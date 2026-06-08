ข่าวต่างประเทศ

เผยคลิปนาทีเครื่องบินส่วนตัวตก นักบินเสียชีวิต 2 ราย จนท.เร่งสืบสวนหาสาเหตุ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 10:33 น.
54
เผยคลิปนาทีเครื่องบินส่วนตัวตก นักบินเสียชีวิต 2 ราย จนท.เร่งสืบสวนหาสาเหตุ

เจ็ตส่วนตัว Gulfstream G200 แจ้งเหตุฉุกเฉินหลังขึ้นบินจากลาโรมานามุ่งหน้าเท็กซัส ก่อนประสบอุบัติเหตุตกขณะพยายามนำเครื่องกลับมาลงจอด เจ้าหน้าที่เร่งสอบสวนปัญหาทางเทคนิค

เกิดอุบัติเหตุสลดเมื่อเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวประสบอุบัติเหตุตกขณะพยายามลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินนานาชาติลาโรมานา (La Romana International Airport) ทางตะวันออกของสาธารณรัฐโดมินิกัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2569 ตามเวลาท้องถิ่น เหตุการณ์นี้ส่งผลให้นักบินและผู้ช่วยนักบินเสียชีวิตรวม 2 ราย โดยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่มีผู้โดยสารเดินทางมากับเที่ยวบินดังกล่าว

อุบัติเหตุครั้งนี้เกี่ยวข้องกับเครื่องบินรุ่น Gulfstream G200 ซึ่งกำหนดเส้นทางบินออกจากเมืองลาโรมานาเพื่อมุ่งหน้าไปยังสนามบินในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา แต่หลังจากนำเครื่องขึ้นบินได้เพียงไม่นาน ลูกเรือได้วิทยุรายงานเหตุฉุกเฉินและพยายามบังคับเครื่องบินกลับมาลงจอดที่สนามบินต้นทาง ก่อนจะเสียการควบคุมและตกลงในที่สุด

เครื่องบินส่วนตัวตกในโดมินิกัน นักบินเสียชีวิต 2 ราย ระหว่างลงจอดฉุกเฉิน
ภาพจาก x/@HENRYFOREROJ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยระบุตัวตนผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย คือนาย Erick Javier Diago และนาย Rudy Ghazal สำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุสลดในครั้งนี้ รายงานเบื้องต้นคาดการณ์ว่าเครื่องบินอาจประสบปัญหาทางเทคนิคหรือมีความขัดข้องที่เครื่องยนต์ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานด้านความปลอดภัยทางการบินกำลังเร่งสอบสวนหลักฐานทั้งหมดเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริง

นอกจากนี้ ในช่วงแรกของการรายงานข่าว มีความสับสนเกี่ยวกับหมายเลขทะเบียนของเครื่องบินลำนี้ระหว่าง N318JF และ N318JK ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำลังประสานงานกับองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA) เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและป้องกันความคลาดเคลื่อนต่อไป

อ่านข่าวต่างประเทศ

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ฝันร้ายกลางดึก สาวถูกแก๊ง 9 คนร้ายควงมีดรุมโทรมขณะเดินกลับบ้าน

9 วินาที ที่แล้ว
เผยคลิปนาทีเครื่องบินส่วนตัวตก นักบินเสียชีวิต 2 ราย จนท.เร่งสืบสวนหาสาเหตุ ข่าวต่างประเทศ

เผยคลิปนาทีเครื่องบินส่วนตัวตก นักบินเสียชีวิต 2 ราย จนท.เร่งสืบสวนหาสาเหตุ

60 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 8/6/69 เช็กหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยวันจันทร์ หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 8/6/69 เช็กหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยวันจันทร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งพักงาน ติณติณ วงนิวคันทรี หลังดราม่าพฤติกรรมส่วนตัว เร่งหาความจริง บันเทิง

สั่งพักงาน ติณติณ วงนิวคันทรี ปมดราม่าพฤติกรรมส่วนตัว เร่งหาความจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เพจดังเล่า วงในแฉ “แม่น้องฟ้าใส” ติดการพนัน ใช้เงินลูก? ยังไม่มีใครยืนยัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อร้องสื่อ! ลูกชาย ป.4 ถูกครูสั่งกระโดดตบ 1,000 ครั้ง ส่ง รพ. ด้านครูปัดไม่ได้ลงโทษ ข่าว

พ่อร้องสื่อ! ลูกชาย ป.4 ถูกครูสั่งกระโดดตบ 1,000 ครั้ง ส่ง รพ. ด้านครูปัดไม่ได้ลงโทษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด &quot;ชาดา ไทยเศรษฐ์&quot; ฉลองวันเกิดครบ 65 ปี เลขเด็ด

เลขเด็ด “ชาดา ไทยเศรษฐ์” ฉลองวันเกิดครบ 65 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าหวย 6 ล้าน! ฝากลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 กับเพื่อนบ้าน ขยำทิ้งขยะ ค้นเจอแค่ 2 ใบ ใบถูกหาย ข่าว

ดราม่าหวย 6 ล้าน! ฝากลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 กับเพื่อนบ้าน ขยำทิ้งขยะ ค้นเจอแค่ 2 ใบ ใบถูกหาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์สนั่น! อินฟลูฯ เขมร โชว์กินปลาดาว ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ แท็กหากระทรวงตรวจสอบ ข่าวต่างประเทศ

