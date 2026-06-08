การเงินเศรษฐกิจ

กรมการปกครอง สั่งสำรวจกลุ่มตกหล่น “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” กว่า 1 ล้านราย ไม่ต้องมาธนาคาร

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 11:23 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 11:23 น.
59
กรมการปกครอง สั่งสำรวจกลุ่มตกหล่น "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" กว่า 1 ล้านราย ไม่ต้องมาธนาคาร

กรมการปกครอง ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มตกหล่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 1 ล้านราย ย้ำผู้สูงอายุ-คนพิการ ไม่ต้องเดินทาง เจ้าหน้าที่บริการถึงบ้าน

นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า กรมการปกครอง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งระดมกำลังนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ ลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน อำนวยความสะดวกลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569

โดยห้ามนัดหมายประชาชนผู้มีรายชื่อให้มาลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านโดยเด็ดขาด แต่ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รับลงทะเบียนถึงบ้านประชาชนเท่านั้น เน้นย้ำผู้สูงอายุ คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง ที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ “กลุ่มตกหล่น” จำนวน 1,044,785 ราย ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทย จะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจและรับลงทะเบียนที่บ้าน

โดยกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้ที่ปรากฏข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกระทรวงมหาดไทย และระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-LOGBOOK) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึง โดยประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ผ่าน “ระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ” ของกรมการปกครอง

ที่ https://web-app.bora.dopa.go.th/welfare/ ระหว่างวันที่ 4 – 21 มิถุนายน 2569 และจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เชิงรุกถึงหมู่บ้านและครัวเรือน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ ขอให้รอการนัดหมาย จากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่จะลงไปยืนยันตัวบุคคลและยืนยันสิทธิผ่านระบบของกรมการปกครองถึงบ้าน

หลังจากดำเนินการสอบทานข้อมูลแล้วเสร็จ อำเภอจะรายงานผลต่อจังหวัด ส่วนเขตรายงานต่อกรุงเทพมหานครและยืนยันการส่งข้อมูลผ่านระบบภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2569 เวลา 23.59 น. เพื่อให้กรมการปกครองรวบรวมรายชื่อ ส่งต่อกระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569

กรณีพบประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่น เจ้าหน้าที่สำรวจจะรวบรวมข้อมูลและนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชน และเวทีประชาคม เพื่อรับรองรายชื่อเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ ผู้มีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อคนต่อปี ตามเกณฑ์ จปฐ. หรือผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ตามเกณฑ์กลุ่มเปราะบางของกระทรวง พม. ก่อนบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบและเสนอให้คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (ก.บ.อ.) ตรวจสอบ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ต่อไป

นายอรรถพล อรรถวรเดช รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2569 ณ เวลา 24.00 น. มีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 8,865,427 ราย แบ่งเป็น

  • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 5,473,320 ราย
  • ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ 1,244,416 ราย
  • ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,188,530 ราย
  • ผ่านหน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร 614,723 ราย
  • เครื่อง ATM ของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 344,438 ราย

โดยผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th และ https://welfare.mof.go.th และหน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร

นอกจากนี้ในจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด มีผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิไม่สมบูรณ์ 410,699 ราย ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิผ่านเว็บไซต์และพิสูจน์ตัวตนด้วยการกรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนเข้ามาติดตามสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการฯ

หากตรวจสอบสถานะแล้วพบข้อความว่า “ข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง” ให้ผู้ลงทะเบียนเริ่มลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง โดยสามารถเลือกลงทะเบียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามที่โครงการฯ กำหนด ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางเดิม ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2569

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบข้อความว่า “อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียน” ให้ผู้ลงทะเบียนกลับมาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนในวันถัดไป และหากตรวจสอบสถานะแล้วพบข้อความว่า “ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อย” ผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใด ๆ กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569

