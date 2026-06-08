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แม่ตุ๊ก Little Monster ขอโทษที่ทำให้ผิดหวัง ปมดรามามัทฉะ น้อมรับความผิดพลาด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 09:44 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 09:44 น.
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แม่ตุ๊ก Little Monster ขอโทษที่ทำให้ผิดหวัง ปมดรามามัทฉะ น้อมรับความผิดพลาด

แม่ตุ๊ก Little Monster ขอโทษลูกค้า ที่ทำให้ผิดหวัง ปมดรามามัทฉะ น้อมรับความผิดพลาด ยอมรับแค่แพชชันอย่างเดียวไม่พอ

จากกรณีดรามาของ แม่ตุ๊ก Little Monster หลังจากที่ได้มีการเปิดตัวแบรนด์มัทฉะ “Hi Matcha Girlies” โดยระบุว่าเป็นผงมัทฉะเกรด Super Ceremonial จนลูกค้าให้ความสนใจสั่งซื้อจำนวนมาก ต่อมาเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงคุณภาพของผงมัทฉะที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนั้น

แม่ตุ๊ก ได้อัดคลิปชี้แจงถึงความตั้งใจในการทำแบรนด์มัทฉะ และได้ยอมรับว่าในการทดสอบผงมัทฉะมีเพียงแค่การผสมกับนม โดยที่ไม่ได้ทดสอบด้วยการผสมกับน้ำเปล่า พร้อมยินดีรับผิดชอบหากลูกค้าไม่พอใจรสชาติจากการชงด้วยน้ำเปล่าสามารถแจ้งแบรนด์เพื่อขอรับเงินคืนได้เต็มจำนวนทันที

ล่าสุด แม่ตุ๊ก ได้อัดคลิปวิดีโอกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือว่า “ก่อนอื่นต้องขอโทษผู้ซื้อนะคะ แล้วก็คนรักมัทฉะทุกคนที่การขายสินค้าของตุ๊กทำให้เกิดกระแสสังคมมากมาย ตุ๊กรับรู้แล้วก็รับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า ความชอบไม่เพียงพอจริง ๆ ต้องศึกษาข้อมูล ข้อมูลต้องแน่นเพื่อที่จะให้ลูกค้าที่เขาตั้งใจที่จะมาอุดหนุนไม่รู้สึกผิดหวังอีก ตุ๊กรู้สึกเสียใจในตรงนี้จริง ๆ ค่ะ

แล้วก็ในส่วนของตุ๊กแล้วก็หุ้นส่วน เราได้มีการติดต่อกับพาร์ตเนอร์เพื่อจะนำเอาเอกสารข้อมูลต่าง ๆ มาตอบคำถามข้อสงสัยในเรื่องโอเวอร์เคลม เดี๋ยวตุ๊กจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมด แล้วก็จะมาพูดประเด็นนี้อีกรอบนึง แล้วตุ๊กจะนำความผิดพลาดในครั้งนี้มาปรับปรุงทำความเข้าใจ แล้วก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทำให้สินค้าต่อ ๆ ไปดีขึ้น

แม่ตุ๊ก Little Monster อัดคลิปขอโทษประเด็นดรามามัทฉะ
FB/ Little Monster

ตุ๊กอยากจะบอกกับคนที่ติดตามตุ๊กว่า ตัวตุ๊ก ตุ๊กชอบกินมัทฉะจริง ๆ มีความชอบตรงนี้มากจริง ๆ แต่ตุ๊กรู้แล้วว่าแพชชันอย่างเดียวมันไม่พอ มันต้องศึกษาข้อมูลอีกเยอะ ต้องรู้ให้รอบด้าน ข้อมูลต้องแน่น ต้องรู้ในทุกมิติจริง ๆ ตุ๊กสัญญาว่าสินค้ารอบต่อไป ตุ๊กจะตั้งใจพัฒนาเป็นอย่างดี และตุ๊กจะไปเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมในพาร์ตของตุ๊กด้วย

ขอโทษทุกคนนะคะที่ทำให้ผิดหวังในความผิดพลาดในครั้งนี้ แล้วก็ขอบคุณทุกคำแนะนำทุกคำติ ตุ๊กอ่านแทบจะทุกคอมเมนต์แล้วก็ในหลาย ๆ ช่องทาง ตุ๊กรู้ว่าหลาย ๆ คนรอคอยโปรดักต์มานานมาก ต้องขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังจริง ๆ นะคะ”

จากนั้นเพจ Little Monster ระบุข้อความเพิ่มเติมว่า “สำหรับเรื่องของเคลียร์มัทฉะ เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังอีกครั้งนึงนะคะ ตุ๊กสื่อสารไม่ดีเอง ทำให้หลายคนเข้าใจผิด รอหน่อยนะคะ”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 09:44 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 09:44 น.
76
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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