ทัวร์สนั่น! อินฟลูฯ เขมร โชว์กินปลาดาว ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ แท็กหากระทรวงให้ตรวจสอบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวย 16 มิ.ย. ย้อนหลัง 10 ปี เปิดเลขเด็ดวิเคราะห์ปีก่อนๆ เพื่อหาแนวทาง เลขเด็ด

สถิติหวย 16 มิ.ย. ย้อนหลัง 10 ปี เปิดเลขเด็ดวิเคราะห์ปีก่อนๆ เพื่อหาแนวทาง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สก๊อต แจงเงินในตู้เซฟมรดกยายหาย เตรียมดำเนินคดีอาญา ข่าว

ทราย สก๊อต แจงเงินในตู้เซฟมรดกยายหาย เตรียมดำเนินคดีอาญา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วินาทีระทึก! แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ ขนาด 7.8 เขย่าโรงเรียนประถม เด็กนักเรียนหนีตายวุ่น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

CAAT ออกกฎห้ามพกพาวเวอร์แบงค์เกิน 2 ก้อน ห้ามชาร์จระหว่างบิน ป้องกันอันตราย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อกัมพูชายก &quot;ข้าวเหนียวมะม่วงเขมร&quot; เป็นของหวานยอดฮิต ชาวเน็ตไทยถล่มเมนต์เพียบ ข่าวต่างประเทศ

สื่อกัมพูชายก “ข้าวเหนียวมะม่วงเขมร” เป็นของหวานยอดฮิต ชาวเน็ตไทยถล่มเพียบ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด! แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ เสียชีวิตแล้ว 15 ศพ ได้รับบาดเจ็บ 129 ราย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” ซัดรัฐบาลพยายามฟอกขาว TH-AI Passport 1.6 พันล้าน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! ‘ไอ้เบียร์’ มือยิง ‘ป้อนข้าว’ ดาวติ๊กต็อก ปลิดชีพตัวเองหนีความผิดกลางถนน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แสวง” ไม่ออกความเห็น หลังมีกระแสข่าวไม่ผ่านประเมิน ส่อหลุดเก้าอี้เลขาฯ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลยกฟ้อง &quot;โกวิท&quot; บก.อีสานเรคคอร์ด คดีสุชาติฟ้องหมิ่นฯ แชร์ข่าวแรงงานเบอร์รี่ ข่าว

ศาลยกฟ้อง “โกวิท” บก.อีสานเรคคอร์ด คดีสุชาติฟ้องหมิ่นฯ แชร์ข่าวแรงงานเบอร์รี่ป่า

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

แสวง บุญมี ยืนยัน ระบบเลือกตั้งไทยโปร่งใสที่สุดในโลก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดี้ นิติพงษ์ เล่านาทีตื้นตัน พระราชินี ทรงไหว้ขอบคุณ แต่งเพลง ยิ่งนาน..ยิ่งรัก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผนซ้อนแผนขั้นเทพ เจ้าหน้าที่ปลอมตัวเป็นนายหน้า ลวงจับต่างด้าวซ่อนในป่า ข่าว

ซ้อนแผนขั้นเทพ จนท.ไทยปลอมเป็นนายหน้า ลวงต่างด้าวในป่า กวักเรียกขึ้นรถยกแก๊ง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศรีสุวรรณ” ร้องไต่สวนเอาผิด “ชัชชาติ” ปล่อยให้ “อากง” วิ่งซื้อขายตำแหน่ง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยิว ฉัตรมงคล ปกป้อง เจนนี่ โดนแซะ ติดเชื้อ HPV จ่อฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด บันเทิง

ยิว ฉัตรมงคล ปกป้อง เจนนี่ โดนแซะ ติดเชื้อ HPV จ่อฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภานิวยอร์ก ผ่านกฎหมาย ยกเลิกคำว่า &quot;พ่อแม่&quot; อ้างล้าหลัง ไม่รองรับคู่รัก LGBT ข่าวต่างประเทศ

สภานิวยอร์ก ผ่านกฎหมาย ยกเลิกคำว่า “พ่อแม่” อ้างล้าหลัง ไม่รองรับคู่รัก LGBT

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 10:33 น.
54
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจหวยลาว งวด 8/6/69 เช็กหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยวันจันทร์

ตรวจหวยลาว งวด 8/6/69 เช็กหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยวันจันทร์

เผยแพร่: 8 มิถุนายน 2569
สั่งพักงาน ติณติณ วงนิวคันทรี หลังดราม่าพฤติกรรมส่วนตัว เร่งหาความจริง

สั่งพักงาน ติณติณ วงนิวคันทรี ปมดราม่าพฤติกรรมส่วนตัว เร่งหาความจริง

เผยแพร่: 8 มิถุนายน 2569

เพจดังเล่า วงในแฉ “แม่น้องฟ้าใส” ติดการพนัน ใช้เงินลูก? ยังไม่มีใครยืนยัน

เผยแพร่: 8 มิถุนายน 2569
พ่อร้องสื่อ! ลูกชาย ป.4 ถูกครูสั่งกระโดดตบ 1,000 ครั้ง ส่ง รพ. ด้านครูปัดไม่ได้ลงโทษ

พ่อร้องสื่อ! ลูกชาย ป.4 ถูกครูสั่งกระโดดตบ 1,000 ครั้ง ส่ง รพ. ด้านครูปัดไม่ได้ลงโทษ

เผยแพร่: 8 มิถุนายน 2569
Back to top button