กรณีผู้ลงทะเบียนที่กรอกหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขหรือลงทะเบียนใหม่ หากสถานะในระบบแสดงว่า “ยืนยันลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว” ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว หากไม่แน่ใจสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่ https://welfare.mof.go.th หรือ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เช็กพื้นที่เสี่ยงสึนามิ 9 จังหวัดทางตอนใต้ฟิลิปปินส์ หลังแผ่นดินไหว 7.8 ข่าวต่างประเทศ

เช็กพื้นที่เสี่ยงสึนามิ 9 จังหวัดตอนใต้ฟิลิปปินส์ หลังแผ่นดินไหว 7.8

1 นาที ที่แล้ว
ดร.ธรณ์ เผยเตือนสึนามิ แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ ไกลจากไทย-ญี่ปุ่น ไม่ต้องตกใจ ข่าว

ดร.ธรณ์ เผยเตือนสึนามิ แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ ไกลจากไทย-ญี่ปุ่น ไม่ต้องตกใจ

6 นาที ที่แล้ว
สรุปเกณฑ์บัตรคนจน 2569 ใครหลุด หลังนายกฯ สั่งทบทวนปมลูกลดหย่อนภาษี เศรษฐกิจ

สรุปเกณฑ์บัตรคนจน 2569 ใครหลุดบ้าง? หลังนายกฯ สั่งทบทวนปมลูกลดหย่อนภาษี

21 นาที ที่แล้ว
บันเทิงเกาหลี

คิมซูฮยอน เตรียมกลับมาทำงาน หลังชนะคดีคลิปเสียง โยงคิมแซรน

31 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุฯ แถลงแจ้งสาเหตุไม่มีเตือน Cell Broadcast แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์

32 นาที ที่แล้ว
กรมการปกครอง สั่งสำรวจกลุ่มตกหล่น &quot;บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ&quot; กว่า 1 ล้านราย ไม่ต้องมาธนาคาร เศรษฐกิจ

กรมการปกครอง สั่งสำรวจกลุ่มตกหล่น “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” กว่า 1 ล้านราย ไม่ต้องมาธนาคาร

40 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สุกี้ตี๋น้อย แจ้งข่าวปิดปรับปรุง 3 สาขา เจอพิษ “ไทยช่วยไทยพลัส” เปิดใหม่ตุลาคม

45 นาที ที่แล้ว
ส่องประวัติ พัคกอนอุค ZEROBASEONE ไอดอลหุ่นยักษ์หัวใจมุ้งมิ้ง เจอดราม่า เลือกปฏิบัติแฟนคลับ บันเทิงเกาหลี

ประวัติ พัคกอนอุค ZEROBASEONE ไอดอลหุ่นยักษ์หัวใจมุ้งมิ้ง เจอดราม่า เลือกปฏิบัติแฟนคลับ

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน เดินทางถึงเม็กซิโกแล้ว เตรียมความพร้อมลงเตะบอลโลกที่สหรัฐฯ

60 นาที ที่แล้ว
น้ำตาซึม! ชายติดกล้องดูแล ยายวัย 85 ปี ใช้ชีวิตในบ้านเพียงลำพัง ลูกเสียชีวิตหมด ข่าว

น้ำตาซึม! ชายติดกล้องดูแล ยายวัย 85 ปี ใช้ชีวิตในบ้านเพียงลำพัง ลูกเสียชีวิตหมด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นรเศรษฐ์ ท้า กัน จอมพลัง ฟ้องตรงต่อศาล ยันสิทธิ์ตรวจสอบคนสาธารณะ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พบเสียชีวิตแล้ว 1 ราย เหตุแผ่นดินไหว 7.8 นอกชายฝั่งมินดาเนา ฟิลิปปินส์ ข่าวต่างประเทศ

พบเสียชีวิตแล้ว 1 ราย เหตุแผ่นดินไหว 7.8 นอกชายฝั่งมินดาเนา ฟิลิปปินส์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลอุ้มคนตัวเล็ก รอบบิล มิ.ย. ค่าไฟฟ้า 200 หน่วยแรกไม่เกิน 3 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมทรัพยากรธรณี อธิบายสาเหตุแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ ทำอาคารถล่ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี

