วิจารณ์ยับ! ฝรั่งสั่งปิดงานบวช เกาะพะงัน อ้างเสียงดังรบกวน แถมโทรแจ้งตำรวจ
วิจารณ์ยับ! ฝรั่งสั่งปิดงานบวช เกาะพะงัน อ้างเสียงดังรบกวน แถมโทรแจ้งตำรวจ โซเชียลเดือดแนะศึกษาประเพณีไทย
เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความ จนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมว่า “กำลังมีประเด็นค่ะ ! ชาวเกาะพงันจัดงานบวช ต่างชาติมาปิดงานอ้างว่ารบกวน มีรายงานว่าบางงานต่างชาติโทรแจ้งตำรวจด้วย ดั๊นว่า พฤติกรรมของฝรั่งบางคน จะมาสร้างความเกลียดชังให้กับคนท้องถิ่นที่มีต่อคนต่างชาติ เพราะเหตุการณ์แบบนี้เริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
คนต่างชาติ ก่อนที่จะมาอาศัยที่ประเทศไทย หรือได้เมีย หรือมาทำธุรกิจในเกาะพะงัน หรือที่ไหน ควรศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่นด้วย เพื่อที่จะเรียนรู้และปรับตัวให้ร่วมด้วยกันได้กับคนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ อีกนัยหนึ่ง คนไทยบางคนก็ไม่ชอบเสียงดัง เรื่องนี้คงต้องมีการแก้ปัญหา หรืออาจเดินคนละครึ่งทางก็ดีนะคะ”
ต่อมามีผู้ใช้รายหนึ่งคาดว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในงานบวชดังกล่าว ระบุว่า “จากกรณีน้ำผึ้งหยดเดียวทำให้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องบานปลาย เหตุเกิดจากงานบวชหลานชายที่วัดมะเดื่อหวาน อำเภอเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี ในขณะตอนที่มีดนตรีบรรเลง ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชงานรื่นเริงบันเทิงอะไรก็แล้วแต่ย่อมจะต้องมีเสียงเพลง
หลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์ว่ามีฝรั่งที่มาเช่าบ้านอยู่ข้างเคียงกับบริเวณวัดช่วงนั้นเวลาประมาณสัก 4 ทุ่มเห็นจะได้ ฝรั่งท่านนั้นเข้ามาที่บริเวณวัดสอบถามเรื่องเสียงที่ดังทางเราก็อธิบายไปว่าเป็นการจัดงานประเพณีการอุปสมบทซึ่งมีมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษ หลังจากนั้นฝรั่งท่านนั้นก็กลับไป แต่ว่ามีการลงเฟซชี้แจงว่า ฝรั่งมาปิดงานมาทำให้ประเพณีเสื่อมสลายซึ่งด้วย
ความเป็นจริงมันไม่ใช่เหตุการณ์เป็นแบบนั้น เราไปพบปะเจรจากับฝรั่งท่านนั้นเขาก็เข้าใจแต่ด้วยเหตุผลในค่ำคืนนั้นที่เราจัดงาน เขามาเช่าบ้านอยู่ข้างวัดลูกเขายังเล็ก ๆ นอนไม่หลับ เขาก็มาถามว่าเราจะจัดปาร์ตี้เหรอ เราก็อธิบายไป พออธิบายไปในเรื่องของประเพณีนี้เขาก็เข้าใจ แต่ทีนี้หลังจากลงเฟสไปกลายเป็นดราม่าซะยิ่งใหญ่ระดับประเทศ
ผมไม่เข้าใจนะครับทำไมต้องแชร์เรื่องราวแบบนี้ออกไปมากมายมหาศาลพวกคุณต้องการอะไร ผมไม่รู้พวกคุณต้องการจะสร้างสรรค์หรือทำลายผมไม่ทราบ แต่ที่แน่ ๆ ผมในฐานะเจ้าภาพผมไปเคลียร์กับฝรั่งแล้วว่าคุณต้องเข้าใจว่าบริบทในการเป็นอยู่ของคนที่นี่ของคนเกาะพะงันเขาอยู่กันแบบไหน ประเพณีไม่ว่าจะเป็นงานวัด งานบวช งานแต่ง หรืองานศพทุกอย่างมีที่มาที่ไป
หลังจากเราอธิบายเขาก็เข้าใจแต่สื่อต่าง ๆ ที่ออกไปคุณไม่รู้บริบทของคนเกาะว่าเขาอยู่กันแบบไหนมาก่อนอยู่ ๆ คุณก็มา comment กันแบบสนุกสนานที่คนเกาะเราอยู่กันมาอย่างไร ฝรั่งเขาไม่เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณี แต่คุณอธิบายให้เขาฟังสิ มนุษย์ไม่ใช่สัตว์การพูดการเจรจาย่อมพูดกันได้ ถ้าคุณคิดว่าพูดไม่ได้แล้วคุณเป็นใครขอบคุณครับ”
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