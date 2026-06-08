กรมการปกครอง สั่งสำรวจกลุ่มตกหล่น “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” กว่า 1 ล้านราย ไม่ต้องมาธนาคาร

กรมการปกครอง ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มตกหล่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 1 ล้านราย ย้ำผู้สูงอายุ-คนพิการ ไม่ต้องเดินทาง เจ้าหน้าที่บริการถึงบ้าน
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า กรมการปกครอง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งระดมกำลังนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ ลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน อำนวยความสะดวกลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569
โดยห้ามนัดหมายประชาชนผู้มีรายชื่อให้มาลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านโดยเด็ดขาด แต่ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รับลงทะเบียนถึงบ้านประชาชนเท่านั้น เน้นย้ำผู้สูงอายุ คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง ที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ “กลุ่มตกหล่น” จำนวน 1,044,785 ราย ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทย จะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจและรับลงทะเบียนที่บ้าน
โดยกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้ที่ปรากฏข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกระทรวงมหาดไทย และระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-LOGBOOK) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึง โดยประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ผ่าน “ระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ” ของกรมการปกครอง
ที่ https://web-app.bora.dopa.go.th/welfare/ ระหว่างวันที่ 4 – 21 มิถุนายน 2569 และจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เชิงรุกถึงหมู่บ้านและครัวเรือน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ ขอให้รอการนัดหมาย จากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่จะลงไปยืนยันตัวบุคคลและยืนยันสิทธิผ่านระบบของกรมการปกครองถึงบ้าน
หลังจากดำเนินการสอบทานข้อมูลแล้วเสร็จ อำเภอจะรายงานผลต่อจังหวัด ส่วนเขตรายงานต่อกรุงเทพมหานครและยืนยันการส่งข้อมูลผ่านระบบภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2569 เวลา 23.59 น. เพื่อให้กรมการปกครองรวบรวมรายชื่อ ส่งต่อกระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569
กรณีพบประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่น เจ้าหน้าที่สำรวจจะรวบรวมข้อมูลและนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชน และเวทีประชาคม เพื่อรับรองรายชื่อเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ ผู้มีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อคนต่อปี ตามเกณฑ์ จปฐ. หรือผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ตามเกณฑ์กลุ่มเปราะบางของกระทรวง พม. ก่อนบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบและเสนอให้คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (ก.บ.อ.) ตรวจสอบ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ต่อไป
นายอรรถพล อรรถวรเดช รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2569 ณ เวลา 24.00 น. มีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 8,865,427 ราย แบ่งเป็น
- ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 5,473,320 ราย
- ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ 1,244,416 ราย
- ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,188,530 ราย
- ผ่านหน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร 614,723 ราย
- เครื่อง ATM ของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 344,438 ราย
โดยผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th และ https://welfare.mof.go.th และหน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร
นอกจากนี้ในจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด มีผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิไม่สมบูรณ์ 410,699 ราย ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิผ่านเว็บไซต์และพิสูจน์ตัวตนด้วยการกรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนเข้ามาติดตามสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการฯ
หากตรวจสอบสถานะแล้วพบข้อความว่า “ข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง” ให้ผู้ลงทะเบียนเริ่มลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง โดยสามารถเลือกลงทะเบียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามที่โครงการฯ กำหนด ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางเดิม ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2569
สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบข้อความว่า “อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียน” ให้ผู้ลงทะเบียนกลับมาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนในวันถัดไป และหากตรวจสอบสถานะแล้วพบข้อความว่า “ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อย” ผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใด ๆ กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569
กรณีผู้ลงทะเบียนที่กรอกหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขหรือลงทะเบียนใหม่ หากสถานะในระบบแสดงว่า “ยืนยันลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว” ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว หากไม่แน่ใจสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่ https://welfare.mof.go.th หรือ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สถานะลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69 รอตรวจสอบคุณสมบัติ 17 ก.ค.นี้
- ไม่ผ่านคุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำง่าย ๆ 4 ขั้นตอน ยื่นอุทธรณ์ทันที
- เอกนิติ รับคำสั่งนายกฯ ทบทวนเกณฑ์บัตรคนจน ปมลูกใช้สิทธิลดหย่อนภาษีพ่อแม่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: