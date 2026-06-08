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สภานิวยอร์ก ผ่านกฎหมาย ยกเลิกคำว่า “พ่อแม่” อ้างล้าหลัง ไม่รองรับคู่รัก LGBT

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 12:24 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 10:28 น.
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สภานิวยอร์ก ผ่านกฎหมาย ยกเลิกคำว่า "พ่อแม่" อ้างล้าหลัง ไม่รองรับคู่รัก LGBT

สภานิวยอร์ก ฝ่ายเดโมแครต ผ่านร่างกฎหมายถอดคำว่าพ่อแม่ เปลี่ยนระบบราชการใช้คำไม่ระบุเพศ ผลักดันข้อเสนอศาลครอบครัว

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน สภานิติบัญญัติแห่งรัฐนิวยอร์กผ่านร่างกฎหมายถอดคำระบุเพศดั้งเดิมอย่างพ่อแม่ ออกจากกฎหมายแพ่งรวมถึงเอกสารราชการบางส่วน เปลี่ยนไปใช้คำศัพท์เป็นกลางทางเพศตามการผลักดันของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ กลุ่มตื่นรู้หรือโวค ท่ามกลางเสียงวิจารณ์อย่างหนักจากฝั่งอนุรักษนิยม

สมาชิกสภาจากพรรคเดโมแครตนำโดย ส.ส. เอมี่ พอลิน และ ส.ว. ลูอิส เซปุลเวดา ร่วมกันเสนอผลักดันร่างกฎหมายเลขที่ S9316 / A8382A ฝ่ายเสรีนิยมมองว่ากฎหมายความสัมพันธ์ในครอบครัวฉบับเดิมจำกัดนิยามผู้ปกครองไว้เพียงเพศชาย เพศหญิง ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันที่มีคู่รักเพศเดียวกันแต่งงานสร้างครอบครัว อุ้มบุญ หรือรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม

การใช้คำว่าพ่อหรือแม่ในข้อบังคับศาลครอบครัวจึงกลายเป็นอุปสรรคทางกฎหมาย ทำให้กลุ่มคนหลากหลายทางเพศไม่ได้รับสิทธิ์การคุ้มครองอย่างเท่าเทียม

สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาของรัฐนิวยอร์กลงมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายนี้เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ปัจจุบันสภาส่งร่างกฎหมายไปยังนางแคธี โฮคูล ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก พิจารณาลงนามประกาศใช้เป็นกฎหมาย หรือเลือกใช้สิทธิ์ยับยั้ง หากผู้ว่าการรัฐลงนามเห็นชอบ กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

การปรับเปลี่ยนครอบคลุมข้อความในกฎหมายศาลครอบครัว กฎหมายความสัมพันธ์ภายในประเทศ รวมถึงแบบฟอร์มเอกสารราชการที่เกี่ยวข้องกับคดีครอบครัว การรับรองบุตร มีการเปลี่ยนคำศัพท์เทคนิคดังนี้

คำศัพท์เดิม คำศัพท์ใหม่ที่เป็นกลางทางเพศ
Mother (แม่) Gestating parent (พ่อแม่ฝ่ายตั้งครรภ์ หรือผู้ให้กำเนิด)
Father (พ่อ) Non-gestating parent (พ่อแม่ฝ่ายไม่ได้ตั้งครรภ์) หรือ Parent (ผู้ปกครอง)
Paternity (ความเป็นพ่อ) Parentage (ความเป็นผู้ปกครอง)
Putative father (ชายผู้อาจเป็นพ่อตามคำกล่าวอ้าง) Alleged parent (ผู้ปกครองตามคำกล่าวอ้าง)

กลุ่มผู้สนับสนุนมองว่าคือความก้าวหน้า ยกระดับกฎหมายให้ทันสมัย โอบรับทุกคนในสังคม ยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกสิทธิ์หรือความผูกพันของความเป็นพ่อแม่ในชีวิตจริง เป็นเพียงการปรับภาษาทางกฎหมายให้ศาลทำงานครอบคลุมครอบครัวทุกรูปแบบ

ด้านกลุ่มคัดค้านจากพรรครีพับลิกัน กลุ่มอนุรักษนิยมวิจารณ์ว่านี่คืออาการคลั่งตื่นรู้จนเกินขอบเขต สภานิวยอร์กกำลังละเลยปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพ ภาษีของประชาชน นำเวลามาทำเรื่องไร้สาระอย่างการลบคำว่าพ่อแม่ออกจากระบบราชการ เปลี่ยนไปใช้คำศัพท์ที่ฝืนธรรมชาติ นายบรูซ แบลกแมน ผู้ท้าชิงเก้าอี้ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กจากพรรครีพับลิกัน ประณามการเคลื่อนไหวนี้ว่าเป็นการประกาศสงครามทำลายสถาบันครอบครัวอย่างรุนแรงจากกลุ่มซ้ายจัด

มาตรการแก้ไขคำศัพท์ยังจำกัดวงเฉพาะในระดับรัฐนิวยอร์ก ไม่ได้ครอบคลุมทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา การเคลื่อนไหวของกลุ่มหลากหลายทางเพศในฝั่งตะวันตกก้าวข้ามการขอสิทธิ์แต่งงาน สิทธิ์ทางสังคมทั่วไป มุ่งสู่การรื้อถอน เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางภาษา ววัฒนธรรมดั้งเดิมของมนุษย์ เหตุการณ์นี้สร้างความขัดแย้งทางความคิดในสังคมอเมริกันให้รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 12:24 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 10:28 น.
68
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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