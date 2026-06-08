พบเกาะวงกลมลึกลับ กลางแม่น้ำเจ้าพระยา ปทุมธานี ยังไม่รู้ฝีมือใครทำ
พบเกาะวงกลมลึกลับ กลางแม่น้ำเจ้าพระยา เมืองปทุมธานี คล้าย เอล โอโฮ อาร์เจนตินา ยังไม่รู้ เป็นฝีมือธรรชาติ หรือน้ำมือมนุษย์
อ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล โพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเผยการค้นพบเกาะวงกลมปริศนาพื้นที่สีเขียวฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี การค้นพบครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างการสำรวจแม่น้ำเจ้าพระยาทางอากาศ พิกัดอยู่ห่างจากสะพานปทุมธานี 1 มาทางทิศตะวันออกค่อนลงไปทางใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร
เกาะปริศนามีรูปร่างเกือบเป็นวงกลมสมบูรณ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 100 เมตร บริเวณโดยรอบมีคูน้ำล้อมรอบอย่างชัดเจน ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครพบเห็นมาก่อนเนื่องจากไม่อยู่ในเส้นทางการบินใดๆ ต้องมองจากบนอากาศเท่านั้นจึงจะสังเกตเห็นได้ชัดเจน ปัจจุบันมีการปักหมุดเกาะแห่งนี้ในระบบแผนที่แล้ว โดยใช้ชื่อว่า ‘The Eye ดวงตาเมืองไทย’
ลักษณะพื้นที่คล้ายคลึงกับเกาะชื่อดังระดับโลก ‘El Ojo’ ประเทศอาร์เจนตินา ภาษาสเปนแปลว่า ‘ดวงตา’ มีการค้นพบเกาะลักษณะนี้เมื่อ 20 กว่าปีก่อน เกาะดวงตาของไทยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 100 ถึง 120 เมตร ใกล้เคียงกับของต่างประเทศ นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์แห่งใหม่
ปริญญาตั้งคำถามทิ้งท้ายชวนให้สังคมร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าเกาะวงกลมนี้เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์หรือเป็นผลงานของธรรมชาติ พร้อมระบุว่าจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบระยะใกล้เพื่อหาคำตอบในคลิปถัดไป
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