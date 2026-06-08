ข่าวการเมือง
ใคร? แฉกลุ่มคนดีรุมขุด “พิพัฒน์” หวังรีดเงินเดือนละ 5 ล้าน “อนุทิน” บอกทายถูกว่าใคร
โจ มณฑานี แฉกลุ่มคนดีที่รุมขุด พิพัฒน์ และ PT หวังรีดเงินเดือนละ 5 ล้าน อนุทิน โผล่เม้นท์ “อิอิ ทายกี่ทีก็ถูกว่าเป็นใคร”
โจ มณฑานี ตันติสุข นักเขียน นักแปล ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “รู้จากวงในมานานแล้วแต่อุบไว้
กลุ่มคนดีย์ที่รุมขุดคุณพิพัฒน์และ PT เพื่อรีดเงินเดือนละ 5 ล้าน แต่แกมีศักดิ์ศรี-แกไม่ให้ คุณขิงต้องสู้กลับ อย่ายอม”
โดยโพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเน็ตอย่างมาก ซึ่งในคอมเม้นท์นั้นยังมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ได้เข้ามาเขียนข้อความด้วยว่า อิอิ ทายกี่ทีก็ถูกว่าเป็นใคร
ก่อนที่นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คมนาคม ได้เข้ามาคอมเมนต์เช่นกันว่า “ขอบคุณสำหรับอีกมุมมองหนึ่งครับ”
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