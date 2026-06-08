โพสต์สุดท้าย น้องข้าวป้อนน ดาวติ๊กตอก ถูกแฟนใหม่ลวงฆ่ากลางถนน
ตำรวจ สภ.เมืองสระบุรี รับแจ้งเหตุยิงกันเสียชีวิตริมถนนพหลโยธิน ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 112-113 ฝั่งมุ่งหน้าจังหวัดลพบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เมื่อเวลา 20.40 น. วันที่ 7 มิถุนายน 2569
ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งฮอนด้า แจ๊ส จอดอยู่ริมถนน ข้างประตูด้านซ้ายพบร่าง น.ส.จุฬาภรณ์ อายุ 26 ปี สภาพศพสวมชุดนอนลายดอกสีม่วง นอนหงาย มีแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดเข้าที่ด้านหลังทะลุหน้าอก 1 นัด ท้ายทอยลูกปืนฝังในอีก 1 นัด ใกล้กันมีถังน้ำมันขนาด 20 ลิตรวางเปิดฝาอยู่พร้อมสายยางสูบน้ำมัน ผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่า คนร้ายขับรถกระบะตู้ทึบมาจอดประกบด้านหลัง ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 2 นัด จากนั้นขับรถหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
นายกล้า สามีผู้เสียชีวิต ให้การว่า ก่อนเกิดเหตุได้วิดีโอคอลคุยกับผู้ตาย ทราบว่าจะขับรถเก๋งพาลูกชายวัย 2 ขวบเศษออกมารับน้ำมันเบนซินจากนายสุทัศน์ อดีตแฟนใหม่ที่เคยคบหากัน โดยนัดหมายกันในจุดเกิดเหตุ ตนเองยังได้พูดเตือนให้ระวังเรื่องชนิดน้ำมัน หลังจากวางสายไปไม่นานก็ได้รับแจ้งว่าภรรยาถูกยิงเสียชีวิต
ตำรวจสืบสวนทราบว่า ผู้ตายหน้าตาดีและเป็นดาวติ๊กต็อก มีผู้ติดตามจำนวนหนึ่ง ทำงานเป็นพนักงานปั๊มน้ำมันในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ก่อนหน้านี้เคยแยกทางกับนายกล้า แล้วไปคบหากับนายสุทัศน์ ซึ่งทำงานขับรถบรรทุกน้ำมันในอำเภอเสาไห้ ต่อมาได้เลิกรากับนายสุทัศน์และกลับมาคืนดีกับสามี ระหว่างนั้นผู้ตายเคยนำเรื่องพฤติกรรมไม่ดีของนายสุทัศน์ไปแฉ ทำให้นายสุทัศน์ถูกนายจ้างไล่ออกจากงานเมื่อ 4-5 วันก่อน
ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบติ๊กตอก พบโพสต์สุดท้าย น้องข้าวป้อนน โพสต์ 1 วันก่อนเสียชีวิต เป็นรูปขณะกำลังทำงานในปั๊ม สีหน้าสดใส
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