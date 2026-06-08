เอกนิติ รับคำสั่งนายกฯ ทบทวนเกณฑ์บัตรคนจน ปมลูกใช้สิทธิลดหย่อนภาษีพ่อแม่
คลังเตรียมนำเงื่อนไขลูกลดหย่อนภาษีอุปการะพ่อแม่เข้าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการฯ พิจารณา หลังพบอาจกระทบผู้สูงอายุที่ยังเดือดร้อนจริง ด้านนายกฯ ชี้เกณฑ์คัดกรองควรประเมินเป็นรายบุคคลมากกว่าการเหมารวมครอบครัว
กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก สำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ประจำปี 2569 โดยเฉพาะในส่วนของเงื่อนไขข้อ 3.12 ที่ระบุว่า พ่อแม่ที่ถูกบุตรนำชื่อไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดู จะไม่เข้าข่ายได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงื่อนไขดังกล่าวสร้างความกังวลให้กับสังคมเป็นอย่างมาก เนื่องจากในความเป็นจริง มีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่ถูกบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษี แต่กลับไม่ได้รับการดูแลหรือช่วยเหลือทางการเงินเลย ทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้อาจต้องสูญเสียสิทธิความช่วยเหลือจากภาครัฐไปอย่างน่าเสียดาย
คลังรับลูกนายกฯ เตรียมทบทวนเกณฑ์ใหม่
ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2569 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ออกมาเปิดเผยถึงประเด็นนี้ว่า ทางกระทรวงการคลังไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้เร่งพิจารณาทบทวนเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
เบื้องต้น กระทรวงการคลังเตรียมนำประเด็นการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีบุพการี เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
นายกฯ ชี้ ควรประเมินรายบุคคล ไม่ใช่เหมารวม
ต่อมาในวันที่ 5 มิถุนายน 2569 นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ออกมายืนยันถึงการสั่งการดังกล่าว โดยให้ความเห็นว่า แม้เจตนารมณ์ของรัฐบาลคือการคัดกรองเพื่อลดจำนวนผู้แอบอ้างสิทธิ แต่การใช้กฎเกณฑ์ที่ตายตัวจนเกินไป อาจส่งผลกระทบทำให้ประชาชนที่เดือดร้อนจริงต้องหลุดออกจากระบบ
นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า แนวทางการประเมินเกณฑ์ใหม่นั้น ควรพิจารณาจากความเดือดร้อนเป็น “รายบุคคล” มากกว่าการมองแบบ “เหมารวมจากครอบครัว” เพื่อให้ความช่วยเหลือลงไปถึงมือผู้ที่ต้องการจริงๆ
ขณะนี้เงื่อนไขดังกล่าวยังอยู่ในสถานะ “เตรียมทบทวน” หรือ “จ่อพิจารณาถอดเกณฑ์” เท่านั้น ยังไม่ได้มีการประกาศยกเลิกอย่างเป็นทางการ (ข้อมูลบนเว็บไซต์ทางการยังคงระบุเงื่อนไขเดิมอยู่) ขอให้ประชาชนรอติดตามประกาศความชัดเจนจากทางกระทรวงการคลังอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้
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