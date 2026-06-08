ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปนาทีตึกถล่ม หลังแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ ระดับ 8.2 เกาะมินดาเนา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 08:47 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 08:47 น.
60

เปิดคลิปนาทีตึกถล่ม หลังแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ ระดับ 8.2 ในเกาะมินดาเนา ยังไม่มีรายงานตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

จากกรณีเหตุแผ่นดินไหวระดับ 8.2 ที่เกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 7.40 น. ตามเวลาท้องถิ่น ส่งผลให้ทางการอินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ และ ญี่ปุ่น ได้ประกาศแจ้งเตือนสึนามินั้น

ล่าสุดมีการเผยแพร่คลิปวินาทีตึกถล่มจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งภาพดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองเจเนรัลซานโตส รวมถึงยังมีรายงานโรงเรียนมัธยมถล่มด้วย

ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

ด่วน! แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ระดับ 8.2 สามประเทศแจ้งเตือนภัยสึนามิ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

สลด พนักงานสาวดาว TikTok ปั๊มน้ำมันถูกยิงเสียชีวิต คาดฝีมือแฟนใหม่ผู้ตาย

12 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุฯ แถลงแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ระดับ 8.2 ไม่กระทบประเทศไทย

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปนาทีตึกถล่ม หลังแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ ระดับ 8.2 เกาะมินดาเนา

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“คริสเตียน อีริคเซ่น” ปลอดภัยแล้ว หลังวูบหมดสติกลางสนามกลางเกมอุ่นเครื่อง

60 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กระทรวงอุตสาหกรรม ชี้แจงคำสั่ง หลังอนุญาตให้ ซินเคอหยวน กลับมาประกอบกิจการได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ระดับ 8.2 สามประเทศแจ้งเตือนภัยสึนามิ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” สั่งเบรก ยกเลิกการนำชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษี ตัดสิทธิบัตรคนจน 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ชาย

ป้องกัน: ตำนานหมายเลข 8! อันเดรส อิเนียสต้า เปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ของ FUN88

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายโรคจิตแอบถ่ายแม่ขณะเปลี่ยนชุดในห้องลอง ข่าวต่างประเทศ

ช็อกกลางห้าง! โรคจิตแอบถ่ายหญิงเปลือยในห้องลองชุด ต่อหน้าลูกสาว

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ เสียชีวิต น้อมอาลัย ครูแพทย์แห่งชาติ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยูทูบเบอร์ถูกขู่ฆ่าหลังยุติการตั้งครรภ์ทารกเสี่ยงดาวน์ซินโดรม ข่าวต่างประเทศ

ยูทูปเบอร์ถูกขู่ฆ่า หลังยุติตั้งครรภ์ ลูกเสี่ยงดาวน์ซินโดรม ทัวร์ลงยับ ตราหน้าฆาตกร

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สาเหตุเศร้า น้องนาธาน วัย 6 ขวบ ถูกลิงพุ่งขย้ำ ปอด-ขาเจ็บสาหัส เผยนาทีดับสลด

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้เชี่ยวชาญ เฉลยแล้ว HPV ไม่ติดจากห้องน้ำ โอกาสแทบเป็นศูนย์ เพราะสาเหตุนี้

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลสั่งคุมตัวสถานพินิจฯ พี่สาว-น้าชาย สารภาพพลั้งมือทำน้ององุ่นเสียชีวิต ข่าวอาชญากรรม

คุมตัวฝากขัง น้า-พี่สาว สารภาพโหดใช้มืออุดจมูก น้ององุ่น ยัดร่างใส่ตู้เสื้อผ้า ทิ้งกอไผ่

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง จ่อฟ้องทนายโพสต์ประจานใส่ชุดขาว ข่าว

กัน จอมพลัง พูดสาเหตุใส่ชุดขาว เตรียมฟ้องหลังโดนแขวน คนเข้าใจผิด ยันทำถูกต้อง

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ รัชนก เตรียมฟ้องชาวเน็ตแซะปมติดเชื้อ HPV บันเทิง

เจนนี่ รัชนก แพนิคติดเชื้อ HPV ลุยฟ้องคนปากแจ๋ว-ด่าหยาบ นำเงินแจกวัคซีน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
รพ.ชลบุรีผ่าตัดเนื้องอกในสมองชายวัย 19 ปีแบบรู้สึกตัว ข่าว

มิติใหม่! รพ.ชลบุรีผ่าตัดสมองผู้ป่วย รู้สึกตัว-พูดคุยได้ กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
HR โพสต์แชตเด็ก Gen Z เรียกเงินเดือน 3 หมื่น ข่าว

ถกสนั่น! เด็ก Gen Z เรียกเงินเดือน 3 หมื่น ยอมรับขอเยอะ แต่อยู่ กทม. ไม่พอใช้

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
รศ.นพ.ธีระศักดิ์ แพทย์จิตอาสาถูกรถจักรยานยนต์ชนที่เกาะพะงันเสียชีวิต ข่าว

ด่วน! อาจารย์หมอต้น เสียชีวิตแล้ว หลังถูกต่างชาติซิ่งชน สุดยื้อ ผ่าตัดไม่สำเร็จ

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่เหว่งออกโรงป้องแม่ตุ๊ก ปมดราม่ามัทฉะไม่ได้เทสกับน้ำเปล่า บันเทิง

พี่เหว่ง แจงดราม่า มัทฉะแม่ตุ๊ก ภรรยาซึมหนักถูกด่าโกหก พ้อสังคมใจร้ายจนคนทำดีท้อ

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทีมกู้ภัยยุติภารกิจค้นหา 2 ชาวบ้านติดถ้ำในลาว ข่าวต่างประเทศ

กู้ภัยยอมถอย! หยุดค้นหา 2 ชาวบ้านติดถ้ำลาว ยอมรับอันตรายมาก หวั่นโครงสร้างถล่ม

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพสุดท้าย จินเจ๋อ พระเอกจีน ก่อนถูกพบเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ภาพสุดท้าย จินเจ๋อ พระเอกคนดัง หน้าตาสดใส-ดูแข็งแรง ไร้สัญญาณป่วย ก่อนดับกะทันหัน

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ทะลุ 8.45 ล้านราย เศรษฐกิจ

สถานะลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69 รอตรวจสอบคุณสมบัติ 17 ก.ค.นี้

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันที่ 7 มิ.ย. 69 ครบทุกแมตช์ ข่าวกีฬา

ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันที่ 7 มิ.ย. 69 ครบทุกแมตช์

1 วัน ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สาวป่วยไทรอยด์ เชื่อคนในเน็ต-หยุดยาเอง อาการทรุด ตาโปนผิดรูป หวิดบอดถาวร

1 วัน ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 มิ.ย. 2569 08:47 น.| อัปเดต: 08 มิ.ย. 2569 08:47 น.
60
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สลด พนักงานสาวดาว TikTok ปั๊มน้ำมันถูกยิงเสียชีวิต คาดฝีมือแฟนใหม่ผู้ตาย

เผยแพร่: 8 มิถุนายน 2569

กรมอุตุฯ แถลงแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ระดับ 8.2 ไม่กระทบประเทศไทย

เผยแพร่: 8 มิถุนายน 2569

“คริสเตียน อีริคเซ่น” ปลอดภัยแล้ว หลังวูบหมดสติกลางสนามกลางเกมอุ่นเครื่อง

เผยแพร่: 8 มิถุนายน 2569

กระทรวงอุตสาหกรรม ชี้แจงคำสั่ง หลังอนุญาตให้ ซินเคอหยวน กลับมาประกอบกิจการได้

เผยแพร่: 8 มิถุนายน 2569
Back to top button