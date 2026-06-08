สภานิวยอร์ก ผ่านกฎหมาย ยกเลิกคำว่า “พ่อแม่” อ้างล้าหลัง ไม่รองรับคู่รัก LGBT
สภานิวยอร์ก ฝ่ายเดโมแครต ผ่านร่างกฎหมายถอดคำว่าพ่อแม่ เปลี่ยนระบบราชการใช้คำไม่ระบุเพศ ผลักดันข้อเสนอศาลครอบครัว
สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน สภานิติบัญญัติแห่งรัฐนิวยอร์กผ่านร่างกฎหมายถอดคำระบุเพศดั้งเดิมอย่างพ่อแม่ ออกจากกฎหมายแพ่งรวมถึงเอกสารราชการบางส่วน เปลี่ยนไปใช้คำศัพท์เป็นกลางทางเพศตามการผลักดันของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ กลุ่มตื่นรู้หรือโวค ท่ามกลางเสียงวิจารณ์อย่างหนักจากฝั่งอนุรักษนิยม
สมาชิกสภาจากพรรคเดโมแครตนำโดย ส.ส. เอมี่ พอลิน และ ส.ว. ลูอิส เซปุลเวดา ร่วมกันเสนอผลักดันร่างกฎหมายเลขที่ S9316 / A8382A ฝ่ายเสรีนิยมมองว่ากฎหมายความสัมพันธ์ในครอบครัวฉบับเดิมจำกัดนิยามผู้ปกครองไว้เพียงเพศชาย เพศหญิง ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันที่มีคู่รักเพศเดียวกันแต่งงานสร้างครอบครัว อุ้มบุญ หรือรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม
การใช้คำว่าพ่อหรือแม่ในข้อบังคับศาลครอบครัวจึงกลายเป็นอุปสรรคทางกฎหมาย ทำให้กลุ่มคนหลากหลายทางเพศไม่ได้รับสิทธิ์การคุ้มครองอย่างเท่าเทียม
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาของรัฐนิวยอร์กลงมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายนี้เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ปัจจุบันสภาส่งร่างกฎหมายไปยังนางแคธี โฮคูล ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก พิจารณาลงนามประกาศใช้เป็นกฎหมาย หรือเลือกใช้สิทธิ์ยับยั้ง หากผู้ว่าการรัฐลงนามเห็นชอบ กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569
การปรับเปลี่ยนครอบคลุมข้อความในกฎหมายศาลครอบครัว กฎหมายความสัมพันธ์ภายในประเทศ รวมถึงแบบฟอร์มเอกสารราชการที่เกี่ยวข้องกับคดีครอบครัว การรับรองบุตร มีการเปลี่ยนคำศัพท์เทคนิคดังนี้
กลุ่มผู้สนับสนุนมองว่าคือความก้าวหน้า ยกระดับกฎหมายให้ทันสมัย โอบรับทุกคนในสังคม ยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกสิทธิ์หรือความผูกพันของความเป็นพ่อแม่ในชีวิตจริง เป็นเพียงการปรับภาษาทางกฎหมายให้ศาลทำงานครอบคลุมครอบครัวทุกรูปแบบ
ด้านกลุ่มคัดค้านจากพรรครีพับลิกัน กลุ่มอนุรักษนิยมวิจารณ์ว่านี่คืออาการคลั่งตื่นรู้จนเกินขอบเขต สภานิวยอร์กกำลังละเลยปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพ ภาษีของประชาชน นำเวลามาทำเรื่องไร้สาระอย่างการลบคำว่าพ่อแม่ออกจากระบบราชการ เปลี่ยนไปใช้คำศัพท์ที่ฝืนธรรมชาติ นายบรูซ แบลกแมน ผู้ท้าชิงเก้าอี้ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กจากพรรครีพับลิกัน ประณามการเคลื่อนไหวนี้ว่าเป็นการประกาศสงครามทำลายสถาบันครอบครัวอย่างรุนแรงจากกลุ่มซ้ายจัด
มาตรการแก้ไขคำศัพท์ยังจำกัดวงเฉพาะในระดับรัฐนิวยอร์ก ไม่ได้ครอบคลุมทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา การเคลื่อนไหวของกลุ่มหลากหลายทางเพศในฝั่งตะวันตกก้าวข้ามการขอสิทธิ์แต่งงาน สิทธิ์ทางสังคมทั่วไป มุ่งสู่การรื้อถอน เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางภาษา ววัฒนธรรมดั้งเดิมของมนุษย์ เหตุการณ์นี้สร้างความขัดแย้งทางความคิดในสังคมอเมริกันให้รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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