เปิดตัว Persona 6 ซีรีย์เกม J-RPG ชื่อดัง ยืนยันมีซับไตเติลไทยด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิจารณ์ยับ! ฝรั่งสั่งปิดงานบวช เกาะพะงัน อ้างเสียงดังรบกวน แถมโทรแจ้งตำรวจ ข่าว

วิจารณ์ยับ! ฝรั่งสั่งปิดงานบวช เกาะพะงัน อ้างเสียงดังรบกวน แถมโทรแจ้งตำรวจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ตารางคะแนน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 หลังจบสัปดาห์แรก ไทยเสี่ยงตกชั้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

โพสต์สุดท้าย น้องข้าวป้อนน ดาวติ๊กตอก ถูกแฟนใหม่ลวงฆ่ากลางถนน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลฎีกาชี้ขาด คดีภาษีหุ้นชินคอร์ป สรรพากรเดินหน้าเร่งเก็บ &#039;ทักษิณ&#039; 1.76 หมื่นล้าน จ่อฟ้องล้มละลาย ข่าวการเมือง

ศาลฎีกาชี้ขาด คดีภาษีหุ้นชินคอร์ป สรรพากรเดินหน้าเร่งเก็บ ทักษิณ 1.76 หมื่นล้าน จ่อฟ้องล้มละลาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กราดยิงใกล้สนามซ้อมทีมชาติอังกฤษ ก่อนเปิดสนามฟุตบอลโลก บาดเจ็บ 9 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พบเกาะวงกลมลึกลับ กลางแม่น้ำเจ้าพระยา ปทุมธานี ยังไม่รู้ฝีมือใครทำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ตุ๊ก Little Monster ขอโทษที่ทำให้ผิดหวัง ปมดรามามัทฉะ น้อมรับความผิดพลาด ข่าว

แม่ตุ๊ก Little Monster ขอโทษที่ทำให้ผิดหวัง ปมดรามามัทฉะ น้อมรับความผิดพลาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ใคร? แฉกลุ่มคนดีรุมขุด “พิพัฒน์” หวังรีดเงินเดือนละ 5 ล้าน “อนุทิน” บอกทายถูกว่าใคร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกนิติ รับคำสั่งนายกฯ ทบทวนเกณฑ์บัตรคนจน ปมลูกใช้สิทธิลดหย่อนภาษีพ่อแม่ เศรษฐกิจ

เอกนิติ รับคำสั่งนายกฯ ทบทวนเกณฑ์บัตรคนจน ปมลูกใช้สิทธิลดหย่อนภาษีพ่อแม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด พนักงานสาวดาว TikTok ปั๊มน้ำมันถูกยิงเสียชีวิต คาดฝีมือแฟนใหม่ผู้ตาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 11:23 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 11:23 น.
59
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กพื้นที่เสี่ยงสึนามิ 9 จังหวัดทางตอนใต้ฟิลิปปินส์ หลังแผ่นดินไหว 7.8

เช็กพื้นที่เสี่ยงสึนามิ 9 จังหวัดตอนใต้ฟิลิปปินส์ หลังแผ่นดินไหว 7.8

เผยแพร่: 8 มิถุนายน 2569
ดร.ธรณ์ เผยเตือนสึนามิ แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ ไกลจากไทย-ญี่ปุ่น ไม่ต้องตกใจ

ดร.ธรณ์ เผยเตือนสึนามิ แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ ไกลจากไทย-ญี่ปุ่น ไม่ต้องตกใจ

เผยแพร่: 8 มิถุนายน 2569

คิมซูฮยอน เตรียมกลับมาทำงาน หลังชนะคดีคลิปเสียง โยงคิมแซรน

เผยแพร่: 8 มิถุนายน 2569

กรมอุตุฯ แถลงแจ้งสาเหตุไม่มีเตือน Cell Broadcast แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์

เผยแพร่: 8 มิถุนายน 2569
Back to top button