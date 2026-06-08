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กรมทรัพยากรธรณี อธิบายสาเหตุแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ ทำอาคารถล่ม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 10:34 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 10:34 น.
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กรมทรัพยากรธรณี อธิบายสาเหตุแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ ทำอาคารถล่ม มาจากแผ่นเปลือกโลกทะเลฟิลิปปินส์ มุดตัวใต้แผ่นเปลือกยูเรเซีย

เพจ ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี ชี้แจงกรณีแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ระดับ 8.2 หรือระดับ 7.7 หากอ้างอิงตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยา ภูมิอากาศวิทยา และธรณีฟิสิกส์แห่งอินโดนีเซีย ส่งผลให้เกิดความเสียหายนั้น

โดยเพจ ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี ระบุว่า แผ่นดินไหวในทะเลขนาด 7.8 บริเวณทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์

วันที่ 8 มิ.ย. 69 เวลา 06.37 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) เกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 7.8 ที่ระดับความลึก 55.2 กิโลเมตร
จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวบริเวณใกล้ชายฝั่งทะเล ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง Kablalan
ทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ ประมาณ 26 กิโลเมตร

สาเหตุเกิดจากแผ่นเปลือกโลกทะเลฟิลิปปินส์ (Philippine Sea Plate) มุดตัวลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซีย (Eurasian Plate)

ส่งผลทำให้มีอาคารบ้านเรือน
ประชาชนในเมือง General Sanos City พังถล่มลงมา และทางการได้มีการประกาศแจ้งเตือนสึนามิตามแนวชายฝั่ง
เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ แผ่นดินไหวดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 10:34 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 10:34 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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