ส่งผลให้เกิดความเสียหายนั้น
โดยเพจ ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี ระบุว่า แผ่นดินไหวในทะเลขนาด 7.8 บริเวณทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์
วันที่ 8 มิ.ย. 69 เวลา 06.37 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) เกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 7.8 ที่ระดับความลึก 55.2 กิโลเมตร
จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวบริเวณใกล้ชายฝั่งทะเล ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง Kablalan
ทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ ประมาณ 26 กิโลเมตร
สาเหตุเกิดจากแผ่นเปลือกโลกทะเลฟิลิปปินส์ (Philippine Sea Plate) มุดตัวลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซีย (Eurasian Plate)
ส่งผลทำให้มีอาคารบ้านเรือน
ประชาชนในเมือง General Sanos City พังถล่มลงมา และทางการได้มีการประกาศแจ้งเตือนสึนามิตามแนวชายฝั่ง
เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ แผ่นดินไหวดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป”
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