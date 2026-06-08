สลด พนักงานสาวดาว TikTok ปั๊มน้ำมันถูกยิงเสียชีวิต คาดฝีมือแฟนใหม่ผู้ตาย
สลด พนักงานสาวดาว TikTok ป้อนข้าว สาวพีที ถูกยิงเสียชีวิต คาดฝีมือแฟนใหม่ผู้ตาย เนื่องจากถูกโทรเรียกให้มาพบ คาดเรื่องปมหึงหวง
ร.ต.ต.สมบูรณ์ ผ่องพูน รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี พร้อม กองพิสูจน์หลักฐานสระบุรี แพทย์โรงพยาบาลสระบุรี และหน่วยกู้ภัยสว่างรัตนตรัยสระบุรี ได้รับแจ้งเหตุยิงกัน บริเวณหน้าปั๊ม LPG แห่งหนึ่ง ริมถนนพหลโยธิน ฝั่งขาขึ้น จ.ลพบุรี หมู่ 7 ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี มีรายงานผู้เสียชีวิต จึงประสานกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบ
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบศพ น.ส.จุฬาภรณ์ รังกาทรง หรือ น้องป้อน อายุ 25 ปี ถูกลูกกระสุนปืน ขนาด 9 มม. ยิงเข้าที่บริเวณด้านกลางหลังทะลุหน้าอก 1 นัด และท้ายทอยกระสุนฝังในขมับด้านซ้าย 1 นัด สวมชุดนอนสีฟ้าลายดอกไม้ นอนหงายเสียชีวิต อยู่ข้างรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นแจ๊สสีขาว ทะเบียนสระบุรี ติดเครื่องอยู่ ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน จึงเข้าเก็บหลักฐาน แกลลอนน้ำมันสีดำ ขนาด 20 ลิตร วางอยู่ด้านข้างตัวรถ และเก็บรอยนิ้วมือแฝงเพื่อเชื่อมโยงคนร้าย
สอบถาม พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย ไกรวีระเดชาชัย ผกก.สภ.เมืองสระบุรี เผยว่า ผู้ตายทราบชื่อคือ น.ส.จุฬาภรณ์ รังกาทรง หรือ ผู้ใช้ชื่อในติ๊กต๊อก “ป้อนข้าว สาวพีที” สาวพนักงานปั๊มน้ำมันใน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
ส่วนผู้ต้องสงสัยคาดว่า น่าจะเป็นแฟนใหม่ของผู้ตาย ซึ่งจากข้อมูลเชิงลึกทราบว่า ก่อนผู้ตายเสียชีวิต ถูกแฟนใหม่โทรให้ออกมาพบ เพื่อจะเติมน้ำมันเบนซินให้ผู้ตาย โดยใส่ในถังแกลลอนน้ำมันสีดำ ขนาด 20 ลิตร ที่จุดเกิดเหตุ ซึ่งผู้ตายมาเติมน้ำมันบริเวณนี้บ่อยครั้ง เนื่องจากแฟนใหม่ของผู้ตายมีอาชีพขับรถน้ำมัน โดยจะแวะเวียนนำน้ำมันมาให้เป็นประจำ
ส่วนข้อมูลหญิงที่เสียชีวิต ทราบว่า ช่วงเกิดเหตุมีลูกชายวัย 3 ขวบ นั่งรถยนต์เก๋งมากับผู้ตายด้วย ส่วนปมเหตุ ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวน แต่ตั้งปมไว้จากสาเหตุเรื่องส่วนตัวและหึงหวง ซึ่งหลังคนร้ายก่อเหตุ ก็หลบหนีไป ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
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