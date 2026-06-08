กราดยิงใกล้สนามซ้อมทีมชาติอังกฤษ ก่อนเปิดสนามฟุตบอลโลก บาดเจ็บ 9 ราย
กราดยิงใกล้สนามซ้อมทีมชาติอังกฤษ ก่อนเปิดสนามฟุตบอลโลก บาดเจ็บ 9 ราย โดยในช่วงเกิดเหตุไม่มีผู้เล่นทีมชาติอังกฤษในสนาม
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่าเกิดเหตุยิงกันใกล้สนามซ้อมทีมฟุตบอลทีมชาติอังกฤษ ในรัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 9 ราย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า ผู้ได้รับบาดเจ็บ 9 รายไม่ได้ตกเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต และได้ส่งตัวผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 3 รายส่งโรงพยาบาล อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้
ทั้งนี้ในช่วงเวลาเกิดเหตุนั้นทีมชาติอังกฤษยังไม่ได้เดินทางมาถึงสนามซ้อม ซึ่งทีมชาติอังกฤษมีกำหนดเล่นเกมอุ่นเครื่องกับคอสตาริกา ในรัฐฟลอริดา ในวันพุธที่จะถึงนี้
โดยฟุตบอลโลกปี 2026 มีกำหนดเปิดสนามในวันที่ 11 มิถุนายน ที่กำลังจะถึงนี้
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