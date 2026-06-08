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กรมอุตุฯ แถลงแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ระดับ 8.2 ไม่กระทบประเทศไทย
กรมอุตุนิยมวิทยา แถลงแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ระดับ 8.2 ที่เกาะมินดาเนา ลึก 10 เมตร ไม่กระทบประเทศไทย
จากกรณีเหตุแผ่นดินไหวระดับ 8.2 ที่เกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 7.40 น. ตามเวลาท้องถิ่น ส่งผลให้ทางการอินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ และ ญี่ปุ่น ได้ประกาศแจ้งเตือนสึนามินั้น
ล่าสุด กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเรื่อง แผ่นดินไหวที่ Mindanao, Philippines ฉบับที่ 1/2569 รายละเอียดดังนี้
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2569 เวลา 06.37 น. เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่ บริเวณ Mindanao, Philippines ที่ละติจูด 5.64 องศาเหนือ ลองติจูด 125.19 องศาตะวันออก ขนาด 8.2 ความลึก 10 กิโลเมตร ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป
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