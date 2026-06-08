ตารางคะแนน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 หลังจบสัปดาห์แรก ไทยเสี่ยงตกชั้น
เช็กอันดับตารางคะแนน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 หลังจบสัปดาห์แรก สาวไทยรั้งอันดับ 17 เสี่ยงตกชั้นเตรียมกลับมาแก้มือสนามสองที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก เพื่อเก็บแต้มสำคัญในการอยู่รอดบนลีกสูงสุด
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ ลีก 2026 หรือ VNL 2026 ผ่านพ้นสัปดาห์แรก ณ เมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เรียบร้อยแล้ว ทัพนักตบสาวไทยทำผลงานในสนามแรกไม่ค่อยสู้ดีนัก พ่ายแพ้ติดต่อกัน 4 แมตช์รวด เริ่มต้นจากการแพ้เซอร์เบีย 0-3 เซต แพ้จีน 2-3 เซต แพ้เบลเยียม 2-3 เซต ปิดท้ายด้วยการแพ้สาธารณรัฐเช็ก 0-3 เซต ทำให้ตอนนี้นักตบสาวไทยยังไม่สามารถคว้าชัยชนะนัดแรกมาครองได้
|อันดับ
|ทีม
|ชนะ (แมตช์)
|คะแนน
|อัตราส่วนเซต
|อัตราส่วนคะแนน
|1
|บราซิล
|4
|11
|3
|1.263
|2
|ญี่ปุ่น
|4
|11
|3
|1.18
|3
|อิตาลี
|3
|10
|2.75
|1.124
|4
|สาธารณรัฐเช็ก
|3
|9
|3
|1.208
|5
|สหรัฐอเมริกา
|3
|8
|1.8
|1.147
|6
|จีน
|3
|8
|1.5
|1.071
|7
|โปแลนด์
|3
|7
|1.428
|1.032
|8
|แคนาดา
|2
|7
|1.285
|0.994
|9
|เนเธอร์แลนด์
|2
|6
|1.166
|1.017
|10
|เบลเยียม
|2
|5
|0.8
|0.959
|11
|ตุรกี
|2
|5
|0.777
|1.002
|12
|เซอร์เบีย
|1
|5
|0.777
|0.98
|13
|เยอรมนี
|1
|4
|0.5
|0.938
|14
|ฝรั่งเศส
|1
|3
|0.636
|0.897
|15
|ยูเครน
|1
|3
|0.545
|0.901
|16
|บัลแกเรีย
|1
|3
|0.444
|0.85
|17
|ไทย
|0
|2
|0.333
|0.832
|18
|สาธารณรัฐโดมินิกัน
|0
|1
|0.25
|0.773
กลุ่มหัวตารางมีบราซิลรั้งอันดับ 1 มี 11 คะแนน เท่ากับญี่ปุ่นในอันดับ 2 ตามมาด้วยอิตาลีอันดับ 3 มี 10 คะแนน สาธารณรัฐเช็กอยู่อันดับ 4 มี 9 คะแนน สหรัฐอเมริกาอยู่อันดับ 5 มี 8 คะแนน เท่ากับจีนในอันดับ 6 โปแลนด์อยู่อันดับ 7 มี 7 คะแนน เท่ากับแคนาดาอันดับ 8 เนเธอร์แลนด์อยู่อันดับ 9 มี 6 คะแนน ปิดท้ายด้วยเบลเยียมในอันดับ 10 มี 5 คะแนน
ตุรกีอยู่อันดับ 11 มี 5 คะแนน เซอร์เบียอยู่อันดับ 12 มี 5 คะแนน เยอรมนีอยู่อันดับ 13 มี 4 คะแนน ฝรั่งเศสอยู่อันดับ 14 มี 3 คะแนน ยูเครนอยู่อันดับ 15 มี 3 คะแนน บัลแกเรียอยู่อันดับ 16 มี 3 คะแนน ทีมชาติไทยอยู่อันดับ 17 มี 2 คะแนนจากการแพ้ 5 เซตสองแมตช์ ส่วนสาธารณรัฐโดมินิกันอยู่อันดับสุดท้ายอันดับ 18 มี 1 คะแนน
สถานการณ์ปัจจุบันทำให้ทีมชาติไทยตกอยู่ในโซนอันตราย เสี่ยงตกชั้น เนื่องจากกฎการแข่งขัน ทีมอันดับสุดท้ายหรืออันดับ 18 จะต้องตกชั้นลงไป แต้มห่างจากทีมอันดับ 16 อย่างบัลแกเรียเพียงคะแนนเดียวเท่านั้น การแข่งขันในสนามถัดไปจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอยู่รอดบนลีกสูงสุด
โค้ชอ๊อต เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยระบุว่า สภาพร่างกายของนักกีฬามีอาการล้าจากการพักผ่อนน้อย หลายคนมีอาการตึงรวมถึงกล้ามเนื้ออักเสบ ทีมงานจะเร่งฟื้นฟูร่างกายนักกีฬาในช่วงเวลาพัก 8-9 วันก่อนเริ่มสนามสอง การได้กลับมาเล่นในบ้านจะช่วยสร้างความมุ่งมั่นเต็มร้อยอย่างแน่นอน
การแข่งขันสัปดาห์ที่ 2 ประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ สนามอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2569 โปรแกรมการลงสนามทั้ง 4 แมตช์ของทีมสาวไทยมีดังนี้
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2569 เวลา 20:30 น. พบ ยูเครน
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 20:30 น. พบ บัลแกเรีย
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2569 เวลา 20:30 น. พบ แคนาดา
วันนอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2569 เวลา 20:30 น. พบ เนเธอร์แลนด์
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