ข่าวการเมือง

ศาลฎีกาชี้ขาด คดีภาษีหุ้นชินคอร์ป สรรพากรเดินหน้าเร่งเก็บ ทักษิณ 1.76 หมื่นล้าน จ่อฟ้องล้มละลาย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 09:54 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 10:06 น.
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ศาลฎีกาชี้ขาด คดีภาษีหุ้นชินคอร์ป สรรพากรเดินหน้าเร่งเก็บ 'ทักษิณ' 1.76 หมื่นล้าน จ่อฟ้องล้มละลาย

กรมสรรพากรเดินหน้าเร่งรัดจัดเก็บภาษีอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร กว่า 1.76 หมื่นล้านบาท หลังศาลฎีกาวินิจฉัยการประเมินภาษีชอบด้วยกฎหมาย พร้อมขยายผลสืบทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ชี้หากชำระไม่ครบเตรียมพิจารณาฟ้องล้มละลาย

กรมสรรพากรยืนยันเดินหน้าเร่งรัดจัดเก็บภาษีจากนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการ หลังศาลฎีกามีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ 6890/2568 ให้คดีถึงที่สุด โดยศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการประเมินภาษีของเจ้าพนักงานชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้มูลหนี้ภาษีตามการประเมินรวมทั้งสิ้น 17,629,585,191 บาท เป็นข้อสรุปที่สิ้นสุดและต้องดำเนินการชำระตามขั้นตอน

นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้ติดตามความคืบหน้าและหนี้ภาษีค้างชำระมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่คดียังอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ในชั้นศาล โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งการออกหนังสือแจ้งเตือน การสอบสวนทรัพย์สิน ตลอดจนการเตรียมมาตรการยึดหรืออายัดทรัพย์เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ภาษีให้ครบถ้วน

สำหรับการดำเนินการในขั้นตอนปัจจุบัน กรมสรรพากรได้ยกระดับมาตรการบังคับชำระหนี้ โดยขยายผลการติดตามและสืบทรัพย์สินของนายทักษิณทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ หากกรมสรรพากรดำเนินการบังคับชำระหนี้จนถึงที่สุดแล้ว แต่ยังได้รับชำระไม่ครบถ้วนตามจำนวน จะพิจารณาดำเนินคดีฟ้องล้มละลายตามกฎหมายเป็นลำดับต่อไป

สรุปข้อมูลสำคัญ คดีภาษีหุ้นชินคอร์ป

ประเด็นสำคัญ รายละเอียด
บุคคลในคดี นายทักษิณ ชินวัตร
มูลหนี้ภาษีรวม 17,629,585,191 บาท
สถานะคดีล่าสุด สิ้นสุดตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6890/2568
คำวินิจฉัยศาล การประเมินภาษีของเจ้าพนักงานชอบด้วยกฎหมาย
มาตรการของสรรพากร เร่งสืบทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ / เตรียมพิจารณาฟ้องล้มละลายหากชำระไม่ครบ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 09:54 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 10:06 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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