เผยคลิปนาทีเครื่องบินส่วนตัวตก นักบินเสียชีวิต 2 ราย จนท.เร่งสืบสวนหาสาเหตุ
เจ็ตส่วนตัว Gulfstream G200 แจ้งเหตุฉุกเฉินหลังขึ้นบินจากลาโรมานามุ่งหน้าเท็กซัส ก่อนประสบอุบัติเหตุตกขณะพยายามนำเครื่องกลับมาลงจอด เจ้าหน้าที่เร่งสอบสวนปัญหาทางเทคนิค
เกิดอุบัติเหตุสลดเมื่อเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวประสบอุบัติเหตุตกขณะพยายามลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินนานาชาติลาโรมานา (La Romana International Airport) ทางตะวันออกของสาธารณรัฐโดมินิกัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2569 ตามเวลาท้องถิ่น เหตุการณ์นี้ส่งผลให้นักบินและผู้ช่วยนักบินเสียชีวิตรวม 2 ราย โดยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่มีผู้โดยสารเดินทางมากับเที่ยวบินดังกล่าว
อุบัติเหตุครั้งนี้เกี่ยวข้องกับเครื่องบินรุ่น Gulfstream G200 ซึ่งกำหนดเส้นทางบินออกจากเมืองลาโรมานาเพื่อมุ่งหน้าไปยังสนามบินในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา แต่หลังจากนำเครื่องขึ้นบินได้เพียงไม่นาน ลูกเรือได้วิทยุรายงานเหตุฉุกเฉินและพยายามบังคับเครื่องบินกลับมาลงจอดที่สนามบินต้นทาง ก่อนจะเสียการควบคุมและตกลงในที่สุด
เจ้าหน้าที่กู้ภัยระบุตัวตนผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย คือนาย Erick Javier Diago และนาย Rudy Ghazal สำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุสลดในครั้งนี้ รายงานเบื้องต้นคาดการณ์ว่าเครื่องบินอาจประสบปัญหาทางเทคนิคหรือมีความขัดข้องที่เครื่องยนต์ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานด้านความปลอดภัยทางการบินกำลังเร่งสอบสวนหลักฐานทั้งหมดเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริง
นอกจากนี้ ในช่วงแรกของการรายงานข่าว มีความสับสนเกี่ยวกับหมายเลขทะเบียนของเครื่องบินลำนี้ระหว่าง N318JF และ N318JK ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำลังประสานงานกับองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA) เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและป้องกันความคลาดเคลื่อนต่อไป
Sin noticias de la suerte de los ocupantes del avión privado Gulfstream G200 de matrícula N318JF.
Las dramáticas imágenes del momento del accidente en el aeropuerto de La Romana, República Dominicana. La aeronave despegaba con destino a Puerto Rico . pic.twitter.com/6EYAQA42yR
— Henry Forero J. (@HENRYFOREROJ) June 7, 2026
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ข้อมูลจาก
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