เปิดคลิปนาทีตึกถล่ม หลังแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ ระดับ 8.2 เกาะมินดาเนา
เปิดคลิปนาทีตึกถล่ม หลังแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ ระดับ 8.2 ในเกาะมินดาเนา ยังไม่มีรายงานตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
จากกรณีเหตุแผ่นดินไหวระดับ 8.2 ที่เกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 7.40 น. ตามเวลาท้องถิ่น ส่งผลให้ทางการอินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ และ ญี่ปุ่น ได้ประกาศแจ้งเตือนสึนามินั้น
ล่าสุดมีการเผยแพร่คลิปวินาทีตึกถล่มจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งภาพดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองเจเนรัลซานโตส รวมถึงยังมีรายงานโรงเรียนมัธยมถล่มด้วย
ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป
Another video captures the Jollibee building collapse in General Santos, Philippines following powerful earthquake. No word on casualties. https://t.co/LJEVl0qTjC pic.twitter.com/DgixNijwoY
— AZ Intel (@AZ_Intel_) June 8, 2026
WATCH: Footage shows a high school building that collapsed following the powerful earthquake that struck the Philippines. pic.twitter.com/XGgbnposCY
— Breaking911 (@Breaking911) June 8, 2026
ด่วน! แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ระดับ 8.2 สามประเทศแจ้งเตือนภัยสึนามิ
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