เปิดตัว Persona 6 ซีรีย์เกม J-RPG ชื่อดัง ยืนยันมีซับไตเติลไทยด้วย
Atlus เปิดตัว Persona 6 ซีรีย์เกม J-RPG ชื่อดัง ยืนยันมีซับไตเติลไทยด้วย ยังไม่ประกาศวันจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
กลายเป็นเสียงฮือฮาของแฟนเกมแนว J-RPG โดยเฉพาะแฟนเกม Persona ภายหลังจากที่มีการประกาศภาค 6 อย่างเป็นทางการ ภายในงาน Xbox Games Showcase
โดยการเปิดตัวครั้งนี้นับเป็นระยะเวลา 10 นีนับตั้งแต่ Persona 5 เปิดตัวเป็นครั้งแรก
เบื้องต้นยังไม่มีการเปิดเผยวันออกจำหน่าย แต่ระบุว่าจะลง PC, เพลย์สเตชัน 5 และ Xbox Series X/S
สำหรับข้อมูลเบื้องต้นของ Persona 6 นั้น ระบุว่า “ใช้ชีวิตในโรงเรียนประจำวัน สร้างมิตรภาพ สานสัมพันธ์ และเก็บเกี่ยวความทรงจำที่มีความหมาย แต่ภายใต้ถนนที่คุ้นเคยและย่านที่เงียบสงบนั้น กลับซ่อนเร้นบางสิ่งที่มืดมิดกว่านั้นไว้ นั่นคือข่าวลือแปลกๆ ตำนานเมืองที่น่าสะพรึงกลัว และเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่เฉพาะคุณและพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของคุณเท่านั้นที่จะเผชิญหน้าได้”
พร้อมยืนยันอีกด้วยว่า ไม่ว่าจะเป็นแฟนเกมซีรีย์นี้หรือเป็นแฟนหน้าใหม่ก็สามารถเล่นเกมนี้ได้โดยไม่มีปัญหา นอกจากนี้จากการตรวจสอบเพิ่มเติมยืนยันว่ามีซับไตเติลไทยด้วย
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