วอลเลย์บอล

ตารางคะแนน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 หลังจบสัปดาห์แรก ไทยเสี่ยงตกชั้น

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 10:11 น.
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เช็กอันดับตารางคะแนน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 หลังจบสัปดาห์แรก สาวไทยรั้งอันดับ 17 เสี่ยงตกชั้นเตรียมกลับมาแก้มือสนามสองที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก เพื่อเก็บแต้มสำคัญในการอยู่รอดบนลีกสูงสุด

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ ลีก 2026 หรือ VNL 2026 ผ่านพ้นสัปดาห์แรก ณ เมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เรียบร้อยแล้ว ทัพนักตบสาวไทยทำผลงานในสนามแรกไม่ค่อยสู้ดีนัก พ่ายแพ้ติดต่อกัน 4 แมตช์รวด เริ่มต้นจากการแพ้เซอร์เบีย 0-3 เซต แพ้จีน 2-3 เซต แพ้เบลเยียม 2-3 เซต ปิดท้ายด้วยการแพ้สาธารณรัฐเช็ก 0-3 เซต ทำให้ตอนนี้นักตบสาวไทยยังไม่สามารถคว้าชัยชนะนัดแรกมาครองได้

อันดับ ทีม ชนะ (แมตช์) คะแนน อัตราส่วนเซต อัตราส่วนคะแนน
1 บราซิล 4 11 3 1.263
2 ญี่ปุ่น 4 11 3 1.18
3 อิตาลี 3 10 2.75 1.124
4 สาธารณรัฐเช็ก 3 9 3 1.208
5 สหรัฐอเมริกา 3 8 1.8 1.147
6 จีน 3 8 1.5 1.071
7 โปแลนด์ 3 7 1.428 1.032
8 แคนาดา 2 7 1.285 0.994
9 เนเธอร์แลนด์ 2 6 1.166 1.017
10 เบลเยียม 2 5 0.8 0.959
11 ตุรกี 2 5 0.777 1.002
12 เซอร์เบีย 1 5 0.777 0.98
13 เยอรมนี 1 4 0.5 0.938
14 ฝรั่งเศส 1 3 0.636 0.897
15 ยูเครน 1 3 0.545 0.901
16 บัลแกเรีย 1 3 0.444 0.85
17 ไทย 0 2 0.333 0.832
18 สาธารณรัฐโดมินิกัน 0 1 0.25 0.773

กลุ่มหัวตารางมีบราซิลรั้งอันดับ 1 มี 11 คะแนน เท่ากับญี่ปุ่นในอันดับ 2 ตามมาด้วยอิตาลีอันดับ 3 มี 10 คะแนน สาธารณรัฐเช็กอยู่อันดับ 4 มี 9 คะแนน สหรัฐอเมริกาอยู่อันดับ 5 มี 8 คะแนน เท่ากับจีนในอันดับ 6 โปแลนด์อยู่อันดับ 7 มี 7 คะแนน เท่ากับแคนาดาอันดับ 8 เนเธอร์แลนด์อยู่อันดับ 9 มี 6 คะแนน ปิดท้ายด้วยเบลเยียมในอันดับ 10 มี 5 คะแนน

ตุรกีอยู่อันดับ 11 มี 5 คะแนน เซอร์เบียอยู่อันดับ 12 มี 5 คะแนน เยอรมนีอยู่อันดับ 13 มี 4 คะแนน ฝรั่งเศสอยู่อันดับ 14 มี 3 คะแนน ยูเครนอยู่อันดับ 15 มี 3 คะแนน บัลแกเรียอยู่อันดับ 16 มี 3 คะแนน ทีมชาติไทยอยู่อันดับ 17 มี 2 คะแนนจากการแพ้ 5 เซตสองแมตช์ ส่วนสาธารณรัฐโดมินิกันอยู่อันดับสุดท้ายอันดับ 18 มี 1 คะแนน

สถานการณ์ปัจจุบันทำให้ทีมชาติไทยตกอยู่ในโซนอันตราย เสี่ยงตกชั้น เนื่องจากกฎการแข่งขัน ทีมอันดับสุดท้ายหรืออันดับ 18 จะต้องตกชั้นลงไป แต้มห่างจากทีมอันดับ 16 อย่างบัลแกเรียเพียงคะแนนเดียวเท่านั้น การแข่งขันในสนามถัดไปจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอยู่รอดบนลีกสูงสุด

โค้ชอ๊อต เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยระบุว่า สภาพร่างกายของนักกีฬามีอาการล้าจากการพักผ่อนน้อย หลายคนมีอาการตึงรวมถึงกล้ามเนื้ออักเสบ ทีมงานจะเร่งฟื้นฟูร่างกายนักกีฬาในช่วงเวลาพัก 8-9 วันก่อนเริ่มสนามสอง การได้กลับมาเล่นในบ้านจะช่วยสร้างความมุ่งมั่นเต็มร้อยอย่างแน่นอน

การแข่งขันสัปดาห์ที่ 2 ประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ สนามอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2569 โปรแกรมการลงสนามทั้ง 4 แมตช์ของทีมสาวไทยมีดังนี้

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2569 เวลา 20:30 น. พบ ยูเครน

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 20:30 น. พบ บัลแกเรีย

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2569 เวลา 20:30 น. พบ แคนาดา

วันนอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2569 เวลา 20:30 น. พบ เนเธอร์แลนด์

ตารางคะแนน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 หลังจบสัปดาห์แรก ไทยเสี่ยงตกชั้น

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 10:11 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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